Ferienabenteuer von Kanu-Tour bis Europapark in Wertheim

Premiere für Zirkuscamp

Wertheim 17.07.2022 - 16:21 Uhr 4 Min.

Auch eine Kanufahrt steht auf dem Erlebnisprogramm der Kommunalen Jugendarbeit.

Die Zusatzangebote ergänzen die Basisferienbetreuung und richten sich in der Regel an Kinder ab 12 Jahren. Sie finden meist ganztägig statt und können individuell gebucht werden. Auch Familien können teilnehmen. Familienpassinhaber erhalten auf die Kostenbeiträge eine Ermäßigung von bis zu 50 Prozent. Für die Teilnahme ist jeweils eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich, heißt es in der Mitteilung.

Trampolinhalle Sky and Sand: Die Ferienaktivitäten starten mit einer Fahrt in die Trampolinhalle in Würzburg. Abfahrt ist am 28. Juli um 11 Uhr an der Bushaltestelle Poststraße. In der Trampolinhalle können sich die Kinder einen Nachmittag lang austoben. Die Anlage bietet auch Outdoor-Aktivitäten, einen Parcours, eine Slackline und Möglichkeiten zum Verschnaufen. Ein Bistro bietet kühle Getränke und Speisen an. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, eine FFP2-Maske und Taschengeld. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Rückkehr in Wertheim wird gegen 16 Uhr sein. (Anmeldeschluss 24.7.)

Kanu-Tour auf der Tauber: Am 29. Juli geht es zur Kanu-Tour auf die Tauber bei Bad Mergentheim. Treffpunkt zur gemeinsamen Zugfahrt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof in Wertheim. Dort treffen sich die Wertheimer mit Jugendlichen des dortigen Jugendhauses. Mit Booten geht es dann abwärts der Tauber. Auf dem Weg besteht die Möglichkeit, sich im Wasser zu erfrischen und einen Snack zu sich zu nehmen. Die Tour endet gegen 14 Uhr, die Rückfahrt erfolgt per Zug. Teilnehmer müssen unbedingt gut schwimmen können. Außerdem brauchen sie Verpflegung, Badekleidung sowie Sonnenschutz. Ein Kostenbeitrag wird erhoben; ein gültiges 9-Euro-Ticket sowie eine FFP2-Maske für den Zug sind mitzubringen. (Anmeldeschluss 24.7.)

Wasserski für Anfänger und Fortgeschrittene: Wasserratten kommen am 3. August auf ihre Kosten, sie fahren zur Wassersportanlage nach Thulba. Wasserski und Wakeboarden ist leicht zu erlernen. In der Regel haben Einsteiger schon nach wenigen Minuten ein Erfolgserlebnis. Die Anlage ist von 11 bis 13 Uhr für die Teilnehmer aus Wertheim reserviert. Wasserski, Kneeboard und eine Prallschutzweste sind inklusive. Ein Neoprenanzug oder ein Wakeboard kann vor Ort gegen Gebühr entliehen werden. Teilnehmer müssen gut schwimmen und abtauchen können. Mitzubringen sind Sonnenschutz, Badekleidung, Handtuch, Verpflegung und ein kleines Taschengeld. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr an der Bushaltestelle Poststraße, Rückkehr wird gegen 16 Uhr sein. Der Ein Kostenbeitrag wird erhoben. (Anmeldeschluss 24.7.)

Familienfahrt in den Europapark: Die Familienfahrt in den Europapark steht am 6. August auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern oder auch an Kinder ab 12 Jahren ohne Begleitung und ist auf 47 Teilnehmer begrenzt. Der Europapark vermittelt mit 13 europäischen Themenbereichen Urlaubsflair mit typischer Architektur, Gastronomie und Vegetation. Besondere Attraktion sind die Achterbahnen und Fahrgeschäfte für unterschiedliche Altersgruppen. Abfahrt ist um 5.45 Uhr an der Bushaltestelle Poststraße in Wertheim, geplante Rückkehr gegen 23 Uhr. Mitzubringen sind Verpflegung, Taschengeld, Regenbekleidung, Sonnenschutz und eine FFP2-Maske. Ein Kostenbeitrag für Busfahrt und Eintritt wird erhoben. (Anmeldeschluss 31.7.)

