Faschingsgesellschaft Mondfeld »bestens gerüstet«

Fasching

Die Garden der Faschingsgesellschaft Mondfeld haben fleißig trainiert. Auch Muppet-Show-Mitglieder haben sich aufs Foto geschmuggelt. Foto: Günter Herberich

Rund 200 Orden wurden passend zum Motto der Kampagne kreiert und zeigen Miss Piggy mit Kermit.

»Wir freuen uns sehr auf den Fasching nach dieser langen Durststrecke und sind bestens gerüstet, die Vorbereitungen laufen gut«, erfährt man von Rosalie Herberich, Vorsitzende der Faschingsgesellschaft. Der Kappenabend am Faschingssamstag ist ausverkauft. Dort wird sich erstmals die neu gegründete »Möflder Purzelgarde« präsentieren. Mit dabei sind auch die Elferratsgarde sowie die Prinzengarde. »Ein Höhepunkt wird natürlich der große Faschingsumzug am Faschingssonntag hier sein. Wir haben bereits über 20 Anmeldungen für den Gaudiwurm«, so die Vorsitzende.

Am Haus der Vereine sowie am alten Rathaus steht wieder ein Ausschank mit Grill bereit. Für Musik werden die Guggenmusiker des »Möfelder Ortsdüdl« sowie die Musikkapelle Steinbach sorgen.

Der einzige Faschingsumzug im Wertheimer Raum ist schon seit Jahren ein Publikumsmagnet. Was die Umzugsthemen betrifft, ist man bunt gemischt. Natürlich präsentiert sich »Miss Piggy« und das gleich im Dutzend. Der »Elferratswagen« ist dabei und auch die Grünenwörter Faschingsfreunde haben sich mit einem Motivwagen angekündigt. »Mofeld hat nen Zoo«, ist ein weiteres Thema. Wie auch der »Goldacker« im Zusammenhang mit den explodierenden Grundstückspreisen für das neue Baugebiet.

»Wir freuen uns auf die WCW mit ihren Garden und den Ehrengast, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez«, so Herberich. Start des Faschingsumzugs ist um 14 Uhr. Ab 13 Uhr beginnt die Aufstellung. Marcel Neuberger sowie Luisa Roth sind federführend bei dem Verein für den Umzug verantwortlich. »Die Lust auf Fasching ist bei allen riesengroß, so wird auch die After Show Party nach dem Umzug in der Maintalhalle stattfinden.« Am Rosenmontag findet nach einem neuen Konzept ab 14 Uhr der Kinderfasching in der Maintalhalle statt. Über 100 ehrenamtliche Helfer sind an den drei närrischen Tagen in Mondfeld im Einsatz.

gher