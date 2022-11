Fanfarenspieler zünden musikalisches Feuerwerk

Tradition: Kerwamädle ziehen mit SGB Kerwa Neubrunn durch den Ort, um die Kirchweih auszugraben - Vereinsverbindendes Heroldslied

Kerwa in Dertingen: Sechs Fanfarenzüge zündeten gemeinsam ein musikalisches Feuerwerk. Foto: Nadine Strauß Nach dem Göügaschchor : Gewinner Constantin (Mitte), dahinter die Kerwamädle Samathia, Luana und Bella. Foto: Nadine Strauß

Für die Pausen zwischen den musikalischen Beiträgen hatte man die »Schoppendales« engagiert, ein Trio das mit Schifferklavier, Kontrabass und Gitarre, dafür aber ohne Verstärker und Mikrofon, durch die Reihen ging und mit den Gästen gesungen hat.

Leidenschaftliche Sänger

Das passte zu den fränkischen Herolden, denn neben der Liebe zur Fanfarenmusik verbindet die Spielleute auch die Leidenschaft für das Singen von Volksliedern und Schlagern. Freundschaft, Leidenschaft und Liebe zur Fanfarenmusik waren auch die Zutaten für den Höhepunkt des Abends: 130 Fanfarenspieler, Trommler und Fahnenschwinger schlossen sich zusammen und präsentierten unter der Leitung von Michael Hemrich einige Stücke gemeinsam.

Ein gewaltiges Feuerwerk der Landsknechtsmusik sorgte für Gänsehautmomente. Krönender Abschluss war das Singen und Spielen des Heroldsliedes, das alle Vereine miteinander verbindet.

Am Kerwasonntag wurde es wieder traditionell im Weinort. Nach dem Mittagessen zog die Festgesellschaft, angeführt von den diesjährigen Kerwamädle Isabella Jahn, Samathia Ries und Luana Henke, musikalisch unterstützt von der SGB Kerwa Neubrunn, durch den Ort, um die Kerwa auszugraben.

Bis zur Renztalstraße gezogen

Die Kerwamädle führten den Zug bis zur Renztalstraße. Nach einigen wenigen Versuchen war die Kerwa (ein Tonkrug) gefunden, was die Bürger mit lautstarken Göügar-Rufen feierte. Auf dem Rückweg zur Mandelberghlle wurde am Gasthaus Zum Löwen Station gemacht, um dort den Kerwazäidl vorzulesen.

Im Kerwazäidl steht alles, was im vergangenen Jahr im Weinort passiert war. »S senn dabei gânz dolle Sâcha, mânchs zum noachdengga, mânchs zum lâcha« (Es sind dabei ganz tolle Sachen, manches zum Nachdenken, manches zum Lachen) ist einer der Reime zu Beginn.

Der Kerwazäidl ist in Daddingarisch verfasst und in Reimform geschrieben.

So manche Geschichte kam da ans Tageslicht. So ging es heuer um Bieber und andere unerwünschte Tiere, um Bauplätze, das Feuerwehrhaus oder die baldige Schließung der Metzgerei. Eben Themen, die die Einwohner des Weinorts am Mandelberg bewegen. Wieder an der Mandelberghalle angekommen, fand der Göügaschchor statt.

Das ist der traditionelle Programmpunkt für die Kinder, den man sich als überdimensionales Topfklopfen vorstellen kann. Die Augen verbunden, musste mit langen Holzprügeln ein Tontopf aufgestöbert und kaputt geschlagen werden. Das hat in diesem Jahr Constantin geschafft, der als Gewinn einen lebenden Hahn überreicht bekam.

Zum Kerwaausklang trafen sich alle wieder in der Mandelberghalle, wo der Musikverein aus Uissigheim für einen gelungenen Abschluss der Daddinga Kerwa 2022 sorgte.

NADINE STRAUSS