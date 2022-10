Feuerwehr beklagt fehlende Ausstattung

Rathaus vor Ort: Dertinger Kommandant Stefan Tiederle spricht von »kaum messbarem Standard«

Wunder Punkt Feuerwehr: Die Gesichter zwischen Unzufriedenheit, Resignation und höflichem Lächeln sagen viel.

Kommandant Stefan Tiederle konnte es am Donnerstag gar nicht genau sagen, der spartanische Bau soll früher auch schon das Schlachthaus der örtlichen Metzgereien gewesen sein, hat insgesamt viel Geschichte, aber kaum Tauglichkeit für die Feuerwehr.

Kein Platz

Seit vielen Jahren sind die unzureichende Zu- und Abfahrt ein vieldiskutiertes Problem. Die Scheune - mehr ist es eigentlich nicht - hat keinen Raum für ein modernes Feuerwehrauto, keine Duschen, nur ein WC, die Ausstattung ist dürftig, von dem, was Mensch und Wehr brauchen, ist kaum etwas da. Den gegebenen Standard kann man rundum getrost als »kaum messbar« bezeichnen.

Wenig zu zeigen

Klar, dass die ersten Schritte der Rathausdelegation genau dorthin gelenkt wurden. Für den Kommandanten Tiederle gab es vor Ort nur wenig zu zeigen und kaum etwas zu beschönigen, und der OB konnte später wenig anderes tun, als die Wehr zu loben, die Anstrengungen der Stadt zu betonen und die Marschrichtung des städtischen Feuerwehrbedarfsplans im Sinne der Dertinger so ins Licht zu rücken, dass man die Moral vor Ort möglichst lange wird hochhalten können.

So sagte der OB, dass er froh und dankbar dafür sei, dass es so viele aktive Feuerwehrleute gebe und dass man mit denen gut umgehen wolle.

Die freiwilligen Feuerwehren seien für die Stadt das beste und auf Dauer auch preiswerteste Brandschutzkonzept, wofür man kontinuierlich viel Geld aufwende. Allein für die kommenden zehn Jahre sei die Anschaffung von 14 neuen Fahrzeugen geplant. Auch Dertingen ist dabei. Die Bestellung ist für 2026 eingepreist, die Lieferung könnte dann 2028 oder 2029 passieren.

Mit Blick auf die dafür zu kleine Dertinger Feuerwehrscheune wirft das natürlich Fragen auf. Der städtische Bedarfsplan sieht es vor, vier neue Feuerwehrgerätehäuser zu bauen. Den Anfang soll Sonderriet machen, da rechnet Herrera Torres mit 1,9 Millionen Euro an Baukosten. Für Dertingen sieht er eine ähnliche Finanzanstrengung als notwendig »vielleicht auch etwas kleiner«, sagte Herrera Torrez.

Lange Liste

Allerdings stehen auch noch Mondfeld und Bettingen auf der Liste. Rund alle fünf Jahre wolle man ein Gerätehaus hinzubauen, die Reihenfolge - nach Sonderriet - sei derzeit noch vollkommen offen, sagte der OB. Außenstehende sehen die Bettinger mit Vorrang, schließlich decken sie bei ihren Einsätzen den wachsenden Almosenberg und die Autobahn A 3 mit ab. Dertingen und Mondfeld wären dann auf den hinteren Plätzen. Für das 2026 zu bestellende Dertinger Feuerwehrauto wäre das allemal nicht mehr rechtzeitig. Herrera Torrez trat Spekulationen entgegen, die eine Zusammenlegung der Wehren Dertingens und Bettingens - womöglich mit einem Gerätehaus auf der Gemarkungsgrenze am Rand des Almosenbergs - sehen. Der Stadtbrandmeister Torsten Schmidt habe klar dagegengesprochen.

Keine Demotivation

Dort, wo eigene Wehren aktiv seien, wolle man diese mit Kraft erhalten und die Wehrleute keinesfalls demotivieren, versprach der OB und betonte: »Wir werden sicherstellen, dass die Infrastruktur passt«. Gewiss werden die Dertinger um Kommandant Tiederle alles daran setzen, die Motivation bei Mannschaft und Nachwuchs aufrechtzuerhalten und wenn möglich sogar auszubauen. Ob die derzeitige Mangelausstattung dafür hinreichend attraktiv ist, so dass das auf zehn oder mehr Jahre hin gelingen kann, wird die Zukunft weisen. MICHAEL GERINGHOFF

OB: »Eine stolze und selbstbewusste Gemeinde«

Festakt: 50 Jahre Eingemeindung Dertingen – Markus Herrera Torrez überreicht eine Luftbildaufnahme

WERTHEIM-DERTINGEN. Seit 50 Jahren sind die Dertinger mittlerweile Teil der Großen Kreisstadt Wertheim, am Donnerstag wurde mit OB, Verwaltungsspitzen, Bürgern, Vereinen und dem Ortschaftsrat beim »Rathaus vor Ort« gefeiert. Die Dertinger seien besonders, sagte Markus Herrera Torrez:

»Eine stolze und selbstbewusste Gemeinde« – noch heute nicht immer ganz leicht zu handhaben – Stichworte wie unter anderem: »Charakter« und »Dorfpatriotismus« untermauerten das. Das Miteinander Dertingens und der Kreisstadt sei »meistens« sehr angenehm, sagte der OB. Den Dertingern, unter ihrem damaligen Bürgermeister Karl Hergenhan, sei es nicht leicht gefallen, die Unabhängigkeit der 800-Seelen-Gemeinde aufzugeben. Es sei ein Schritt der Vernunft gewesen und den Zeichen der Zeit geschuldet, so fasste es der OB zusammen.