Sport Extrem - Kletterpark Silvestria Radtour: Alle sport- und bewegungsbegeisterten Kinder werden am 9. August gefordert. Der Kletterpark Silvestria bei Bettingen verspricht Nervenkitzel, Abenteuer, Adrenalin und Grenzerfahrung. Hier kann man den Wald aus einer anderen Perspektive erleben und auf schwingenden Stämmen und Seilbrücken balancierend von Baum zu Baum zu gelangen. Acht Parcours mit 85 unterschiedlichen Übungen bieten eine Menge Spaß. Hin und zurück gelangen die Teilnehmer mit den Rädern. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, Rückkehr gegen 19 Uhr. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad, Helm, wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, festes Schuhwerk, Kletterhandschuhe (falls vorhanden) Vesper sowie ein kleines Taschengeld. Teilnehmen können maximal 15 Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren mit einer Mindestgröße von 1,10 Metern. (Anmeldeschluss 31.7.)

Bogenschießen: Am 11. August lernen Kinder, den Pfeil elegant ins Ziel zu schießen. Jürgen Freudenberger zeigt auf der Bogenschießanlage nahe Würzburg, worauf es ankommt. Die entsprechende Ausrüstung wird gestellt. Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, Rückkehr gegen 18 Uhr. Mitzubringen sind Getränk, Vesper, festes Schuhwerk, enganliegende (Regen)-Kleidung und Sonnenschutz. Teilnehmen können maximal 12 Kinder ab 10 Jahren. (Anmeldeschluss 7.8.)

Besuch der Experimenta: Den Abschluss der Ausflüge bildet am 19. August die Familienfahrt zur Experimenta nach Heilbronn. Hier warten rund 275 Mitmachstationen auf alle Experimentierfreudigen. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern sowie Kids ab 12 Jahren auch ohne Begleitung und ist auf 25 Teilnehmer begrenzt. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof in Wertheim, Rückkehr wird gegen 18.24 Uhr sein. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Mitzubringen sind Verpflegung, Taschengeld, ggf. Regenbekleidung. Für die Zugfahrt sind ein gültiges 9-Euro-Ticket sowie eine FFP2-Maske erforderlich. (Anmeldeschluss 14.8.)

Ferienspaß mit Zirkuscamp: Der Jugendtreff 114 organisiert gemeinsam mit dem Familienzentrum einen zweiwöchigen Ferienspaß. Er findet vom 22. bis 26. August sowie vom 29. August bis 2. September täglich von 9.30 bis 13.30 Uhr statt und kann wochenweise gegen Kostenbeitrag gebucht werden. Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 je Woche begrenzt. Programmflyer werden an der Otfried-Preußler-Schule sowie im Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof verteilt. In der ersten Woche organisieren die Betreuer erstmals in diesem Rahmen ein Zirkuscamp. Bis zu 15 Teilnehmer lernen unter Anleitung von Clown Muck auf spielerische Art die Fähigkeiten der Clownerie und der Jonglage. Bei Tanzlehrerin Julia Rogiz können die Kinder sich im Hip-Hop-Tanzen ausprobieren und lernen eine kleine Choreographie. Tänzer und Artisten zeigen am 26. August bei einer Aufführung ihren Familien und Freunden, was sie erlernt haben. (Anmeldeschluss 27.7.)

In der zweiten Woche wird es sportlich, kreativ und bei heißem Wetter auch nass. Die Kinder spielen Fußball, Basketball, Federball oder Tischtennis. Sie werden kreativ, indem sie batiken, Formen aus Gips gießen und bemalen oder Flugzeuge und Fallschirme basteln und designen. Ein Planschbecken, Wasserspritzen und Rasensprenger stehen bereit und sorgen bei großer Hitze für Abkühlung. Zudem gibt es eine gemütliche Chillecke mit Lesestoff zum Erholen. Auch die Wünsche und Ideen der Kinder und Jugendlichen fließen in die Ferienaktionen ein. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Aktionen, Preisen und die Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter https://www.jugendarbeit-wertheim.de.

