FDP-Politiker im Dialog mit Wirtschaftsexperten

Tagung: Vertreter der Landtagsfraktion bei Maschinenbauer Zippe in Wertheim und in Bronnbacher Dependance des Fraunhofer-Instituts

Wertheim 11.01.2023

Sabrina Rota vom Fraunhofer-Institut erläutert den Gästen von der FDP ihr Fachgebiet rund um Konservierungsforschung und Kulturgüterschutz. Foto: Michael Geringhoff Kurt Lindner (links) führt FDP-Vertreter durch das Kloster Bronnbach. Mit dabei Ursula Mühleck und Frank Mittnacht vom Landratsamt.

In Wertheim haben die Mitglieder verschiedener Arbeitsgruppen dabei den Maschinenbauer Zippe besucht, die Bronnbacher Dependance des Fraunhofer-Instituts und das dortige Kloster. Letzteres mit Führung und mehr zur kulturellen Erbauung.

Es sei immer gut, gut bekannt und gut im Gespräch zu sein, kommentierte Ursula Mühleck - sie leitet das Kreisdezernat für Entwicklung und Bildung. Veränderungsbedarf wurde den Politikern hingegen bei den Maschinenbauern Zippe signalisiert, dort wie auch im Fraunhofer-Institut, gab es zudem deutliche Mahnungen, dass Deutschland ins Hintertreffen gerate.

Bremsende Bürokratie

Auf Platz 1 bremse dabei die Bürokratie, die nach wie vor immer weiter zunehme. Besonders bedenklich: Die Entsendung von Mitarbeitern sei innerhalb Europas mittlerweile weitaus schwieriger als im europäischen Ausland. Es sei eine neue Form des Protektionismus europäischer Staaten untereinander, lernte man bei Zippe. Für den Maschinenbau sind auch Energiepreise zentral und für alle - neben der mangelhaften Digitalisierung - der Mangel an Arbeitskräften. Da werden nach wie vor Fachkräfte gesucht, aber auch weniger qualifizierte Mitarbeiter sind längst Mangelware geworden.

Die Forscher des Fraunhofer-Instituts schauen mit Sorge auf die Zukunftsfähigkeit des Landes. Für den Institutsleiter des ISC in Würzburg, Professor Gerhard Sextl, ist da unter anderem der Föderalismus ins Auge zu fassen. Es mache keinen Sinn, wenn der Staat es beispielsweise fördere, dass in gleich fünf bayrischen Regierungspräsidien Batterieforschung betrieben werde. Finanziell sei es nicht sinnvoll, wenn viele parallel am Gleichen forschten, und wissenschaftlich sei es ineffizient, wenn man die Parallelitäten nicht in Leuchttürmen bündle. Zudem fehle die Richtung. Der Staat versäume es, Zukunftsthemen zu definieren und riskiere damit die wissenschaftliche und ökonomische Zukunft des Landes, mahnte Sextl.

Für den Geschäftsführer Philipp Zippe ist es »sinnvoll, dass Politik den Dialog sucht«. Sein Gast war der Landtagsabgeordnete Professor Erik Schweikert. Er sitzt unter anderem dem Wirtschaftsausschuss vor und ist in Sachen Glas - Zippe entwickelt Maschinen zur Glasgemengeaufbereitung - von Berufs wegen selbst bewandert. Auch Glas mit seinen Rohstoffen zählt, ob stetig steigender Nachfrage, mittlerweile zu den eher knappen Gütern. Der Gaspreis macht allen Sorge, die Glas im großen Stil bearbeiten. Die Glaswanne eines durchschnittlichen Fertigers fasst allein 300 bis 400 Tonnen Material. Diese gewaltige Menge muss von Zimmertemperatur auf rund 1500 Grad Celsius erwärmt werden. Der Energieaufwand ist gewaltig.

Großes Thema: Glasrecycling

Machte Energie bislang rund ein Drittel der Produktkosten aus, so entwickle sich das derzeit hin zu gut 40 Prozent, erklärte Zippe-CTO Andreas Emrich. Effizienz treibe alle Glashersteller um. Durch Energierückgewinnung ließen sich noch 10 bis 15 Prozent herausholen, der eigentliche Schmelzprozess sei dabei bereits fast vollständig optimiert. Glasrecycling ist ein großes Thema. Während die Recyclingquote in Deutschland bei 80 Prozent liege, finde man andernorts in Europa Quoten von lediglich 20 Prozent - oder noch darunter. Neben der Rohstoffrückgewinnung ist die Weiternutzung und Wiederbefüllung von Flaschen ein drängendes Umweltthema. Zwar verliert Glas durch stetiges Einschmelzen und Neuformen nichts von seiner Qualität, aber jedes Mal wird viel Energie verbraucht. Für die Personalerin Katharina Zippe-Sproll ist der Mangel an Arbeitskräften zentral. »Qualifizierte Zuwanderung ist absolut wichtig«, sagte sie, »Wir brauchen gesteuerte Einwanderung«, so der FDP-Mann Schweikert. Während das Fraunhofer-Institut für Silikatforschung den Politikern einen Einblick in die beeindruckende praxisorientierte Forschung des Hauses liefert - da geht es in Bronnbach unter anderem um den Kulturgüterschutz und die für eine breite Öffentlichkeit spannende Rettung spektakulärer Schätze so aus dem grünen Gewölbe der Stadt Dresden - nutzte der Würzburger Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Silikatforschung die Gelegenheit, die Politiker auf den Boden des Praktischen der Wissenschaft zurückzuholen.

Wie schon bei Zippe, so lernte man auch hier, dass das hehre Bild, das die Deutschen vom eigenen Wirtschaftsstandort und der Qualität von Wissenschaft und vom Erfindergeist haben, anderswo schon lange nicht mehr so wahrgenommen wird. Mit Blick auf einen ausufernden Wissenschafts-Föderalismus sagte Sextl, dass man den nationalen Wettbewerb der Institute so nicht brauche. Wer sich im internationalen Wettbewerb halten wolle, der brauche die führende Hand eines vorausschauenden Staates, Exzellenz und Clusterbildung.

