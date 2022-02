Feuerwehrhaus soll bis Herbst fertig sein

Spatenstich Feuerwehrhaus.

Der Bau resultiert aus dem aktuellen Feuerwehrbedarfsplan. Külsheim war bereits 2014 eine der ersten Kommunen im Kreis, die einen solchen Plan vorlegen konnte. Rund 50 aktive Feuerwehrleute gibt es in Hundheim und Steinbach.

Die Bedingungen, die ihnen derzeit noch geboten würden, seien »absolut nicht mehr zeitgemäß«, sagte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann.

Die Anforderungen an die Wehren stiegen seit Jahrzehnten dynamisch, mit ihnen die Anforderungen an Ausbildung und Technik. Der Neubau solle all dem Rechnung tragen können und sei kein Luxus, sondern »eine unentbehrliche Investition in die Sicherheit«, wie Schreglmann sagte.

Der Külsheimer Gemeinderat hatte den Bau bereits 2019 auf den Weg gebracht, ihn dann aber gestoppt, als die Kosten schon für den Rohbau drohten, vollständig aus dem Ruder zu laufen. Es war neu geplant worden.

Nunmehr kommt eine Fertigmodulbauweise zum Einsatz, die sicher planbare Baufortschritte bei relativer Kostengewissheit garantieren soll. /Foto:

Geringhoff