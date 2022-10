Feuerwerk krönt erstes Festwochenende

Herbst­zeit ist ei­gent­lich Mes­se-Zeit in Wert­heim und der 3.Ok­tober, Fei­er­tag zum Tag der Deut­schen Ein­heit, ge­hört seit 32 Jah­ren zur Wert­hei­mer Mi­chae­lis-Mes­se da­zu. Aber Co­ro­na ve­r­än­dert auch die Wert­hei­mer Ver­an­stal­tun­gen, und so fin­det in die­sem Jahr schon zum drit­ten Mal das »Wert­hei­mer Herbst­vergnü­gen« an­s­tel­le der pan­de­mie­be­dingt ab­ge­sag­ten Mes­se statt.