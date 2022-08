Fantasy-Festival Annotopia mit Artistik und Lasershow

Spektakel: Kleiner Auftakt bereits am Freitag

MAIN-TAUBER-KREIS 15.08.2022 - 12:36 Uhr 2 Min.

Die "Steam Show" aus Belarus mit Drachen und Feuer-Kunst ist beim Fantasy-Spektakel Annotopia wieder mit dabei. Foto: Jens Hackmann

Laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung Bad Mergentheim kann sich die Region um Bad Mergentheim nach der Premiere vor einem Jahr auf das außergewöhnliche Festival freuen. Demnach soll Annotopia Schlosshof und Schlosspark wieder in eine schräge Welt voller Magie und Herzlichkeit verwandeln.

Am kommenden Wochenende lädt dann zum Beispiel der zeitreisende Professor Abraxo seine Begegnungen aus Raum und Zeit sowie alle neugierigen Besucher in eine fantastische Welt ein. Rund 500 Mitwirkende aus halb Europa werden Schlosspark sowie Schlosshof in eine bunte, kuriose Abenteuer-Welt verwandeln. Das Event und seine Figuren sind ein bisschen verrückt und teilweise bizarr.

Dinos und Star-Wars-Helden

In Annotopia trifft man Dinosaurier, futuristisch-fiktionäre Star-Wars-Helden, Orks, Feen, Elfen, Zwerge, Wikinger, Piraten, Römer und mittelalterliche Ritter. Wohin das Auge blickt, begeistern Kostüme und Kulissen, die bis ins Detail liebevoll ausgestaltet sind. Zu sehen sein werden spannende Inszenierungen aus Entertainment und Schauspiel, Zauberei und Jonglage, Feuerartistik, Magie und Akrobatik. Darüber hinaus gibt es viel Livemusik sowie spektakuläre Fahrzeuge.

Mit Shows, Interaktionen, Markttreiben, Artistik, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr werden die Festival-Gäste unterhalten, bespaßt und verwöhnt. So können sie für einige Stunden abtauchen in eine andere Welt, weit ab von den irdischen Problemen dieser Zeit.

Diesmal sind unter anderem dabei: • Steam Show aus Minsk (Belarus) mit Drachen, Akrobatik, Lightshow und Stelzen. • Atomic Circus (Deutschland) als erster und einziger postapokalyptischer Zirkus, schräg und fantastisch.• Rapto Rex (Deutschland): mehrmals täglich freilaufende Dinosaurier

• Caesar und seine römische Legion (Italien), die auch Legionärsausbildung für Nachwuchskräfte zur Zivilisation der germanischen Barbaren anbieten.• Wasteland Warriors: der wohl größte Stamm von leidenschaftlichen Künstlern aus der ganzen Welt, die alles Postapokalyptische zum Leben erwecken. • Egschiglen (Mongolei): Musik aus dem fernen Osten.• Aerbe (Deutschland): pulsierender Unplugged-Rock.• Dampfbad: wohlig warmer Bade-Genuss in orientalischer Atmosphäre.• RadiYokels (Deutschland): Scheunenmusik von Irland bis Tennessee. • Loooop - Luft-Akrobatik (Deutschland) zeigt Künste in schwindender Höhe von Anna-Jorinde.• Abacus Theater (Niederlande) mit spektakulären Fahrzeugen und dem Maschinisten obenauf, dessen Reiseziel ein ungewisses Abenteuer ist.• Lasershow: Wenn die Nacht in Annotopia einbricht, erleuchtet das Schloss-Areal in spektakulären Farbspielen.

Außerdem gibt es Kontaktjonglage mit Kelvin Kalvus, die White Eagles, das niederländische Straßentheater El Capstock, ein Endzeit-Camp, »Streetbirds«, das Theater Federgeist, die Halunkenecke, das Duo Pessulantus mit seiner mittelalterlichen Kinderunterhaltung, Drachen, Indianer, Eulen und vieles mehr.

Vergünstigter Eintritt

Die Öffnungszeiten sind Samstag, 20. August, 11 bis 23 Uhr und Sonntag, 21. August, 11 bis 20 Uhr. Erstmals öffnet »Annotopia« bereits am Freitagabend des 19. August zum Reinschnuppern und einem gemütlichen »Warm-up« einen Teil seines Geländes, den Schlosshof. Dann gibt es zu vergünstigtem Eintritt bereits Musik, Straßenkunst, Speis und Trank sowie einige Überraschungen.

Tickets gibt es online unter https://www.annotopia.eu oder vor Ort in Bad Mergentheim, unter anderem in der Buchhandlung Moritz & Lux (Gänsmarkt 3).

Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Projekt der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, der Stadt Mergentheim und der noa entertainment - events & more GbR.

Die Stadt Bad Mergentheim weist bereits jetzt auf Regelungen zur Verkehrsführung hin. Am Samstag, 21. August, wird ab 10 Uhr aus Sicherheitsgründen die Kapuzinerstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Ausfahrt aus der Kapuzinerstraße bleibt möglich. Die Sperrung besteht bis Sonntag, 21. August, 21 Uhr, heißt es abschließend.

