Fehlende Böller sorgen für Zwist

Schützenverein: Freudenberger wollen zum Herbstmarkt wieder anschießen

Freudenberg 01.04.2022 - 09:24 Uhr 3 Min.

Herbstmarkt - Böllerschützen Bildunterschrift 2016-09-19 --> Schall und Rauch: Die Böllerschützen eröffneten den Markt.

"Der aus Ludwigsburg kommende Böllerschütze kommt sich verarscht vor", schreibt Harald Lettrari in einer deftigen E-Mail an die Redaktion. Im Schützenverein herrsche Chaos, die Böllerschützen könnten nicht schießen, weil ihre Waffen nicht geprüft seien. "Würde ich alles auch öffentlich sagen", erklärt Lettrari im Telefonat mit der Redaktion zu den von ihm geäußerten schweren Vorwürfen. In Freudenberg sieht man darin den Versuch, den Verein von außen in Misskredit zu bringen.

Engagement aus der Ferne

Lettrari ist mit einer gebürtigen Freudenbergerin verheiratet. Seit 1976 sei er Mitglied im Schützenverein, erklärt er. Viele Jahre sei er zu Anlässen wie dem Anschießen oder dem Volkstrauertag nach Freudenberg gefahren, sagt er, auch beim Anglerverein sei er seit mehr als 40 Jahren Mitglied. Doch im Schützenverein tickten momentan "Visionsuhren". Bei der Hauptversammlung im September habe der ehemalige Oberschützenmeister Eugen Dölger das Handtuch geworfen, ein neuer Vorstand hätte den Mitgliedern per Rundbrief präsentiert werden müssen - doch das sei nie geschehen. "Die Hauptsache, der Bankeinzug von den Konten der Mitglieder funktioniert", ätzt Lettrari. "Ansonsten funktioniert im Schützenverein nichts."

Der neue Oberschützenmeister Timm Herget hätte sich den Mitgliedern weder vor noch nach der Wahl schriftlich vorgestellt. "Zig Jahre bin ich in dem Verein und ich finde es perfide, so mit altgedienten Mitgliedern umzugehen", schreibt der Ludwigsburger Schützenbruder.

Pandemie als Grund

Herget weist die Vorwürfe im Gespräch mit unserer Redaktion zurück. "Unsere Leute hätten gern geschossen", sagt er. Wenn möglich, wären die Schützen auch zur Herbstmarkt-Eröffnung gern wieder mit dabei. Bedingt durch die Corona-Pandemie sei das nicht möglich gewesen. "Wir hatten eine Vorstandssitzung und haben bei unseren Böllerschützen gefragt." Manche hätten aufgrund der Pandemie abgesagt, andere, weil während der Pandemie ihre Böller-Scheine abgelaufen seien.

"Ich sehe mich als Traditionalist, ich will das bewahren", sagt Herget. Er stammt aus Würzburg und ist erst seit einigen Jahren im 1970 gegründeten Verein, seit einer außerordentlichen Hauptversammlung im vergangenen Jahr steht er zusammen mit Lukas Fuchs und Eugen Dölger an der Spitze. Er habe sich zum Ziel gesetzt, Nachwuchs zu gewinnen und die Aktivitäten im Verein wieder zu steigern: "Sobald das Leben wieder läuft, lebt auch der Verein wieder."

Prüfungen fehlen

Besonders erzürnt hat den Ludwigsburger Lettrari, dass kurzfristig mehrere Mitglieder des Schützenvereins gleichzeitig die Eröffnung des Frühjahrsmarktes abgesagt hätten. Lettrari sagt, Hausaufgaben seien nicht gemacht worden. "Handböller einiger Mitglieder wurden nicht zum Wiederholungsbeschuss beim Beschussamt vorgelegt." Deshalb dürften diese nicht mehr mit Schwarzpulver gefüllt und benutzt werden.

Laut Sprengstoffgesetz muss auch eine entsprechende Erlaubnis alle fünf Jahre erneuert werden, auch diese sei bei einigen Mitgliedern ausgelaufen. "Also dürfen die weder Schwarzpulver besitzen noch verwenden", sagt Lettrari, der auch Polizei und Landratsamt über diese Vorgänge in Kenntnis gesetzt hat. Er selbst habe alle gültigen Genehmigungen jeweils für viel Geld erneuert und dürfe nun nicht den Frühjahrsmarkt anschießen. Das alles, "weil es der neue Vorsitzende vom Schützenverein Freudenberg nicht blickt und mit dem Amt überfordert ist", sagt Lettrari.

Der Mann scheint ein streitbarer Zeitgenosse, auch im Telefonat mit der Redaktion wählt er drastische Worte. Lettrari saß lange für die CDU, später die Republikaner und danach parteilos in Kreistag und Gemeinderat Ludwigsburg. Als er sich im Mai 2019 zurückzog, titelte die Stuttgarter Zeitung "Der Dirty Harry von Ludwigsburg nimmt seinen Hut".

Wütende Nachrichten

Herget empfindet Lettraris Kritik - auch über die Medien - als "Unding": "Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Warum ruft der nicht an, wenn er ein Problem hat?", sagt er. Bis auf einige wütende Smartphone-Kurznachrichten durch Lettrari habe es keinerlei Kontakt gegeben. Auch andere Vereinsmitglieder zeigten sich irritiert über die Kritik, berichtet Herget von Gesprächen. Im Zuge unserer Recherchen äußern auch mehrere weitere Gesprächspartner, die anonym bleiben möchten, man habe es mit einem Querulanten zu tun, der durch sein Handeln den Verein beschädigen wolle.

Auch Vertreter anderer Vereine zeigen sich über die geäußerte Kritik irritiert. "Es ist Sache der einzelnen Mitglieder, sich um nötige Prüfungen ihres Materials und die Verlängerungen der jeweiligen Genehmigungen zu kümmern", sagt einer von ihnen. Der Verein habe damit überhaupt nichts zu tun.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning sagt auf Anfrage, er kommentiere Vereinsinterna nicht. "Ich würde mich freuen, wenn die Böllerschützen zur Herbstmarkt-Eröffnung wieder dabei wären - wenn alles vorschriftsgemäß ist." Sicher ist schon jetzt: Auf der nächsten Hauptversammlung des Vereins, die am 29. April stattfindet, dürfte es eine Menge zu besprechen geben.

Matthias Schätte