Feiern anders als sonst, aber trotzdem schön

Religion: Konfirmation und Kommunion in Corona-Zeiten - Wertheimer Pfarrerinnen und Pfarrer sind sogar erfinderisch geworden

Wertheim 17.06.2021 - 13:22 Uhr

Immer mit Abstand: Konfirmation in Dertingen im vergangenen Jahr.

Pfarrerin Verena Mätzke betreut die evangelischen Jugendlichen aus der Stadt und dem Hofgarten, die sich selbst als Emmaus-Konfis bezeichnen. Nachdem die beiden Gemeinden gerade am Zusammenwachsen seien und dies gerade über die Jugend gut funktioniert habe, habe sie Corona jetzt wieder zur Trennung der beiden Gruppen gezwungen, bedauert Mätzke.

Von Jugendlichen beeindruckt

Natürlich sei die Vorbereitung nicht wie sonst gelaufen, Gottesdienste, soziales Miteinander und Freizeitaktivitäten hätten gefehlt. Die Inhalte habe sie aber online vermitteln können. »Ich bin beeindruckt von den Jugendlichen. Die haben das toll gemacht«, schwärmt sie. Sie erinnert sich noch gut an den Tag im März vergangenen Jahres, als sie die Eltern anrufen und die für Mai geplante Konfirmation absagen musste. Diese wurde dann im Oktober unter Hygieneauflagen nachgeholt.

Bei den 16 Konfirmanden, die dieses Jahr in zwei Gruppen das Abendmahl erhalten, habe sie eine starke Solidarität gespürt, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Eltern. »Die Familien waren offen und kompromissbereit. Sie freuen sich einfach, dass die Konfirmation überhaupt stattfinden kann. Es ist ihnen auch egal, dass sie mit Maske singen müssen, Hauptsache, sie dürfen singen.« Dass dies nicht mehr für so selbstverständlich genommen werden kann wie vor der Pandemie, das sieht die Pfarrerin als positiv.

Annegret Ade ist Pfarrerin in Bettingen-Urphar-Lindelbach. Sie hätten das Glück gehabt, dass nur acht beziehungsweise vier Konfirmanden sich in den vergangenen beiden Jahren angemeldet hätten. So sei ein Unterricht in der Kleingruppe auch unter Corona-Bedingungen oft möglich gewesen.

Die letztjährigen Konfirmanden hätten fast das ganze Programm mit Gottesdiensten, Unterricht und Freizeitgestaltung mitbekommen. Dafür musste bei ihnen die Konfirmation zunächst abgesagt werden. Sie wurde im April dieses Jahres nachgeholt. Dieser Gottesdienst seit trotz Masken und Gesangsverbot sehr feierlich gewesen, so Ade. »Es war eine andere, aber keine schlechtere Konfirmation.«

Konfirmation am 18. Juli

Das Abendmahl bekamen nur die Konfirmanden, die einzeln ihre Maske abnahmen. Die Gemeinde habe sie in Gedanken unterstützt. Die Konfirmation für die diesjährige achte Klasse wird am 18. Juli stattfinden. Als positiven Aspekt erwähnt Ade, dass die Pandemie die Möglichkeit eröffnet habe, Gottesdienst anders zu feiern, zum Beispiel draußen oder mit kürzerer Liturgie. Hier werde sicher etwas bleiben. Außerdem erkennt sie mehr Wertschätzung: »Wir haben alle die Normalität stärker schätzen gelernt.«

Pfarrer Christoph Brandt hat die Feier der Nassiger Konfirmanden in beiden Jahren in die Main-Tauber-Halle verlegt. Hier sei genug Platz für die Familien. Allerdings gebe es schon einen großen bürokratischen Mehraufwand, etwa durch die notwendige Datenerfassung der Gläubigen. In der Vorbereitung suchte man kreative Wege: So wurde der Gesprächsgottesdienst etwa durch einen Podcast ersetzt, den die Jugendlichen gestalteten.

Trotzdem seien die jungen Menschen stärker als in anderen Jahren gezwungen gewesen, sich allein mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. Für die Vorbereitung wurde die Plattform Kon App genutzt, aus der sicher Elemente auch in den kommenden Jahren verwendet würden.

