So war die Nacht der Ausbildung in Wertheim und Kreuzwertheim - mit Fotogalerie

21 Unternehmen und Organisationen und ihre Berufsagebote

Wertheim 21.10.2022 - 11:36 Uhr 2 Min.

Nacht der Ausbildung in Wertheim: Wer Lust hatte, durfte auch einiges ausprobieren. Foto: Birger-Daniel Grein Wie geht's beruflich weiter? Die jungen Besucher der Nacht der Ausbildung haben vieles über Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten erfahren. Foto: Birger-Daniel Grein

Auch die Stadt Wertheim und die Berufsfachschule für Pflege an der Rotkreuzklinik Wertheim haben sich beteiligt.

Gut angenommen

Das letzte Mal fand die Nacht der Ausbildung 2019 in Präsenz statt, damals organisiert von den Wirtschaftsjunioren. Nachdem diese die Organisation im aktuellen Jahr personell nicht stemmen konnten, hätte der Ausbilderstammtisch die Aufgabe übernommen, berichtete Nicolai Ruff, einer der Gesamtkoordinatoren der Veranstalter und Ausbildungsleiter bei Kurtz Ersa. Das Angebot haben viele junge Menschen angenommen, mal allein, mal zusammen mit Eltern oder als Klassengruppe mit Lehrern.

Ruff stellte am Abend fest, besonders im gewerblich-technischen Bereich gebe es zu wenige Auszubildende. Die Berufsfelder seien auf Messen auch schwierig zu präsentieren. Bei der Nacht der Ausbildung könne man die Firmen direkt erleben und Ausbildung fühlen. Eingebunden waren bei allen Beteiligten auch die Auszubildenden, die in Führungen und Gesprächen einen realistischen Blick des Ausbildungsalltags aus erster Hand vermittelten. Außerdem war bei der Aktionsnacht auch für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt.

Ruff berichtete, auffällig sei, dass man Ausbildungsplätze in letzter Zeit erst auf den letzten Drücker besetzen konnte, teilweise sogar erst kurz nach dem Ausbildungsstart am 1. September. Dies bestätigten auch Ausbilder anderer Unternehmen.

Oft fehlende Praktika

Ein Grund für den Mangel an Bewerbern sah er in den durch Corona fehlenden Praktika. Im gewerblich-technischen Bereich gebe es nur wenig Bewerberinnen, ergänzte Ausbilder Frank Adam. Bei den technischen Dualen Studiengängen habe man mehr Interessentinnen. Bei der Ausbildungsnacht interessierten sich aber auch Mädchen für die technischen Ausbildungen. Auch kaufmännische Berufe haben die Firmen vorgestellt, darunter neue Berufsbilder, wie Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Diese werden bei PINK Vakuumtechnik erstmals ausgebildet. Das Aufgabenfeld verbindet EDV-Technik, IT-Sicherheit und IT-Betreuung mit kaufmännischen Geschäftsprozessen. Nils Knebel, der den Beruf in der Firma lernt, gefällt daran die Arbeit mit Computern und die wechselnde Aufgabenvielfalt.

Weniger Bewerber

Ute Hock, Ausbilderin und Leitung Personal und Rechnungswesen in dem Unternehmen, berichtete, die Bewerberzahlen seien insgesamt rückläufig, die Qualität der Bewerber aber besser als in den Vorjahren. Man müsse mit der Entscheidung für Bewerber aber schnell sein, denn gut qualifizierte Jugendliche hätten viele Angebote. Dies höre sie auch von anderen Firmen der Region.

Nataliya Monina, stellvertretende Schulleiterin der Fachschule für Pflege, sprach von einer allgemein schwierigen Situation mit geringen Bewerberzahlen. Praxisanleiterin Alexandra Weidinger-Sans sah in der Schicht- und Wochenendarbeit in der Pflege einen möglichen Grund.

Gute Möglichkeiten

Am Abend interessierten sich in der Fachschule wie auch in den Betrieben mehrere junge Menschen für die einzelnen Berufsfelder. Sie könne sich den Beruf der Pflege gut vorstellen, meinte zum Beispiel Leonie Hermann. Es sei schön, Menschen gesund zu machen. Sie und die anderen Teilnehmer ihrer Gruppe waren sich einig, die jungen Menschen haben heutzutage gute Möglichkeiten, sich Beruf und Stelle auszusuchen.

Erstmals bei der Nacht der Ausbildung dabei war die Firma Straub. Den Abend hatten die Azubis in Absprache mit den Abteilungsleitern organisiert. »Sie ließen ihren kreativen Ideen freien Lauf«, lobte Julia Hendriok, Abteilungsleiterin Produktionssteuerung.

Man wolle das Unternehmen präsentieren und um Azubis werben. »Auch für uns ist er schwer, Ausbildungsplätze zu besetzen«, erklärte sie die Situation für die kaufmännischen Berufe und Lageristen. Eine 9. Klasse der Comenius-Realschule Wertheim war mit zwölf von 20 Schülern und ihrer Lehrerin Anna-Marie Lutz bei der Nacht der Ausbildung am Mittwoch dabei.

Besser vor Ort

Der 14-jährige Julien lobte das sehr gute Konzept der Ausbildung. Es sei gut, die Betriebe von innen kennenzulernen und fügte hinzu: »Es ist besser, als es nur erklärt zu bekommen.«

Ein positives Resümee des Abends zog auch Nicole Fabig, Personalleiterin und Ausbilderin bei Woerner, rund 200 Interessierte wurden von Azubis durch ihr Unternehmen geführt.

BIRGER-DANIEL GREIN