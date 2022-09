(Fast) genug Lehrer in Wertheim

Bildung: Nur in einigen wenigen Fächern herrscht Personalnot an den Schulen der Großen Kreisstadt

Wertheim 22.09.2022 - 12:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lehrermangel in der Großen Kreisstadt Wertheim? Eher nicht. Eine Nachfrage unseres Medienhauses an einigen Wertheimer Schulen und beim staatlichen Schulamt in Künzelsau hat ergeben, dass die Stellen gut besetzt sind. Bis natürlich auf einige Ausnahmen. ⋌Symbol-Foto: Sebastian Gollnow (dpa)

In einer Pressemitteilung des staatlichen Schulamts Künzelsau heißt es, zum neuen Schuljahr 2022/2023 seien zum Stand 7. September 2022 im Zuständigkeitsbereich der Behörde insgesamt 117 Lehrer für die Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen sowie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) fest eingestellt worden.

Die Einstellung sei in der Regel im Beamtenverhältnis erfolgt, sofern alle beamtenrechtlichen und sonstigen Einstellungsvoraussetzungen vorlägen. Im Schuljahr 2021/22 waren bis 30. September 2021 91 Lehrer eingestellt worden. Weiterhin konnten für das begonnene Schuljahr bislang 98 Lehrer befristet als Krankheitsvertretungen verpflichtet werden.

Aufgabe des staatlichen Schulamts Künzelsau ist nach eigenen Angaben, über Neueinstellungen, Versetzungen und Abordnungen eine möglichst gleichmäßige Versorgung der Schulen und Schularten der unteren Schulaufsichtsbehörde herzustellen. »Mit den bislang umgesetzten Neueinstellungen sowie weiteren Personalmaßnahmen kann der Pflichtunterricht im staatlichen Schulamt Künzelsau zum jetzigen Zeitpunkt an den meisten Schulen abgedeckt werden«, heißt es weiter.

Wo Personal fehle, werde noch nach Lösungen gesucht. »Neben unbefristeten und befristeten Einstellungen sowie Personalverschiebungen sind im Wesentlichen freiwillige Deputatserhöhungen von Lehrkräften, die bislang in Teilzeit arbeiteten, sehr hilfreich.« Weiterhin betont die Behörde, ihre Bemühungen, bis zum Ende des Einstellungskorridors Ende dieses Monats weitere qualifizierte Lehrer zu gewinnen. Auch Lücken durch Personalausfälle im Laufe des Schuljahrs versuche man, möglichst schnell zu schließen. Dazu will man auf befristete Arbeitsverträge mit qualifizierten Bewerbern, Abordnungen und Rückkehrern aus der Elternzeit zurückgreifen.

»Gar nicht so schlecht«

An den Wertheimer Schulen sei die Lehrerversorgung insgesamt »gar nicht so schlecht«, berichtet die geschäftsführende Schulleiterin Simone Schott auf Anfrage unseres Medienhauses. Sie ist Schulleiterin der Otfried-Preußler-Schule (Grundschule). Für diese erklärte sie, die Unterrichtsverpflichtung könne aktuell nicht ganz abgedeckt werden. Für die Vorbereitungsklasse habe man derzeit nur 14 Stunden zur Verfügung, benötigt würden aber 36. Beim Ganztagsunterricht fehlten zwölf Stunden, und es gebe keine Deputatsstunden für Angebote im Bereich Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Von der Gemeinschaftsschule Wertheim heißt es, insgesamt seien alle Stellen besetzt. In der Grundschule habe man einen leichten Überhang, in der Sekundarstufe I gebe es ein leichtes Untersoll. »Wir können alle Unterrichtsverpflichtungen abdecken und den kompletten Ganztag«, so Schulleiter Lothar Fink.

Reinhard Lieb, Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim (DBG), erklärte, an seiner Schule konnten alle offene Stellen wieder besetzt werden. »Allerdings ist die Personaldecke angespannt.« Durch Krankheitsvertretungsverträge werde die Personalversorgung für ein Jahr aufgefangen. »Zum Teil fehlen in einzelnen Fachbereichen, wie beispielsweise Informatik, Bildende Kunst und Naturwissenschaft und Technik, grundständig ausgebildete Lehrkräfte, die in Zukunft dringend am DBG benötigt werden«, erklärt Lieb. Hier seien jedoch vermutlich landesweit zu wenige Lehrer vorhanden, führt er aus.

Von der Comenius-Realschule Wertheim heißt es, man sei gut versorgt und könne den Pflichtunterricht abdecken und sogar Arbeitsgemeinschaften anbieten.

Auch die Grundschulen Reicholzheim, Bestenheid und Dertingen melden, dass alle Unterrichtsverpflichtungen abgedeckt werden können.

BIRGER-DANIEL GREIN