Feuerwehrgerätehaus steht im Rohbau

Richtfest: Arbeiten liegen im Zeitplan - Fertigstellung des Projekts bis Ende des laufenden Jahres vorgesehen

Freudenberg Donnerstag, 26.05.2022 - 14:44 Uhr

Die Ar­bei­ten zum Bau des neu­en Feu­er­wehr­ge­rät­e­hau­ses in Freu­den­berg beim Krei­sel am Orts­ein­gang ge­hen in gro­ßen Schrit­ten voran. Mit­te März 2022 be­gan­nen die Roh­bau­ar­bei­ten.