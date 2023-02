Ferienbetreuung in Wertheim auch online buchen

Zeitvertreib: Spiel und Spaß für Schulkinder

Wertheim 28.02.2023 - 15:17 Uhr 1 Min.

Um die Urlaubsplanung zu erleichtern, können Familien die Ferienbetreuung bereits jetzt online buchen. Das Betreuungsangebot unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wie beliebt »FidS für Kids - Freizeit in deiner Stadt« ist, zeigen die Zahlen: Im Vorjahr dauerte die Betreuung 35 Tage und wurde 749 Mal von Schulkindern genutzt. Sechs ergänzende Ferienangebote für ältere Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Sommer 106 Mal gebucht. An den Ferienaktionen am Jugendtreff 114, die ebenfalls mit dem Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof realisiert wurden, nahmen etwa 100 Schulkinder an fünf Angebotstagen teil.

Termine in der Übersicht

In diesem Jahr erstreckt sich die Ferienbetreuung auf folgende Zeiträume: Ostern: 3. bis 6. April und 11. bis 14. April (Anmeldung bis 5. März), Pfingsten: 30. Mai bis 2. Juni und 5. bis 7. Juni (Anmeldung bis 7. Mai), Sommer: 27. Juli bis 18. August (Anmeldung bis 25. Juni), Herbst: 30. bis 31. Oktober und 2. bis 3. November (Anmeldung bis 1. Oktober).

Die kostenpflichtige Ferienbetreuung findet im Jugendhaus Soundcafé statt. Eltern können für ihre Kinder zwei Zeitmodelle (nur wochenweise) buchen: Vormittagsbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr inklusive Frühstück und Mittagessen, Ganztagsbetreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr inklusive Frühstück und Mittagessen.

Ermäßigungen

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung zwischen zehn und 50 Prozent auf das gesamte Angebot. Die Kinder werden von pädagogischen Fachkräften und in der Kinderbetreuung erfahrenen Ehrenamtlichen betreut, so die Mitteilung. Unter dem Motto »Ferien sind schön« können sich die Kinder an diversen Aktivitäten beteiligen.

Angebote und Raumgestaltung sind so gewählt, dass die Kinder zum Ausprobieren und Experimentieren angeregt werden, heißt es weiter.

Das Mehrzweckspielfeld im Außengelände und eine Turnhalle in der Nähe bieten Platz zum Toben. Informationen zum Angebot, und den Kosten gibt es im Online-Portal der kommunalen Jugendarbeit unter https://www.fids4kids.de.

Eine persönliche Anmeldung ist außerdem im Jugendhaus Soundcafé während der Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, möglich, heißt es abschließend.

el