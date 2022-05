Feuerwehrleute mit Migrationshintergrund: "Hingehen, angucken, mitmachen"

Warum sich Menschen mit Wurzeln in Marokko und Ghana in der Feuerwehr engagieren

Mainviereck 30.05.2022 - 15:55 Uhr 4 Min.

Aktiv in den Feuerwehren in Freudenberg und Wertheim: Richard Okyere (Mitte) interessiert sich seit seiner Kindheit für die Arbeit der Brandschützer. Zeigen, wo es lang geht, auch in hektischen Situationen: Farid Rhedhbane (mit blauer Weste) gibt seiner Löschgruppe bei der Abschlussübung 2021 Kommandos. Seit der Jugend in der Feuerwehr aktiv und seit kurzem Abteilungskommandant: Farid Rhedhbane von der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg.

Farid Rhedhbane (30) ist seit Jugendtagen für die Feuerwehr aktiv - und seit April Kommandant der Abteilung Freudenberg (Main-Tauber-Kreis), außerdem stellvertretender Stadtbrandmeister. Und damit ein absoluter Exot: Menschen mit Migrationsgeschichte engagieren sich kaum in Feuerwehren, in Führungspositionen erst recht nicht, zeigt eine Umfrage unserer Redaktion in vier Landkreisen (siehe weiteren Text).

Zugang über die Jugend

»Meine Eltern stammen aus Marokko«, sagt der Vollblut-Feuerwehrmann. Er ist in Miltenberg geboren und in Bürgstadt aufgewachsen, dort in die Jugendfeuerwehr eingetreten. »Die großen Feuerwehrautos haben mich schon als Kind beeindruckt.« Im Jahr 2003 zog die Familie nach Freudenberg, auch dort machte er in der Jugendfeuerwehr weiter, bis er 2009 in die Einsatzabteilung wechselte und sich später zum Gerätewart ausbilden ließ. »Irgendwann war klar, dass ich nicht nur mitarbeiten, sondern auch Verantwortung übernehmen will«, sagt Rhedhbane. 2017 wurde er Gruppenführer einer neunköpfigen Löschgruppe, seit 2021 kann er als Zugführer eine aus mehreren Löschfahrzeugen bestehende Einheit befehligen.

»Ich habe schon immer Spaß an den technischen Dingen. Und an erster Stelle steht: Menschen zu helfen«, sagt der 30-Jährige, der acht Jahre bei den Rauch-Möbelwerken gearbeitet hat und seit zwei Jahren hauptberuflicher Rettungssanitäter ist. »Das Team hier in der Feuerwehr ist wie eine große Familie. So etwas habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Wir machen auch sehr viel privat zusammen«, erzählt Rhedbhane, der in Freudenberg fest verwurzelt ist.

Positive Erfahrung

Dass nur ein Prozent aller Feuerwehrleute einen Migrationshintergrund haben, darüber habe er sich noch nie Gedanken gemacht. »Ich wurde herzlich aufgenommen, und seitdem bin ich dabei. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sich nicht zur Feuerwehr trauen. Ob sie Angst davor haben oder die Lust fehlt?« Rhedhbane hat keine Antworten, aber bislang nur positive Erfahrungen gemacht. »Migrationshintergrund ist bei uns noch nie Thema gewesen, egal wo ich gewesen bin«, sagt er. »Klar gibt es manchmal Späße, wenn du bei der Weihnachtsfeier kein Schweinefleisch isst. Dann sage ich: Stopp: Ich bin auch da. Auf Festen bei uns gab es meistens Bratwurst und Steaks. Dann habe ich gesagt: Macht auch mal Rindswürste, dann kommen auch mal andere Leute, die kein Schweinefleisch essen. Seitdem ist das ein fester Bestandteil bei uns.«

Um jeden zusätzlichen Feuerwehrmann, um jede Feuerwehrfrau wäre der Kommandant froh. »Wichtig ist mir, dass man sich einfach trauen muss. Man kann jederzeit kommen und fragen. Und auch mal »auf Probe« dabei sein. Da sieht man dann, ob es einem gefällt.«

Einer von Rhedbanes Feuerwehrleuten ist Richard Okyere, 21 Jahre alt und in der Feuerwehr, seit er zehn ist. »Ich habe in der Jugendfeuerwehr angefangen und war schon immer Feuerwehr-begeistert«, erklärt er. »Ich habe schon mit Fünf gefragt, wann ich zur Feuerwehr kann.« Ein paar Jahre später, in Freudenberg war Hochwasser, habe er der Feuerwehr beim Auspumpen von Kellern zugeschaut - und sei gleich in der Woche darauf bei der Jugendwehr eingestiegen. Mittlerweile ist Okyere, der bei der Firma Brand in Wertheim arbeitet, auch in der Wertheimer Feuerwehr aktiv.

