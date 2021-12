Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fahrplan vorübergehend eingeschränkt

Bahnverkehr: VieleKrankmeldungen

Bereits in der vergangenen Woche kam es immer wieder zu unregelmäßigen Zugausfällen, die im DB-Navigator anfangs mit »technischer Störung« begründet wurden. Über die Gründe für den hohen Krankenstand und einen möglichen Zusammenhang mit der Pandemie und der Impfquote beim Bahnpersonal kann nur spekuliert werden. Aus Datenschutzgründen schweigt sich darüber eine der Redaktion am Freitagnachmittag zugegangene Mitteilung der Stuttgarter Bahnpressestelle aus.

»Reißleine gezogen«

Ulrich Klein (Hausen), der Vorsitzende des Fahrgastbeirats der Westfrankenbahn, sagte in einem Gespräch mit unserem Medienhaus, dass sich seinen Informationen zufolge bis Freitagabend 21 Triebfahrzeugführer krank gemeldet hätten. Dies seien 19 Prozent des Gesamtpersonals in diesem Bereich. In der Woche davor hätte die Ausfallquote sechs Prozent betragen. Dass die Bahn nunmehr die »Reißleine« gezogen und das Fahrplanangebot um ein Fünftel gekürzt hätte, sei auch Interventionen des Miltenberger Landrats Jens Marco Scherf und von Amtsleiter Heiko Schnell vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises zu verdanken. Beide hätten zuverlässige Pläne statt spontaner Ausfälle vor allem im Hinblick auf den Schülerverkehr gefordert.

Über die Dauer der Einschränkungen wurde bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Von den Kürzungen nicht betroffen ist die Maintalbahn zwischen Wertheim, Miltenberg und Aschaffenburg.

Hintergrund: Zugfahrten, die entfallen Dem Ersatzplan für die Tauberbahn zufolge entfallen in südlicher Richtung folgende Zugfahrten: Wertheim ab 6.13 Uhr nach Bad Mergentheim, Lauda ab 8.45 Uhr nach Bad Mergentheim, Wertheim ab 11.34 nach Crailsheim, Wertheim ab 17.34 nach Crailsheim Im Abschnitt bis Lauda sowie Lauda ab 23.22 Uhr nach Bad Mergentheim. In nördlicher Richtung sind gestrichen Weikersheim ab 6.16 Uhr nach Wertheim, Bad Mergentheim ab 7.10 Uhr nach Lauda, Crailsheim ab 8.33 Uhr nach Wertheim, Crailsheim ab 14.33 nach Wertheim sowie Crailsheim ab 20.33 Uhr und 21.44 Uhr nach Lauda. Einen Schienenersatzverkehr (SEV) für diese Züge sieht der Ersatzfahrplan nicht vor. Auf der Madonnenlandbahn wird allerdings ein Teil der Züge durch Busse ersetzt. Es fallen aus in Richtung Seckach die Fahrten Walldürn ab 5.27 Uhr nach Seckach, Miltenberg ab 13.21 Uhr nach Seckach (Ersatz durch SEV), Walldürn ab 15.35 Uhr nach Seckach (Ersatz durch SEV), Miltenberg ab 16.01 Uhr nach Walldürn, Walldürn ab 16.56 Uhr nach Seckach (Ersatz durch SEV), Miltenberg ab 16.46 Uhr nach Walldürn (Ersatz durch SEV) sowie Walldürn ab !8.06 Uhr nach Seckach. In Richtung Miltenberg fallen aus: Seckach ab 6.11 Uhr nach Miltenberg, Seckach ab 14.20 Uhr nach Miltenberg, Seckach ab 15.20 Uhr nach Miltenberg (Ersatz durch SEV), Seckach ab 16.20 Uhr nach Walldürn (Ersatz durch SEV), Walldürn ab 18.39 Uhr nach Miltenberg (Ersatz durch SEV), Seckach ab 18.20 Uhr nach Walldürn (Ersatz durch SEV), Walldürn ab 19.22 nach Miltenberg (Ersatz durch SEV) sowie schließlich Seckach ab 19.20 Uhr nach Walldürn. () bInformationen im Internet unter: www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell