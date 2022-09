Fest für Wildbachhalle nachgeholt

Projekt: Nach einem Jahr Betrieb endlich offizielle Eröffnung - Viel Lob für den Einsatz der Nassiger

Wertheim 14.09.2022 - 12:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Rahmen der offiziellen Einweihung der neuen Wildbachhalle Nassig übergaben Bürgermeister Wolfgang Stein (Zweiter von Links) und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (rechts) den symbolischen Hallenschlüssel an Ortsvorsteher Volker Mohr (Zweiter von rechts) und seinen Amtsvorgänger Hubert Sadowski. Außerdem wurde ein Luftbild des Dorfs zum Eingemeindungsjubiläum überreicht. Foto: Birger-Daniel Grein

Musikalisch umrahmt wurd haben die Feier in der Halle die »Nas Singers« des Gesangverein Nassig. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, sprach von einem »Tag der Freude«. Er lobte die erhebliche Eigenleistung der Nassiger beim Bau der Halle und dem Duschtrakt. Die neue Wildbachhalle sei eine vortreffliche Sache, deren Realisierung eine Weile gedauert und bei allen Beteiligten für große Mühe gesorgt habe. »Das hat sich gelohnt«, blicke er aufs Ergebnis.

In den Jahren 2013/14 sei der entscheidende Zeitraum für das Projekt gewesen. Er zitierte aus dem Protokoll der Ortschaftsratssitzung vom 4. April 2014. In dieser hatte der damalige Ortsvorsteher Hubert Sadowski bekannt gegeben, dass es statt einer Sanierung einen Neubau der Halle geben wird. In der folgenden Zeit sei viel geplant worden, und es hätten Köpfe geraucht. Im Dezember 2016 sei die Planung für den Neubau der Mehrzweckhalle mit separatem Umkleide- und Duschtrakt dann im Ausschuss für Bauwesen und Umwelt erstmals öffentlich und ausführlich vorgestellt worden.

Multifunktional nutzbar

Die neue Wildbachhalle sei ein multifunktional nutzbares Gebäude. Sie sei eine Begegnungsstätte, in der Kulturveranstaltungen ebenso stattfinden können wie Ortschaftsratsitzungen und Familienfeiern. Durch den Mehrzweck- und Gymnastikraum habe das Gebäude deutlich an Flexibilität gewonnen, ergänzte das Stadtoberhaupt. Die Wildbachhalle gehört zu den am meisten genutzten Einrichtungen ihrer Art in Wertheim, vor allem durch den Schul- und den Vereinssport. »Wir alle wissen um die überragende Bedeutung eines intakten Vereinslebens nicht nur für den Verein selbst, sondern für die ganze Ortschaft.« Deshalb sei man sehr froh, dass die neue Wildbachhalle mit all ihren Möglichkeiten jetzt zur Verfügung stehe.

Der separate Dusch- und Umkleidetrakt leiste einen wichtigen Beitrag, den Platzbedarf für Verein- und Schulsport zu decken. Die Halle sei ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit, ging er auf das Energiethema ein.

Die Investitionssumme für das Projekt habe bei den Anfangsplanungen vor zehn Jahren noch bei rund 2,2 Millionen Euro gelegen. Die im Gemeinderat konkret vorgestellten Pläne sahen drei Millionen Euro vor. Am Ende seien es 3,74 Millionen Euro geworden. Dank zollte er den Fördergebern. So gab es 500.000 Euro Förderung vom Programm Entwicklung ländlicher Raum (ELR), 294.000 Euro Zuschuss aus der Sportstättenförderung und 180.000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Außerdem brachten die Nassiger Eigenleistungen und Eigenmittel ein.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Neubauten ihren Preis wert sein werden. Dieser Wert bemesse sich an der großen Nutzung und dem Zusammenhalt im Ort, der auch in der Halle stattfinde. Er dankte allem am Projekt Beteiligten. Weiter ging er auf die Eingemeindung Nassigs vor 50 Jahren ein. Neben dem symbolischen Hallenschlüssel überreichte er ein Luftbild des Dorfs. Außerdem schenkte die Stadt dem Dorf eine neue Bank, die an der Halle einen Platz findet.

Ortsvorsteher Volker Mohr erklärte, die Nassiger hätten einen Traum von einer anderen Halle gehabt, und dieser sei wahr geworden. Man dürfe eine wunderschöne Mehrzweckhalle übergeben. Verschiedene Ortschaftsräte hätten sich schon vor 2010 Gedanken gemacht, wie man in der Halle mehr Platz schaffen könne, ihnen dankte er besonders. Dank hatte er auch für alle am Projekt Beteiligten, besonders auch Bürgermeister Wolfgang Stein. Im Herbst 2018 hätten die Bauarbeiten für neue Halle, Duschtrakt, Heizhaus und Nebengebäude begonnen. Außerdem wurde Platz für einen Festplatz an der Halle geschaffen.

Er ging auf die Bedeutung des Nahwärmenetzes ein, das neben der Halle auch private Häuser sowie das Feuerwehrhaus versorge. Er betonte den großen Einsatz der Nassiger beim Bau der Halle. Die gesamte Handwerkskompetenz des Dorfs habe sich eingebracht und wo immer möglich, Eigenleistungen von A bis Z erbracht. »Nur eine starke Gemeinschaft ist in der Lage solche Projekte zu meistern«, lobte er am Ende.

Im Rahmen der Eröffnung nutzten zahlreiche Gäste die Chance, alle Räume von Halle und Duschtrakt zu besichtigen.

BIRGER-DANIEL GREIN