Festliche Klänge in der Klosterkirche

Konzert: Claude Rippas und Johannes Mayr beeindrucken mit Trompete und Orgel in Bronnbach

Wertheim-Bronnbach Montag, 06.06.2022 - 11:34 Uhr

Was da am ers­ten Pfingst­fei­er­tag sehr vie­le Be­su­cher aus dem schwü­len Nach­mit­tag in die küh­le Bronn­ba­cher Klos­ter­kir­che ge­führt hat­te, war in der Tat wahr­haft fest­lich.