Feuer tötet Tiere in Kleintierzuchtverein

Einsatz: Mehrere Parzellen auf Bestenheider Gelände in starker Mitleidenschaft - Übergreifen auf Wald verhindert

Die Feuerwehr war am Mittwoch mit einem Großaufgebot im Einsatz. Fotos: Gunter Fritsch

Bei einem Brand im Kleintierzuchtverein Wertheim in Bestenheid sind am Mittwochmorgen mindestens 15 Hasen und vier Hühner gestorben. Das Feuer war aus bislang noch nicht bekannter Ursache auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins ausgebrochen und drohte von dem Areal auf den angrenzenden Wald überzugreifen, erläuterte Stadtbrandmeister Torsten Schmidt.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und konnten die Brandherde auf dem Gelände unter Kontrolle bringen. Verhindern konnte die Feuerwehr Wertheim allerdings nicht mehr, dass eine Parzelle auf dem Gelände komplett niederbrannte.

Zwar gelang es der Feuerwehr aus dem direkten Gefahrenbereich in Sicherheit zu bringen. Für einige Tiere sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Der Besitzer der Parzelle, die komplett niederbrannte, sprach am Mittwoch davon, dass seine Tiere, 15 Hasen und vier Hühner, in dem Gartenhaus ums Leben gekommen seien. Menschen wurden bei dem Feuer keine verletzt.

Die Rauchschwaden waren am Mittwochmorgen schon von weitem gut über dem Gelände des Kleintierzuchtvereins am Bestenheider Tannenberg zu erkennen. Gegen 9.50 Uhr, so Stadtbrandmeister Schmidt, seien die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz alarmiert worden. Vier bis fünf Gartenhäuschen auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins stünden »in Vollbrand«, habe die Mitteilung gelautet, so Schmidt zur Einsatzlage.

Brandursache noch unklar

Um die Feuer auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins mit ausreichend Wasser zu bekämpfen, verlegte die Feuerwehr Schläuche von der Breslauer Straße über den Bestenheider Höhenweg bis zur Kleintierzuchtanlage. Weil sich die Wasserversorgung des Grundstücks schwierig gestaltete, wurden weitere Feuerwehren zur Unterstützung alarmiert. Auf dem Bestenheider Höhenweg kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil die Autofahrer eine Schlauchbrücke langsam überfahren mussten.

Außerdem unterstützten die zusätzlich alarmierten Wehren beim Ablöschen der Glutnester. Dazu musste viel Brandschutt auf dem Gelände beseitigt werden, was für die Feuerwehrleute, die mit Atemschutz arbeiteten, »sehr anstrengend« war, wie es weiter heißt. Durch das Feuer wurde mindestens eine Parzelle so stark zerstört, dass die Ställe für die Kleintiere und das dazugehörende Gebäude wieder komplett neu aufgebaut werden müssen. Auch auf einer benachbarten Parzelle kam es zu hohen Schäden durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten. Die Höhe des Schadens gab die Polizei am Mittwoch mit geschätzten 30 000 Euro an. Zur Brandursache hieß es am Mittwoch, dass diese noch Gegenstand der Ermittlungen seien. Der Eigentümer der zerstörten Parzelle äußerte sich gegenüber dieser Redaktion nicht zur möglichen Brandursache.

Allerdings erinnerte er daran, dass die technischen Anlagen auf dem Gelände bereits sehr alt seien und aus den 1970er Jahren stammten. Ob die Schäden durch die Versicherung abgedeckt seien, die in der Mitgliedschaft des Kleintierzuchtvereins eingeschlossen sei, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Das hänge auch davon ab, was die Ur?sache für den Ausbruch des Feuers sei. Mitarbeit: Veronika Schreck

