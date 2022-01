Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feuerwehrgerätehaus bleibt Freudenbergs größte Investition

Gemeinderat: Laut Bürgermeister Roger Henning verlaufen die Haushalte 2021 und 2022 besser als ursprünglich geplant

Freudenberg 25.01.2022 - 11:59 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zu den größten Investitionen im Freudenberger Haushalt 2022 gehört der Neubau des Feuerwehrgerätehaus neben dem neuen Bauhof. Die Vorbereitungen des Baufelds laufen bereits.

So habe sich die Einnahmensituation positiver entwickelt als geplant. Es gebe 2022 viele große Bausteine. Er verwies unter anderem auf den laufenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Ortseingang von Freudenberg für insgesamt rund 2,7 Millionen Euro. Diese Kosten sind allerdings auf mehrere Jahre verteilt.

»Keine goldenen Türme«

Investitionen zögen sich wie ein roter Faden durch, so das Stadtoberhaupt. »Wir bauen keine goldenen Türme, sondern für unsere Bürgerinnen und Bürger«, betonte er. Markus Tremmel, Fachgebietsleiter Verwaltung und Kämmerei der Stadt Freudenberg, stellte den Haushalt 2022 vor (siehe: Zahlen und Fakten: Freudenbergs Haushalt 2022).

Mit dem neuen Etat soll die Gewerbesteuer von bisher 350 von Hundert auf 370 von Hundert steigen. Dies hatte der Gemeinderat im Vorfeld festgelegt.

Zu den größten Investitionen im laufenden Jahr gehören der Neubau des Feuerwehrgerätehauses (1,8 Millionen Euro), Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr (40.000 Euro), Sanierung Lindtalschule Freudenberg (30.000 Euro), Umbau Außengelände Kindertagesstätte Boxtal (35.000 Euro), Sanierungsgebiet Altstadt zwei (100.000 Euro), Sanierungsgebiet Werk eins / Neue Mitte (50.000 Euro), Investition in Spielgeräte 50.000 Euro), Umbau Friedhöfe (30.000 Euro) sowie die Sanierungen des Rathauses Rauenberg (40.000 Euro) und des Ärztehauses Freudenberg (60.000 Euro).

Weitere deutliche Investitionen entfallen beispielsweise auf den Fußgängersteg über den Wildbach in Boxtal, Ersatzbeschaffungen für Geräte in den Kitas und in den Kauf beweglicher Sachen für die Freudenberger Grundschulen.

Geld fließt weg

Hinsichtlich der erhöhten Kreisumlage (+0,5 Prozent) und der Pläne, diese weiter zu erhöhen, betonte Henning, dass immer mehr Geld durch die Umlagen nach oben wegfließe, statt in die Stadt hinein. Kritik gab es auch erneut an der Pflicht zur Abschreibung im Rahmen der Doppik. Kommunen würde man hier wie Unternehmen behandeln, Firmen hätten aber keine Pflichtaufgaben. »Ohne die Abschreibungen hätten wir ein positives Haushaltsergebnis«, stellte Henning fest.

Dem Gemeinderat sei wichtig, dass die Grundsteuer nicht erhöht werde, dies habe man im Entwurf berücksichtigt. Hinsichtlich der Personalkosten sagte Henning, man arbeite an der untersten Grenze des Personalstands. Die Aufgaben der Verwaltung würden immer weiter zunehmen, gab er zu bedenken.

Weiterhin informierte er, dass man das Thema Umschuldung von Krediten zum längerfristigen Vorteil der Stadt umsetzt. »Das Schiff hält Kurs«, meinte er abschließend mit Blick auf die Planungen und Investitionen.

Der Haushalt soll in der kommenden Sitzung am 7. Februar beschlossen werden.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Zahlen und Fakten: Freudenbergs Haushalt Das Gesamtvolumen der Erträge des Ergebnishaushalt 2022 liegt bei rund 10,48 Millionen Euro. (9,86 Millionen Euro in 2021). Die größten Einnahmepositionen sind die Gewerbesteuermit 1,2 Millionen Euro (Vorjahr: 1 Million Euro), die Einkommenssteuerumlage mit 1,923 Millionen Euro (1,82 Millionen Euro), die Umsatzsteuerumlage 302.000 Euro (351.000 Euro), die Grundsteuer B mit 0,56 Millionen Euro (0,56 Millionen Euro), die Schlüsselzuweisungen mit 2,33 Millionen Euro (2,09 Millionen Euro), die Zuweisungen für Kindertagesstätten 646.000 Euro (Vorjahr 630.000 Euro), die Einnahmen aus den Windkraftanlagen 110.000 Euro (wie im Vorjahr) und die Liegegebühren des Schiffsanlegers Freudenberg 70.000 Euro (Vorjahr wegen der Pandemie nur 10.000 Euro). Der Ergebnishaushalt sieht Aufwendungen von rund 10,68 Millionen Euro vor (2021: 9,95 Millionen Euro). Größte Posten sind die Personalkosten mit 2,26 Millionen Euro (Vorjahr 2,235 Millionen Euro), die Kreisumlage in Höhe von 29,5 Prozent 1,49 Millionen Euro (1,24 Millionen Euro), die Umlage Finanzausgleich 1,122 Millionen Euro (940.000 Euro), Gewerbesteuerumlage 113.000 Euro (100.000 Euro), die Kosten für Kindertagesstätten und Kindergärten 1,224 Millionen Euro (1,223 Millionen Euro) sowie Abschreibungen 1,096 Millionen Euro (1,096 Millionen Euro). Damit ergibt sich für den Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Abschreibungen ein negatives Ergebnis von 177.420 Euro (Vorjahresergebnis: - 96.725 Euro). Es sind Investitionen von 2,314 Millionen Euro im Jahr 2022 vorgesehen, dem stehen 1.076.200 Euro Einnahmen gegenüber. Der Schuldenstand soll 2022 auf 6,489 Millionen Euro wachsen (Vorjahr 6,754 Millionen Euro). Nicht berücksichtigt ist dabei die Sparrate von 103.000 Euro jährlich für Bausparer, die erst bei Fälligkeit in die Tilgung eingerechnet wird. Gemäß Einwohnerschätzung hat Freudenberg aktuell 3730 Einwohner. Diese Zahl ist für die Zuweisungen maßgebend. Durch die leichte Steigerung der errechneten Einwohnerzahl erhält die Stadt in den folgenden Jahren mehrere 10.000 Euro mehr an finanziellen Zuweisungen. (bdg)