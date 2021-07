Feine musikalische Abwechslung

Sommerkonzert: Musizierkreis Kreuzwertheim spielt seit 2019 endlich wieder vor einem Publikum

Beim Sommerkonzert, dem ersten seit zwei Jahren. boten die Schüler des Musizierkreises ansprechende Leistungen in Ensemble- und Soloauftritte.

Fast genau zwei Jahre nach dem letzten Sommerkonzert konnten die Schüler des Musizierkreises endlich wieder ihr Können einem größeren Publikum präsentieren.

Es sei ein »supertolles Gefühl« und »pure Freude«, nach so langer Zeit endlich wieder Publikum und Musiker bei Präsenzveranstaltungen begrüßen zu dürfen, freute sich die Vorsitzende des Musizierkreises, Silvia Klee. »Der Weg durch die Pandemie war länger als erwartet und das letzte Sommerkonzert liegt mehr als zwei Jahre zurück«, meinte sie. Klee nutzte die Gelegenheit, die neue Doppelspitze Bärbel Klüpfel und Kurt Sitterli in der Schulleitung vorzustellen.

Klüpfel, die sie als »Herzstück« des Musizierkreises bezeichnete, werde im September nach 30 Jahren das Zepter aus der Hand geben, allerdings im Verein aktiv bleiben, freute sich die Vorsitzende.

Sitterli freute sich, dass es endlich wieder einen »Kultursommer« gibt und berichtete vor dem ersten Musikstück, dass die Lehrer über die unterschiedlichsten Wege den Kontakt zu den Schülern gehalten haben.

Die Schulleitung sei besonders dankbar für die Unterstützung der Gemeinde und dass Schüler und Eltern sich darauf eingelassen haben.

Lehrer und Schulleitung hatten mit den Schülern ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Alle jungen Musiker zeigten »Leidenschaft und Herz« bei ihren Vorträgen, wie es Bürgermeister Klaus Thoma ausdrückte.

»Wir wollen die Schüler nach ihren Möglichkeiten fördern«, erklärte Bärbel Klüpfel. Dafür biete die neben Einzel- auch Gruppen- und Ensembleunterricht.

Neue Solo-Auftritte

Wie ein Ensemble klingen kann und wie viel Spaß es macht, in der Gruppe zu spielen, stellte gleich zu Beginn des Konzerts ein Blockflötenseptett unter der Leitung ihrer Lehrerin Stefani Leser mit einem musikalischen »Ratespiel« unter Beweis. Es folgten vor der Pause noch neun Solodarbietungen mit verschiedenen Instrumenten vom Saxofon über Klavier und Gitarre bis hin zur Querflöte sowie das Violinenduo Pauline Greiner und Laurina Reiss mit einem Satz aus dem »Doppelkonzert für zwei Violinen« von Antonio Vivaldi und das dreiköpfige Percussionsensemble mit dem Titel »Bronx« von Emanuel Sejourne. Jedem der Akteure war die Freude aber auch die Aufregung beim ersten Auftritt seit zwei Jahren anzumerken.

Nach der Pause begeisterten die Solopianisten Sophie Lamotte mit dem »James Bond Theme« und Dennis Theodoropoulos mit »Postcards from far away« von Coldplay sowie Toni Horn (Gitarre), der mit seinem Lehrer Mark Scharitsch sowie als Überraschungsgast Ronny Horn mit dem Akkordeon »Milonga« und »Ain't no sunshine« spielte. Begeisternd auch der Auftritt von der Geehrten Julia Bernhardt und der Abschluss des Konzerts mit der fünfköpfigen Band des Musizierkreises.

PETER RIFFENACH