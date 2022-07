FC-Parkplatz braucht neuen Belag

Haushalt: Stadtteilbeirat Eichel-Hofgarten hat bereits bestehende lange Wunschliste noch mal erweitert

Wertheim 22.07.2022 - 11:12 Uhr 1 Min.

Neu in den Haushaltsmittelanforderungen des Stadtteilbeirats Eichel-Hofgarten ist ein fester Belag für den Parkplatz des Sportheims des FC Eichel, da der bestehende Belag häufig Löcher bekommt, die mehrmals in Jahr aufgefüllt werden müssen. Foto: Birger-Daniel Grein

Neu aufgenommen hatte man einen nachhaltig haltbaren Belag für den Parkplatz am Sportplatz beim Sportheim des FC Eichel. Der Parkplatz werde von Sportlern und Gästen rege genutzt, sagte Stadtteilbeiratsvorsitzender Roland Olpp. Zusätzlich nutzten Lastwagen- und Wohnmobilfahrer den Parkplatz zum Wenden. Eine Sperrung für diese mache keinen Sinn, denn diese würde einfach nicht beachtet. Durch die Belastung entstünden auf der Schotterfläche regelmäßig Löcher. Diese müsse der Bauhof mehrfach jährlich wieder auffüllen.

Nachhaltige Befestigung

Um die Schäden zu vermeiden, wünscht man sich eine nachhaltige Befestigung der Parkfläche mit einem Belag, der längere Zeit hält. Olpp erklärte, laut Stadtverwaltung sei diese Maßnahme aufwendig und mit Kosten von mehreren 100.000 Euro verbunden. Eine kurzfristige Umsetzung sei bei der aktuellen Haushaltslage nicht möglich. Dennoch war dem Stadtteilbeirat wichtig, den Punkt aufzunehmen damit er nicht vergessen wird.

Wieder aufgenommen wurde die Schaffung eines Marktplatzes im Hofgarten vor der Kirche mit Brunnen inklusive Machbarkeitsstudie. Dem Beirat ist bewusst, dass dies nur langfristig möglich sein wird. Man wolle aber immer wieder an die Idee erinnern.

Auch die Versetzung des Kriegerdenkmals in den Friedhof wurde erneut aufgenommen. Diese sollte eigentlich schon in diesem Jahr erfolgen, wird sich aber zeitlich nach hinten verschieben.

Erneut beantragt wurden Mittel für den Treppenaufgang Würzburger Straße bis Rainwiesen (Bepflasterung und Treppengeländer), den Treppenabgang zum alten Sportplatz am Haus Kirchgasse 41, die Bepflasterung ehemaliger Pflanzbeete in der Gerhardt-Hauptmanns-Straße und der Gustav-Freytag-Straße, die Generalsanierung des Brunnens Eichel, vor allem die Sicherung der Leitung sowie Pflasterflächen am Eichler Höhenweg aufzubauen und zu asphaltieren. Zudem wünscht man sich eine Beleuchtung für den Parkplatz am Friedhof für mehr Verkehrssicherheit.

BIRGER-DANIEL GREIN