Wertheimer Burgfilmfest kommt bei Fans gut an

Freiluftkino: Fast 670 Gäste schauen sich »Top Gun: Maverick« im Burggraben an - Weitere Streifen bis Mittwoch, 24. August

Wertheim 12.08.2022 - 12:02 Uhr 2 Min.

Auftakt zum achten Burgfilmfest in Wertheim: Der Film "Top Gun: Maverick" füllte den Burggraben. Die reguläre Platzzahl musste sogar aufgestockt werden, um allen Filmfans Platz zu bieten. Foto: Birger-Daniel Grein

Der US-amerikanische Actionfilm ist ganz neu aus diesem Jahr. Hauptfigur ist das unerschrockenes Flieger-Ass Pete »Maverick« Mitchell (gespielt von Tom Cruise). Maverick muss sich in ihm den Geistern seiner Vergangenheit stellen.

»So cool«

»Uns ziehen der Film und das Ambiente hierher«, schwärmt Evi Schuhmann, die mit ihrem 14-jährigen Sohn Lenny aus Oberaltertheim im Landkreis Würzburg angereist ist. Sie seien oft oben auf der Wertheimer Burg, sei es bei Veranstaltungen oder einfach so. Lenny berichtet, er habe den Film »Top Gun: Maverick« schon im Kino gesehen und erklärt: »Ich fand ihn so cool, dass ich ihn noch mal sehen wollte.«

Steffen Müller aus Hardheim-Gerichtstetten sagt, er wolle diesen Kinofilm unbedingt sehen. »Über ihn wurde schon viel berichtet, und ich kenne den ersten Teil.« Er hoffte vor dem Filmstart, der zweite Top Gun werde genauso spannend.

René Rosche aus Freudenberg lobt das besondere Ambiente des Freiluftkinos im Burggraben.

Das Interesse am Film war groß. Burgmanager Christian Schlager berichtet, man habe von den regulären 600 Plätzen auf 670 aufgestockt, um noch Karten an der Abendkasse anbieten zu können. Am Ende waren nahezu alle Stühle vor der großen Leinwand besetzt. Es sei schön, dass der Eröffnungsfilm den Platz fülle. Dies biete auch die Chance, mit Trailern auf die anderen Filme der Reihe aufmerksam zu machen. »Für die anderen Filme der Veranstaltungsreihe gibt es noch ausreichend Karten«, macht Schlager aufmerksam.

Mehr Frauen als Männer

Laut Online-Ticketsystem sind zwei Drittel der Ticketbesitzer am Donnerstagabend Frauen gewesen. Außer aus dem Raum Wertheim kamen die Zuschauer aus einem weiten Umkreis, beispielsweise bis Obernburg, Würzburg und Walldürn. »Es haben sogar Urlauber aus Basel Karten für heute gekauft«, sagt Schlager im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Bei seiner offiziellen Begrüßung hat Burgmanager Christian Schlager begeistert in die vollen Reihen geblickt. Nach zwei Jahren mit stark limitierter Platzzahl und großen Abständen sei es wunderbar, so viele Gäste beim Burgfilmfest zu sehen.

Uwe Fahmüller aus Kreuzwertheim ist von Anfang an der Filmvorführer beim Burgfilmfest, auch in diesem Jahr. Er sagt, er mache gerne bei Veranstaltungen mit.

»Das macht einfach Spaß

»Ich habe die Technik unter mir und darf auch bei der Planung mitbestimmen, das macht einfach Spaß.« Am meisten freue er sich auf den Film »Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss« am Mittwoch, 17. August. »Dieser Film ist cool gemacht und hat coole Musik.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Die Filme ab Montag, 15. August Auch in den kommenden eineinhalb Wochen geht das Burgfilmfest im Burggraben Wertheim weiter. Am Montag, 15. August, ist das französische Drama "Warten auf Bojangles" zu sehen (FSK ab zwölf Jahren). Am Dienstag, 16. August, läuft "House of Gucci", ein Drama aus den USA (FSK zwölf Jahre). Am Mittwoch, 17. August, ist Familienabend mit vergünstigtem Eintritt. Zu sehen gibt es den aktuellen Animationsfilm aus den USA "Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (FSK ab sechs Jahre). Am Donnerstag, 18. August, wird die aktuelle deutsche Romantikkomödie "Liebesdings" gezeigt. (FSK ab zwölf Jahren) Am Freitag, 19. August, läuft das aktuelle Drama "ELVIS" aus den USA. (FSK ab sechs Jahren) Am Samstag, 20. August, können die Zuschauer "Monsieur Claude und sein großes Fest", eine französische Komödie aus diesem Jahr auf der großen Leinwand erleben (FSK ohne Altersbeschränkung). Am Sonntag, 21. August, läuft das aktuelle deutsch-französische Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (FSK ab sechs Jahren) Am Montag, 22. August, wird "À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen" gezeigt, eine Mischung aus Drama, Komödie und Liebesfilm aus Belgien und Frankreich (FSK ohne Altersbeschränkung). Am Dienstag, 23. August, läuft die französische Liebeskomödie "Schmetterlinge im Ohr" (FSK ohne Altersbeschränkung.) Das Filmfest endet am Mittwoch, 24. August, wieder mit einer Stummfilm Live Performance von Ralph Turnheim. Dieses Mal wird er den Stummfilm "Harold Lloyd - Der Kleine Bruder" auf seine besondere Art zum Leben erwecken. (FSK ohne Altersbeschränkung). Karten gibt es im Vorverkauf unter www.burgfilmfest.de oder bei Knecht Ruprecht in der Wertheimer Rathausgasse. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Informationen über freie Karten gibt es auf der Facebookseite des Burgfilmfest Wertheim. (bdg)