Fahrradclub gründet Kreisverband

MAIN-TAUBER-KREIS 19.07.2021 - 12:02 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Interessen von Radfahrern im Main-Tauber-Kreis vertreten will der neue Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der am 30. Juli gegründet wird. Foto (Archiv): Michael Geringhoff

Die Interessenvertretung der Fahrradfahrer ist zwar bereits seit einigen Monaten vor allem im südlichen Landkreis aktiv, will sich jetzt aber mit der Vereinsgründung offizielle Strukturen unter dem Dach des ADFC-Landesverbandes Baden-Württemberg geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Gründung des Kreisverbandes will sich der ADFC auch abseits des Main- und Tauberradweges für »ein durchdachtes und ausgereiftes Radwegenetz« einsetzen, auf dem Radfahrer sicher fahren können, so der Verband weiter. Das seien wichtige Voraussetzungen für eine Verkehrs- und Mobilitätswende, erst recht auf dem Land. Bereits vor der eigentlichen Gründung des Kreisverbandes hatte sich die Gruppe mit der Radwegesituation in Bad Mergentheim befasst. Unterstützen will der neue Kreisverband auch eine Fahrrad-Demonstration am 13. August zwischen Gerchsheim und Kist, deren Anliegen es ist, dass ein durchgängiger Radweg zwischen Tauberbischofsheim und Würzburg entsteht.

gufi