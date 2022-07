Ferienangebote jetzt auf einen Blick

Freizeit: Gemeinsames Portal von kommunaler Jugendarbeit, Stadtjugendring und Vereinen in Wertheim

Wertheim 06.07.2022 - 13:02 Uhr 2 Min.

Das neue Portal zu Ferienangeboten "Ferien in deiner Stadt" stellt die Angebote verschiedener Veranstalter gebündelt dar, sodass Familien alle Möglichkeiten auf einen Blick sehen. Darüber freuen sich Uwe Schlör-Kempf, Martina Ducqué, Markus Landeck und Alexander Kirchhoff. Foto: Birger-Daniel Grein

Auch Kinder- und Jugendaktionen außerhalb der Ferien sollen dort Platz finden. Das Portal wird von der kommunalen Jugendarbeit betreut und entstand in Kooperation mit dem Stadtjugendring Wertheim (SJR) als Dachverband der Vereine mit Jugendarbeit. Dem SJR gehören aktuell 42 Vereine und Organisationen an.

Gute Vernetzung

Am Montag wurde das neue Portal in einem Pressegespräch im Jugendhaus Soundcafé vorgestellt. Uwe Schlör-Kempf, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Wertheim, lobte die Vernetzung der Ferienangebote in Wertheim. Ferienprogramme für Kinder- und Jugendliche hätten in Wertheim eine lange Tradition. Im Laufe der Jahrzehnte seien sie immer weiter ausgebaut worden. Die Angebote seien wichtig, da viele Familien nicht in Urlaub fahren könnten.

Großes Angebot

In Wertheim gebe es mehr als 300 Vereine und Organisationen mit großem Angebot, betonte er. Sie würden zu einem guten Angebot für Familien beitragen. »Wir wollen uns stetig verbessern, dazu gehört auch die Kommunikation der Angebote gegenüber den Familien.«

Mit dem trägerübergreifenden Portal gehe ein langersehnter Wunsch der Verwaltung in Erfüllung. Er dankte dem SJR-Vorsitzenden Alexander Kirchhoff für die gute Zusammenarbeit bei der Vernetzung der Angebote.

Die neue Seite biete eine übersichtliche Darstellung. Man finde alle Angebote an einer Stelle. Die Vorbereitungen dafür, hätten rund ein halbes Jahr gedauert. Das Portal sei ein weiterer Baustein der familienfreundlichen Stadt, war er überzeugt.

Projektleiterin Martina Ducqué von der kommunalen Jugendarbeit stellte die Funktionsweise des Portals vor. Die Eltern könnten die Übersicht nach Alter der Kinder, Zeitraum, Aktionen mit Übernachtung und Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturwochen filtern. In der Detailansicht der Veranstaltung gebe es alle wichtigen Informationen. Eine Anmeldung ist oft über die verlinkte Internetseite des Veranstalters möglich.

Manuelle Prüfung

Alternativ können die Familien über das Portal ihr Interesse an der Aktion bekunden. Der Veranstalter erhält daraufhin eine E-Mail und meldet sich manuell mit weiteren Informationen bei der Familie. »Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Wertheim hat das Portal abgenommen«, ergänzte sie. Veranstalter können sich auf der Internetseite von Ferien in deiner Stadt registrieren. Aus Sicherheitsgründen erfolge deren Freischaltung nach manueller Prüfung. Anschließend können die Veranstalter ihre Termine anlegen. Aktuell finden sich auf dem Portal Termine der kommunalen Jugendarbeit, der Kinderkulturwochen des SJR sowie die Freizeiten der evangelischen Bezirksjugend Wertheim. Weitere Organisationen sind willkommen, wurde betont.

Kirchhoff erklärte, für den SJR sei es wichtig, eine handhabbare Möglichkeit für die Kinderkulturwochen zu schaffen. Der SJR selbst biete keine eigenen Veranstaltungen an, es gebe in den Kinderkulturwochen viele Aktionen von Vereinen und Verbänden, die der SJR sammle.

Die Veranstalter pflegen ihre Termine aktuell nach und nach ein. »Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Angebote gebündelt präsentieren«, betonte Kirchhoff. Nach dem Testlauf in diesem Jahr werde man, wenn nötig, Optimierungen vornehmen.

Markus Landeck von der kommunalen Jugendarbeit freute sich über die Übersicht aller Angebote aus der Stadt. Dies sei ein großer Vorteil für Familien.

Uwe Schlör-Kempf erklärte schließlich auf Nachfrage, die Kosten für das Portal seien überschaubar. Man werde sich mit dem SJR über die Finanzierung einigen.

BIRGER-DANIEL GREIN