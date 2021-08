Fingerspitzengefühl für Alphatiere und Hackschnitzel

Ortschaftsrat: Waldenhausener haben kniffelige Aufgaben zu lösen - Jagdpächter sollen Konzepte vorstellen

Wertheim 09.08.2021 - 17:12 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Pacht läuft jeweils über neun Jahre hinweg und war bislang in den Händen zweier Waldenhäuser, die das Revier auch künftig gern weiterbetreuen wollen. Es geht zum einen um 445 Hektar Jagdfläche, die sich von Waldenhausen aus bis nach Nassig und Sachsenhausen erstreckt, zudem noch einmal um 46 weitere Hektar, die das Gebiet jenseits der Tauber bis an die Wertheimer Burg umschließen.

In diesem Jahr sei man das Verpachtungsthema zeitiger angegangen als sonst, erklärte der bei der Stadt für die Jagdpacht zuständige Hubert Burger in der Sitzung. Eigentlich sei es eine komfortable Situation, gleich mehrere Pachtinteressenten zu haben. In diesem Fall hapere es bislang noch an der wünschenswerten Harmonie. Ein weiteres Pächterpaar hat sich um das Revier beworben, scheinbar sind die jeweiligen Konzepte der Bewerber nicht deckungsgleich.

Wie der Ortsvorsteher sagte, habe man am vergangenen Dienstag beide Parteien zum Dialog ins Rathaus eingeladen. Das Zusammentreffen sei fruchtlos geblieben, man sei ergebnislos auseinandergegangen. Dem Rat erscheint es wünschenswert, dass sich die Interessenten untereinander auf eine gemeinsame Jagdausübung verständigen.

Sollte das nicht klappen, werden beide Parteien in der nächsten Ratssitzung geladen, um ihre Konzepte vorzustellen. In diesem Fall wird der Ortschaftsrat anschließend eine Empfehlung aussprechen. Das formal letzte Wort hätte dann der Wertheimer Gemeinderat - der allerdings hält es üblicherweise mit dem Votum der betroffenen Ortschaftsräte.

Einstimmig und ohne jegliche weitere Diskussion hat der Rat dem Bauantrag für eine Hackschnitzelanlage zugestimmt. Diese soll das zentral im Ort gelegene, kleine Neubaugebiet unterhalb der Gemeinschaftshalle mitsamt anliegenden Bestandsgebäuden mit regenerativer Wärme versorgen. Im Vorfeld, auch in der vorangegangenen Ratssitzung, hatte es recht massiv vorgebrachte Anwohnerproteste gegeben - hauptsächlich befürchtete Geräusch- und Luftemissionen waren angeführt worden.

Die Stadt Wertheim als Bauherr hatte ihrerseits dargelegt, dass keine nennenswerten Emissionen zu befürchten seien und auf ein hocheffektives Filtersystem hingewiesen. Der Ortschaftsrat hat mit seiner Entscheidung nun explizit auf die von den Gegnern geforderte weitere öffentliche Anhörung in der Sache verzichtet.

Ge