Fantasiewelt in Bad Mergentheim

Freizeit: »Annotopia« am Wochenende

Bad Mergentheim 18.08.2021 - 13:42 Uhr

Fantastisch und bunt wird »Annotopia« in Bad Mergentheim. Foto: noa entertainment

Hier tummeln sich laut Ankündigung der Stadtverwaltung Fabelwesen wie Feen, Elfen und Zwerge, Personen aus verschiedenen Epochen wie Wikinger, Piraten und Römer sowie bekannte Charaktere aus »Star Wars«, »Harry Potter« oder »Herr der Ringe«. Aber auch Ritter, viktorianische Steampunks, Gaukler, Dinosaurier oder Cowboys sind zu Gast auf dem Festivalgelände.

»Annotopia« bietet laut Ankündigung eine bunte Mischung aus Fantasiewelt, Zeitreise und kulinarischen Highlights. Dazu gibt es einen Markt. Gastgeber ist der Zeitreisende Professor Abraxo. Wer mag, darf ebenfalls im Kostüm kommen.

Drachen und Akrobatik

Im Schlosshof und im Schlosspark von Bad Mergentheim wird der große und feuerspuckende Drache »Fangdorn« zu erleben sein, dazu Luftakrobatik mit ConFilius & Jorinde oder das Wrack der Nautilus. Für Musik sorgt unter anderem die Elektro-Folk-Rock-Piratenband »Pyrates« aus den Niederlanden. Es gibt auch eine Steam-Show mit Feuer und Artistik aus Minsk. Das Straßentheater Paspartout kommt mit seiner Show »Baby Elefant«.

Das Festival öffnet am Samstag, 21. August, von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 22. August, von 11 bis 19 Uhr. Der Ticket-Vorverkauf ist zwar beendet, aber an beiden Tagen wird von den Veranstaltern eine Tageskasse geöffnet. Der Besuch des Deutschordensmuseums im Schloss ist im Eintrittspreis enthalten. Ein Besuch des Museums ist an den beiden Veranstaltungstagen nur mit »Annotopia«-Ticket möglich.

Die Regeln

Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es laut Stadtverwaltung keine generelle Maskenpflicht. In allen Bereichen, in denen es eng wird - beispielsweise am Einlass oder bei den Toiletten - muss jedoch die medizinische Maske getragen werden. Für den Zutritt gilt ab sechs Jahren die so genannte 3 G-Regel, das bedeutet, dass ein Impfnachweis, ein maximal 24 Stunden altes Schnelltest-Zertifikat oder eine Genesenen-Bescheinigung vorgezeigt werden muss. Zur Kontakt-Nachverfolgung wird die Luca-App eingesetzt, wer diese nicht verwenden möchte, kann sich auch analog registrieren.

b Programm im Detail: https://www.bad-mergentheim.de oder https://www.annotopia.eu

jo