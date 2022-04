Feuer und Zauber für den Frieden

Burgveranstaltung: Über Wertheims Dächern soll ein Zeichen gegen Krieg und für ein gutes Miteinander gesetzt werden

Wertheim 04.04.2022 - 13:55 Uhr 1 Min.

"Feuer und Zauber auf der Burg" heißt es in diesem Jahre wieder am Samstagabend des 30. April. Foto: Feuer und Zauber

Angesichts des Krieges in der Ukraine soll ein Zeichen gesetzt werden, wie wichtig ein gutes Miteinander und Kommunikation über Grenzen hinweg sind: Dazu würden sich die Organisatoren freuen, möglichst viele Besucher auf der Burg begrüßen zu können.

Nur 750 Besucher zugelassen

Die Gästezahl ist pandemiebedingt auf 750 Besucher begrenzt. Eintrittsbändchen gibt es ausschließlich im Vorverkauf, nicht an einer Abendkasse. Sie sind kostenpflichtig und seit 4. April im Vorverkauf im Bürger-Service-Zentrum des Rathauses, der Stadtbücherei, der Tourist-Info sowie dem Spielwarenladen Knecht Rupprecht verfügbar.

»Wir verdienen an der Sache keinen Cent, wir möchten wie immer eine tolle Show abliefern und Menschen zusammenbringen«, sagt der federführende Organisator Markus Landeck zur Motivation seines Teams aus Ehrenamtlichen.

Um unter Covid-Bedingungen den Andrang zu entzerren, beginnt dieses Mal der Einlass schon um 18 Uhr, die eigentliche Veranstaltung startet gegen 19.30 Uhr. Auch während der Wartezeit ist für Unterhaltung gesorgt. Unter anderem stellt Christian Schindler sein Naturtechnikprojekt »Hizuna« vor, bei dem jeder lernen kann, wie man nur mit Hilfsmitteln aus der Natur Feuer machen kann. Dazu soll erneut das geboten werden, was »Feuer und Zauber« in den vergangenen Jahren beim Publikum so beliebt gemacht und mehr als 1500 Besucher auf die Burg gebracht hat: An mehreren Feuern im Burggraben sollen die Menschen zusammenfinden, zumindest soweit das die Covid-Regeln zulassen.

Mit dabei sind auch wieder die Feuerkünstler der Gruppe Caldera, die Fairy Elements aus dem südlichen Main-Tauber-Kreis mit einer neuen spektakulären Licht- und Feuershow sowie erstmals die Musiker von Alex and Friends. Ebenfalls am Start sind eine Hiphop-Tanzgruppe sowie Liedermacher Bousch Bardarossa. Die Moderation übernimmt wieder Benjamin Krull alias Zauberer Bennini.

Spektakuläre Lichteffekte

Für den krönenden Abschluss sorgt die Firma Franken-Pyro, dieses Mal mit spektakulären Lichteffekten und einem Komplettverzicht auf Knallerei. Lange haben die Organisatoren überlegt, ob man komplett auf Feuerwerk verzichtet. »Feuerwerk steht für Freude, nicht für Krieg«, sagt Pyrotechniker Jürgen Mattis. Feuerwerk ist die friedliche und künstlerische Nutzung der Explosivstoffe und steht historisch wie heute in harschem Kontrast zu deren kriegerischen Einsatz, heißt es vom Verband.

Publikumsrenner

»Feuer und Zauber« wird seit 2015 durch Mitglieder der Wertheimer »Integranz«-Initiative veranstaltet und hat sich seit der Premiere Stück für Stück zu einem Publikumsrenner entwickelt.

Das hauptsächlich von Ehrenamtlichen betriebene Projekt hat keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern möchte sich mit dem niedrigschwelligen Angebot für ein gutes Miteinander aller Bewohner Wertheims einsetzen.

bInfos: Im Internet unter https://www.feuer-zauber.de

