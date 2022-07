Wertheim: atg Lu­ther & Mael­zer zieht von Reicholzheim an den Reinhardshof

Wertheim 11.07.2022

Der Neubau entsteht am Wendehammer in der Karl-Carstens-Straße auf einem 12.720 Quadratmeter großen Grundstück. Der Kaufvertrag für die städtische Fläche wurde jetzt notariell beurkundet. Der nun vollzogene Verkauf markiere den Startpunkt für die Unternehmensexpansion von atg Luther & Maelzer, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. »Damit bieten wir einem weltweit tätigen Unternehmen eine verlässliche Zukunftsperspektive am Wirtschaftsstandort Wertheim.« Der Marktführer für Leiterplattentestsysteme mit aktuell rund 190 Mitarbeitern weltweit hat seinen Sitz seit 1986 in Reicholzheim.

Entstanden ist das Unternehmen durch die Aufspaltung der 1979 in Wertheim gegründeten atg Electronic GmbH, so die Meldung.

Die Firma plant an dem neuen Standort einen Neubau mit einer Nutzungsfläche von zunächst rund 4500 Quadratmetern. Für Verwaltung und Produktion sollen zwei Gebäude errichtet werden. Mit der Inbetriebnahme wird auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze verbunden sein. Baubeginn könnte im Frühjahr 2023 sein.

