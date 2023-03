Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Familie ist Lina Deifel schon immer das Wichtigste

Geburtstag: Dietenhanerin wird an diesem Samstag 90 Jahre alt - Schon in jungen Jahren zuhause mit angepackt

Wertheim 17.03.2023 - 11:04 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lina Deifel feiert an diesem Samstag ihren 90. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehören auch vier Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel. Foto: Nadine Schmid

In Dietenhan wurde Deifel in eine Landwirtsfamilie geboren. Zur Schule ging sie während Kriegszeiten. 26 Lehrer habe sie in ihren acht Volksschuljahren gehabt, erinnert sich die Jubilarin. Besonders schätzte sie die sogenannten Elsässer, junge Männer aus dem Elsass, die wegen Loyalitätszweifeln nicht eingezogen wurden und die vakanten Positionen zu Hause besetzten, zum Beispiel als Lehrer.

Sechs ältere Geschwister

Nach der 8. Klasse musste sie zu Hause helfen. Mit 22 Jahren besuchte sie schließlich noch die Landwirtschaftsschule. Sie hatte sechs ältere Geschwister, doch ihre Brüder blieben zum größten Teil im Krieg. Ein weiterer Bruder wollte unbedingt auf ein Schiff, also besorgte ihm der Vater eine entsprechende Lehrstelle. »Von sieben, die ich großgezogen habe, ist mir nur eins geblieben«, meinte der Vater damals gegenüber Lina Deifel. »Also blieb ich«, erklärt sie. Mit ähnlichem Pragmatismus fand sie ihre Tätigkeit in der Landwirtschaft. An eine Berufsausbildung habe man damals nicht gedacht.

Allerdings habe sie die Landwirtschaft auch immer gerne gehabt, ergänzt die Dietenhanerin. Nach dem Tod des Vaters 1958 bewirtschaftete sie mit ihrer Mutter den kleinen Hof weiter. Als sie im Februar 1962 heiratet, einen Landwirt aus Dietenhan, legen sie die beiden kleinen Höfe zusammen.

Vier Kinder großgezogen

»Das hat gereicht, um durchzukommen«, erinnert sie. Und um vier Kinder, drei Mädchen und einen Jungen, großzuziehen, die Lina Deifel im Laufe der Jahre bekommt. Sie erinnert sich, dass sie diese von klein auf im Bollerwagen mit aufs Feld genommen hat. Lina Deifel versuchte immer, viel für ihre Familie selbst zu produzieren. »Wir hatten das Motto: Wenn's was gibt, wird's eingemacht, wenn's nichts gibt, wird's gekauft.« Damit beeindruckte sie unter anderem die Lehrerin ihrer Tochter an der Hauswirtschaftsschule. Diese trat in die landwirtschaftlichen Fußstapfen und betreibt mit ihrem Mann bei Crailsheim einen Bauernhof.

Landwirtschaft im Nebenerwerb

Lina Deifels Mann hatte sich nach einigen Jahren entschlossen, im Steinbruch zu arbeiten und die Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb zu betreiben. Sie warf einfach nicht genug ab. 1990 schließlich gaben die Deifels die Landwirtschaft auf und verkauften ihre letzte Kuh. Bis vor kurzem werkelte Lina Deifel noch gerne im Garten. Sie liebt ihre Blumen und strickt gerne.

Inzwischen gehören zur Familie vier Enkel und seit zwei Wochen zwei Urenkel.

Zum Geburtstag kommen alle, zunächst nur Lina Deifels Kinder, am nächsten Tag auch die Enkel und andere Verwandte.

nads