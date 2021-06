Feuer tötet Tiere im Wertheimer Kleintierzuchtverein

Brandursache unklar

Bei einem Brand auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins Wertheim in Bestenheid sind am Mittwoch mindestens 19 Tiere gestorben. Das Feuer zerstörte mindestens eine Parzelle komplett. Foto: Gunter Fritsch

Dank eines Großaufgebots an Einsatzkräften konnten die Brandherde auf dem Gelände unter Kontrolle gebracht werden. Verhindern konnte die Feuerwehr Wertheim allerdings nicht mehr, dass eine Parzelle auf dem Gelände komplett niederbrannte. Der Besitzer der Parzelle sprach am Mittwoch davon, dass seine Tiere, 15 Hasen und vier Hühner, in dem Gartenhaus ums Leben gekommen seien. Wie es zu dem Brand kam und welchen Schaden er anrichtete, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der Feuerwehr gelang es durch den Großeinsatz das Übergreifen der Flammen auf den nahe liegenden Wald gerade noch zu verhindern. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden für die Nachlöscharbeiten einige angesengte Bäume am Waldrand durch das Forstamt gefällt, um diese völlig ablöschen zu kommen. Insgesamt waren rund 80 Hilfskräfte vor Ort.

Neben Rettungsdienst und Polizei auch etwa 70 Kräfte der Feuerwehren der Stadt Wertheim sowie Unterstützung aus Bestenheid, Döllesberg, Mondfeld, Kreuzwertheim und sogar ein Tanklöschfahrzeug aus Tauberbischofsheim und ein Tankfahrzeug zur Wasserversorgung für den Löscheinsatz aus Bad Mergentheim.