Gottesdienste im Freien

In Kembach werden die Gottesdienste voraussichtlich im Freien stattfinden und schwerpunktmäßig von den Jugendlichen gestaltet, wie Pfarrer Bernhard Ziegler mitteilt. Carolin Knapp, Pfarrerin in Bestenheid, bot die Konfirmation im Garten der Familien an, was von einigen angenommen wurde. »Im Garten wurde ein kleiner Altar aufgebaut, es war für Musik gesorgt, und es konnte eine rundum schöne Feier stattfinden.« Auch dafür, dass die Handauflegung beim Segen nicht möglich war, fanden die Jugendlichen eine Lösung. Sie suchten sich dafür Segens-Paten aus der eigenen Familie.

Viele Pfarrer begrüßten, dass die normal strengen Vorgaben der Landeskirche zu Vorbereitung und Gottesdienst gelockert worden sind. Diese Flexibilität würden sie gerne in die Nach-Corona-Zeit hinüber tragen.

Als Schuldekanin ist Cornelia Wetterich mit verantwortlich für den Konfirmandenunterricht. Der schulische Religionsunterricht behandle zwar nicht direkt das Thema, dennoch sei der Religionslehrer an der Schule als Bindeglied weggefallen, den man besonders im Vorfeld der Anmeldung oft habe fragen können. Pfarrer Jürgen Banschbach wird im Juli in mehreren Gottesdiensten am Samstagvormittag die etwa 60 Kommunionkinder der Katholischen Gemeinde Wertheim in St. Lioba und St. Elisabeth in kleineren Gruppen bei ihrer Kommunion begleiten. Dabei sind auch die Viertklässler integriert, die im vergangenen Jahr komplett auf ihre Feier verzichten mussten.

»Feierliche Kommunion«

Einzelne Kinder hätten sich entschieden, im sonntäglichen Gottesdienst die Eucharistie zu empfangen. Die erste Kommunion bekommen die Kinder immer schon am Tag vor Gründonnerstag, daher heißt das Fest inzwischen »feierliche« und nicht mehr Erstkommunion. Die Vorbereitung, die Birgit Müller und Annette Morawska übernehmen, habe in kleinen Gruppen und zum Teil online stattgefunden. »Für die Kinder war das nicht so schön«, bedauert Banschbach. Die Leiterinnen hätten das Programm mehrmals verändern und auf die Situation zuschneiden müssen. Generell würde das Corona-Jahr sie dazu bringen, die bisher übliche Vorbereitung auf den Prüfstand zu stellen und eventuell Änderungen vorzunehmen.

Michael Schlör, in der katholischen Kirchengemeinde Freudenberg für den Kommunionunterricht zuständig, berichtet, dass wegen der verringerten Gruppenstunden ein »Ach so«-Erklär-Gottesdienst im Vorfeld gefeiert worden sei, in dem den Kommunionkindern und ihren Familien das Sakrament erklärt wurde. Dieser soll in Zukunft ausgeweitet auf die ganze Gemeinde stattfinden. Die katholische Kirchengemeinde Reicholzheim-Külsheim-Bronnbach wird das Fest für ihre Kommunionkinder in fünf verschiedenen Gruppen gestalten.

Miteinander wieder aufnehmen

In einem sind sich alle, evangelisch oder katholisch einig: Das Miteinander, die Gemeinschaft, das gemeinsame Erleben von Glauben, das muss so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden, denn das kan n kein noch so gutes Online-Programm ersetzen.

NADINE SCHMID

Hintergrund: Konfirmation und Erstkommunion Die Konfirmation stellt in der evangelischen Kirche den Übertritt ins Erwachsenenalter da. Sie findet normaler Weise für Jugendliche der achten Klasse am dritten oder vierten Sonntag nach Ostern statt. Die Jugendlichen durchlaufen eine mehrmonatige Vorbereitung mit Gruppenstunden, Gottesdiensten, Diensten und Freizeitaktivitäten. Bei den Katholiken gehen Kinder meist in der dritten Klasse zum ersten Mal zur Eucharistie. Das Fest wird als Erstkommunion bezeichnet und findet traditionell am Sonntag nach Ostern, dem sogenannten Weißen Sonntag, statt. Die Kommunionskinder werden ebenfalls etwa ein Jahr auf diesen besonderen Tag vorbereitet. (nads)