Wie alle Gemeinden, so hätten sich auch die Dertinger ihr »Ja« zur Großen Kreisstadt teuer abkaufen lassen.

Herrera Torrez präsentierte eine lange Liste über Kläranlagenanschluss, Kanal- und Straßenbau, Dorfsanierung, Baugebiete und Spielplätze.

Spürbarer Wandel

Ein bisschen gestockt haben dann alle, als das damals für Dertingen geforderte Schwimmbad noch einmal ins Gespräch kam. Es gab bereits Pläne für einen Bau auf der Freifläche neben der bestehenden Halle. Warum es dann doch nichts geworden war, ließ sich jetzt am Donnerstag nicht klären. Die Entwicklung Dertingens werde auf jeden Fall kontinuierlich weitergehen, versprach der OB. Der Wandel der vergangenen Jahre sei hier so stark zu spüren, wie sonst nur in Bettingen.

Die Autobahn und der Ausbau des Gewerbegebietes Almosenberg seien ausschlaggebend. Die kommende Erweiterung des Gewerbeparks wird bereits auf Dertinger Gemarkung liegen.

Markus Herrera Torrez sagte zu, dass ein darüber hinaus reichender Ausbau in Richtung Dertingen – auch gestützt auf das Wasserschutzgebiet – nicht zu erwarten sei. Ge

RATHAUS VOR ORT IN KÜRZE

WERTHEIM-DERTINGEN. Auch um diese Themen ging's am Donnerstag beim Rathaus vor Ort in der Dertinger Mandelberghalle.

?Windpark: Er wisse nicht, wie es mit der Windenergie weitergehen solle, sagte OB Markus Herrera Torrez. Absehbar sei, dass – ob der politischen Priorisierung –, der Stadt die Mitsprachemöglichkeiten aus der Hand genommen würden. Gut zu sehen dabei, dass es auch weitgehende unstrittige Windkraftprojekte, wie das an der Dertinger Gemarkungsgrenze, gebe, wo sich die Grundeigentümer über eine Kooperation mit der Thüga-Erneuerbare-Energien weitgehend einig seien. Die Anzahl dort möglicher Windkraftanlagen sei derzeit noch unklar.

?Geld fürs Dorf: Pertinens Ortsvorsteher Egon Beuschlein forderte mehr Geld fürs Dorf. Trotz überdurchschnittlich vieler Eigenleistungen reiche – bei allgemein steigenden Preisen – das Grünflächenbudget nicht mehr aus, um die anfallenden Aufgaben rund um Erhalt und Reinigung im Dorf zu erfüllen.

?Baugebiet: Der vierte Abschnitt Talbuckel/Talgraben ist auf dem Weg, nur die drei für den verdichteten Geschosswohnungsbau zurückgehaltenen Grundstücke sind nicht verkauft. Die Stadt betreibt dort eine Konzeptausschreibung. Bislang sei nichts Überzeugendes dabei gewesen, sagte der OB. Investoren oder Investorengruppen, aus Dertingen selbst hätten gute Chancen.

?Hohe Baulandpreise: Künftig werde die Stadt Wertheim vom Modell der Außenfinanzierung bei Baugebieten Abschied nehmen müssen, sagte der OB. Mit höheren Erschließungspreisen werde das womöglich schnell zu Baulandpreisen jenseits der 200 Euro führen.

?Sandweg: Der rund 1,7 Kilometer lange Betonplatten-Verbindungsweg zwischen Dertingen und Bettingen soll zuschussbewährt zum Radweg ausgebaut und saniert werden. Ausschreibung und Bau könnten schnell gehen – das Jahr 2023 steht im Raum.

?Lärmschutz: Wiederum eine Absage gab es für die Forderung, den Lärmschutzwall an der Autobahn zu verlängern. Die Sache sei relativ aussichtslos, sagte der OB. Bereits bei vorangegangenen Vorstößen habe man deutliche Absagen des Regierungspräsidiums erhalten. Stadt und Ortsverwaltung könnten in der Sache nichts mehr erreichen. Die Ortschaft selbst müsse ihren Protest »geballt und mit Nachdruck« vorbringen.

?Lebensmittelmarkt: Der OB bestätigte am Donnerstag´, dass man nach wie vor in Gesprächen mit einem Anbieter sei, der unterhalb des Autohofs bauen wolle. »Es hängt an der Verkehrsanbindung«. Bis dato sei unklar, wer die bezahlen solle, sagte der OB.

?Handy und Internet: Für die Aussiedlerhöfe an der Renztalstraße ist die Lage nach wir vor unbefriedigend. Helmut Wießner von der Stadtverwaltung sprach von »weißen Flecken« auf der Kommunikationslandkarte. Chancen auf Besserung und einen Handymasten gebe es frühestens mit dem Ausbau des Glasfaserkabels dort. ?Ge