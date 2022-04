Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das erlebt man jetzt im Wertheimer Glasmuseum

Audioguides und Videostationen

Wertheim 06.04.2022 - 11:06 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tönen und Farben nachspüren: Das Wertheimer Glasmuseum zeigt sich ab dem Wochenende im völlig neuen Gewand. Hier Barabara Benz mit einer Klangschale und den Kristall-Pyramiden des Kreuzwertheimer Dieter Schrade. Foto: Michael Geringhoff

Farblich, inhaltlich, vor allem aber didaktisch, hat die 60.000 Euro Förderung der Medien- und Kulturbeauftragten Monika Grütters und nun Claudia Roth, geholfen, das Glasmuseum auf ein völlig neues Level zu heben. »Neustart Kultur« heißt das Programm, dass den freien Künsten über die Corona-Krise helfen sollte.

Auch das Glasmuseum hat die Zeit gut genutzt, um ein ganz neues Publikum hinzuzugewinnen. Es geht ums Herz. »Follow the Heart« heißt die Neukonzeption, die »das Glas, Wertheims pulsierendes Herz« zunächst einmal didaktisch gänzlich neu in den Blick nimmt. Da ist viel modernste Museumstechnik dabei - Audioguides, Videostationen und QR-Codes verschaffen vertieften Zugang zu den Stücken der Ausstellung, aber auch klassische Schrift an der Wand und nicht zuletzt die Exponate selber. »Es ging uns darum, die Herzstücke des Museums besser herauszuarbeiten, den Weg des Glases über 3000 Jahre zu zeigen und die besonderen Wertheimer Themen, die darin stecken, betont die wissenschaftliche Mitarbeiterin Barbara Benz.

Sie nennt die private Gutrolf-Sammlung des Museumsgründers Hans Löber und die Geschichte der Wertheimer Glasindustrie, die der langjährigen Museumsleiterin Marianne Tazlari besonders am Herzen liegt.

Dinge, wie Thermoskanne und Glasfaser sind seit jeher »Made in Wertheim«. Für Barbara Benz ist das Glasperlenkabinett »meine persönliche Herzenssache«. Gezeigt wird auch herausragendes Studioglas, darunter eines der frühesten Stücke des bis heute die Szene prägenden US-Glas-Gurus Dale Chihuly.

Ein Riesenschritt

Mit der neuen Museumskonzeption habe man einen Riesenschritt gemacht, die Herkunft des Glases mit den musealen Objekten zu verbinden, so Benz. Dass manche der Objekte dabei kaum museal wirken, wird klar, wenn man bedenkt, wie wichtig auch das handfeste Laborglas für Wertheim ist. Ohne dies wäre Justus von Liebig womöglich nicht der wegweisende Chemiker geworden - die Welt wäre anders ohne Mineraldünger, Fleischextrakt und Backpulver. Glas sei so etwas wie der Hidden Champion aller Lebensbereiche, meint Benz. Und genau das könne das Glasmuseum jetzt auch in bis dato unbekannter didaktischer Tiefe abbilden, ohne dabei das Sinnliche zu verlieren.

»Bei uns kann man auch sehen, was Glas mit den alten Arabern, Rosenöl, Parfum und Salben zu tun hat«, erklärt sie weiter. Sinnlich sind auch die Farben, die im neuen Museum neuen Glanz erhalten, und der Klang kommt hinzu. Ein eigenes Erlebnis-Kabinett widmet sich gläsernen Klangschalen und quarzgläsernen Klangpyramiden.

Die von Museumsleiterin Marianne Tazlari an Land gezogene Bundes-Förderung habe Quantensprünge ausgelöst, die das Museum nun auch für ganz neue Besucherkreise interessant mache. »Lauter spannende Dinge«, schwärmt Barbara Benz.

Anmeldungen für Samstag

Am Samstag, 9. April, präsentiert das Glasmuseum sein neues Gewand erstmals der Öffentlichkeit. Um 11 Uhr werden Museumsleiterin Marianne Tazlari und andere die Neukonzeption vorstellen. Für diesen Teil sind, ob räumlicher Beschränktheit, Anmeldungen erwünscht. Am gesamten Eröffnungstag ist der Eintritt für alle Besucher frei.

MICHAEL GERINGHOFF