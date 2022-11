Faszination Musik hält weiter an

Bandprojekt: Wertheimer Musiker präsentieren Release für neues Album von Alex & Friends - Single und Video

Wertheim 10.11.2022 - 11:38 Uhr 3 Min.

Wertheim hat eine neue vielversprechende "Nachwuchsband". Alex & Friends präsentierten auf bandcamp.com ihren ersten Titel "Born in the 70s". Foto: Peter Riffenach

»Jeder, den ich angesprochen habe, war begeistert und hatte gleich einen Namen von jemandem parat, der eventuell noch mitspielen könnte«, beschreibt Schuck die Eigendynamik, die sein Wunsch entwickelte, den er im September vergangenen Jahres gegenüber unserem Medienhaus geäußert hat.

Für »Gotteslohn«

Es dauerte nur rund vier Wochen, bis Schuck mit Anke Weiß, Peter Schwab, Peter Erdmann und Andy Diez vier potenzielle Mitspieler für sein Vorhaben begeistern konnte. Neben der Bereitschaft für »Gotteslohn« aufzutreten sei ihm bei der Auswahl wichtig gewesen, »Musikenthusiasten« zu finden, die eine gewisse Qualität als Musiker haben und die vor allem menschlich miteinander können, beschreibt Schuck die Suche.

Und das ist ihm tatsächlich gelungen, auch wenn die Altersspanne recht groß ist und die Charaktere sehr verschieden sind. »Trotzdem funktioniert es bisher sehr gut«, sind sich alle einig. Besonders gereizt habe sie an dem Projekt, dass Schuck ausschließlich selbst geschriebene Titel umsetzen will. »Das ist schon was ganz anderes, weil der Gestaltungsspielraum einfach größer ist als beim Covern«, sagt Schwab, der sich scherzhaft als »Methusalem« der Band bezeichnet.

Eine Coverband versuche, einen bestehenden Titel möglichst originalgetreu wiederzugeben. »Das erwarten die Fans einfach, und sie wollen keine großen Verfälschungen des Originals. Spielt man eigene Sachen, ist man da viel freier und das hat mich gereizt«, beschreibt Diez seine Begeisterung für das Projekt.

Nur mit Keyboard

Als sie im Oktober zum ersten Mal zusammen geprobt hätten, sei schnell klargeworden: »Ohne Keyboard geht es nicht«, meint Schwab und schlug Schuck vor, doch Petra Röhrig anzusprechen, und die stimmte zu, weil sie schlecht Nein sagen könne. Zuerst hat die Band sieben Titel der Love, Music & more-CD, die Schuck mit Freunden und Weggefährten aufgenommen hat, einstudiert. Die Arrangements für das Ensemble zu schreiben, sei ein besonderer Reiz gewesen, sagt Peter Erdmann, der sich dieser Herausforderung gestellt hat. Bei den Proben habe man über seine Ideen diskutiert und Verbesserungsvorschläge eingearbeitet, berichtet der Gitarrist, den Entstehungsprozess der Stücke, die nur auf CD existierten.

Kreativitätsschub

Bei der ersten Vorstellung im April diesen Jahres auf der Schanz und anschließend in der Würzburger Posthalle und der Wertheimer Burg seien die Songs sehr gut angekommen, berichten die Bandmitglieder, und Stolz schwingt mit, wenn sie von diesen Auftritten erzählen. Das Soloprojekt hat bei Schuck einen Kreativitätsschub ausgelöst, und er hat im vergangenen Jahr einige neue Texte geschrieben.

Er hat sie seinen Bandkollegen präsentiert, wie er die Titel gerne singen würde. Erdmann erarbeitete Vorschläge für ein Arrangement, und in einem gemeinsamen Prozess entstand der erste Titel, der jetzt als Single vorliegt. »Born in the 70s" beschreibt, wie es früher war, als es noch keine Smartphones gab und sich die Jugendlichen zum Fußballspielen tatsächlich noch draußen trafen. Auch heute, da sie alle um die 50 sind, brennt noch das Feuer der Jugend in ihnen, singt die Band, die Anfang der Woche die Präsentation dieses ersten Titels auf der Plattform bandcamp.com feierte.

Zudem wurde auf Youtube das Video veröffentlicht, das Markus Landeck mit der Band am Tag von Schucks 50. Geburtstag in der Halle 115 gedreht hat. »Besonders das Flashback-Konzept finde ich echt klasse«, schwärmt Schuck von der Arbeit des Kollegen von der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Wertheim. »Der nächste Song ist bereits in Arbeit«, kündigt der Frontsänger an.

Der Titel ist »Spieglein - Schneewittchen 2.0« überschrieben und handelt von Schönheitswahn und der Sucht nach Anerkennung.

bInfo: »Born in the 70s« im Internet unter https://alexandfriends1.bandcamp.com. Video unter https://www.youtube.com/watch?v=FtoFaRmvgY0

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Alex & Friends Stolze 312 Jahren Lebens- und rund 215 Jahre Musikerfahrung bringen die Mitglieder der Band Alex & Friends auf die Bühne. Der Formation gehören an (in alphabetischer Reihenfolge): Andreas Diez (34) war zunächst bei Ten sing und der Kirchenband Yam Machine aktiv. Derzeit ist er Schlagzeuger und Posaunist beim Posaunenchor Bettingen-Urphar-Lindelbach. Er arbeitet als Sanitäter und Elektroniker. Peter Erdmann (56), Gitarrist in diversen Coverbands und in Projekten mit eigener Musik seit den 1980er Jahren als Musiker aktiv. Im Hauptberuf ist er Schulleiter an der Grundschule Kreuzwertheim Keyboarderin Petra Röhrig (61), Fachlehrerin für Musik, Organistin und Klavierlehrerin, zudem Chorleiterin zahlreicher Ensembles im Raum Kreuzwertheim-Wertheim, unter anderem des Kinder - und Jugendchors Believe aus Röttbach. Alex Schuck (50) ist von Beruf Sozialpädagoge und aktuell Leiter des Familienzentrums auf dem Wartberg. Seit 1989 ist er in verschiedenen Bands als Sänger mit Eigenkompositionen unterwegs und seit 2004 Mitglied der überregional bekannten Punk-Rock-Metal-Band Crash Kidz aus Würzburg. Vor zwei Jahren gründete er Alex & Friends zunächst als Soloprojekt, seit Oktober/November 2021 als Band. Bassist Peter Schwab (69), seit gut 50 Jahren auf regionalen Bühnen mit Rockbands von Young Blood in den 1970ern bis aktuell mit Free Spirit unterwegs. Anke Weiß (42) ist als Querflötistin und Sängerin bei verschiedenen Projekten dabei, bevor sie mit diesen Fähigkeiten bei Alex & Friends einsteigt. Beruflich ist sie Fachleiterin für Ästhetische Bildung am Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrer in Bad Mergentheim. (riff)