Ein Hingucker

»Bei Gauditurnieren oder wenn man im Kreis unterwegs war, war man schon ein Hingucker«, erzählt er. Denn: »Meine Eltern kommen aus Ghana.« Doch komisch angeschaut werde er nicht, auch wenn dunkelhäutige Feuerwehrleute eine absolute Seltenheit seien. »Bei einer Veranstaltung der baden-württembergischen Jugendfeuerwehren im Europapark habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen anderen Schwarzen in der Jugendfeuerwehr gesehen.« Migrationshintergrund an sich sei in der Feuerwehr nie ein Thema, eher Feixerei untereinander. »Einen dummen Spruch gibt es immer«, sagt der Mann, den alle nur »Richie« nennen, und lacht. »Aber nix, was böse gemeint ist. Das habe ich noch nie erlebt.«

Er ist sicher, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen mit Migrationshintergrund den Weg in die Feuerwehren finden. »Das wird sich entwickeln. Da bin ich felsenfest überzeugt«, erklärt er und wirbt: »Egal wer du bist und was du kannst: Hingehen, angucken, mitmachen.«

Bislang kaum Menschen mit Migrationshintergrund in den Feuerwehren der Region

Matthias Schätte

Hintergrund: Feuerwehr-Landesverbände werben um Migranten Etwa 320.000 Freiwillige Feuerwehrleute gibt es in Bayern, etwa 112.000 Aktive in Baden-Württemberg. Menschen mit Migrationshintergrund gibt es darunter kaum. Insbesondere der Landesfeuerwehrverband Bayern will das ändern, schon seit Jahren. Doch der Erfolg ist bescheiden. »Während der Anteil von Migranten in der Bevölkerung bei etwa 20 Prozent liegt, ist nur rund ein Prozent von ihnen in der Feuerwehr aktiv«, heißt es auf der Verbandshomepage. »Es ist völlig klar: Die Feuerwehr braucht in ihren Reihen mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Denn sie bringen oft ein großes Plus mit - besondere Sprachkenntnisse und das Wissen um kulturelle und religiöse Besonderheiten. Und sie setzen all dies neben dem normalen Feuerwehrwissen nach Kräften in der Praxis ein, ob nun beim Rettungs- oder beim Löscheinsatz.« Die Möglichkeiten, mitzuwirken, seien »unglaublich vielfältig«. Gelebte Gemeinschaft mache die Feuerwehren aus: »Beim gemütlichen Beisammensein nach Übungen lernt man sich besser kennen, lernt wie der andere tickt. Man kann einschätzen, wie der andere im Einsatz reagieren würde.« Bisher habe die Integration von Frauen und Jugendlichen in den Wehren gut funktioniert. Warum sollte dies an der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund scheitern? Auf seiner Homepage zeigt der Verband Beispiele von Menschen aus Italien, Pakistan, Tunesien, den Philippinen und Polen, die in Bayerns Feuerwehren Dienst tun. 2020 gab es in Baden-Württemberg etwa 112.000 Aktive in den Gemeindefeuerwehren. Mitglieder mit Migrationshintergrund sind dort nicht gesondert erfasst. »Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg ist Verfechter eines gesellschaftlich breit verankerten Feuerwehr-Ehrenamtes, welches von Toleranz und gegenseitiger Achtung geprägt ist«, wird auf der Internetseite Verbandspräsident Frank Knödler zitiert. In den Feuerwehren des Landes seien alle Menschen willkommen, die sich in der Feuerwehr engagieren wollen. Die Förderung von Migration und Mitgliedschaft ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Feuerwehren sei ausdrücklich erwünscht und sehr gern gesehen. »Seit vielen Jahren verfolgt der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg die Ziele, die interkulturellen Kompetenzen der Feuerwehrmitglieder auszubauen, eine offene Willkommenskultur zu implementieren und die Akzeptanz von Frauen zu verbessern«, heißt es von Knödler. Spezielle Werbekampagnen sucht man auf der Internetseite allerdings vergebens. ()