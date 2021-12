Lastwagen-Fahrer für Main-Tauber-Kreis dringend gesucht

Hintergrund

Hintergrund: Arbeitsmarktsituation Fahrzeugführer im Straßenverkehr

Bei der Arbeitsmarktsituation für Bus- und Lastwagen-Fahrer ergibt sich laut Petra Fischer, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, im Main-Tauber-Kreis folgendes Bild:

Im Zielberuf Fahrzeugführer im Straßenverkehr sind im Main-Tauber-Kreis 42 Stellenangebote gemeldet (Stand November 2021). In Deutschland sind es 25.821.

Im Zielberuf Fahrzeugführer im Straßenverkehr sind im Main-Tauber-Kreis zum gleichen Stichtag 90 Personen arbeitsuchend gemeldet, darunter 46 Arbeitslose. In Deutschland waren es 154.217 Arbeitsuchende, darunter 86.003 Arbeitslose.

Die Zahlen oben zeigen, dass im Main-Tauber-Kreis auf eine Arbeitsstelle weit weniger Arbeitsuchende kommen als im Bundesdurchschnitt.

Die Agentur für Arbeit ergreift verschiedene Maßnahmen, um Kräfte für die beiden Berufe zu gewinnen.

Die Agentur berät und unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Qualifizierung und Weiterbildung. Jährlich bilde man im Agenturbezirk rund 300 Arbeitslose zum Berufskraftfahrer aus, so die Pressesprecherin. Der Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim umfasst den Landkreis Schwäbisch Hall, den Hohenlohekreis, den Neckar-Odenwald-Kreis sowie den Main-Tauber-Kreis.

Arbeitgeber, die Berufskraftfahrer suchen, können sich an den Arbeitgeber-Service wenden. Gemeinsam bespreche man Wege, um kurz- und mittelfristig einen Beitrag zur Deckung der Fachkräftelücke beispielsweise durch die Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten zu decken.

Auch einige Unternehmen bilden selbst Fahrer aus, beispielsweise das Busunternehmen Seitz aus Külsheim. Hierfür hat man auch ein Fahrzeug als Fahrschulbus umgerüstet. Bisher erfolgten meist Umschulung von bereits im Berufsleben stehenden Menschen. Die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr biete man auch an, so Inhaber Sebastian Seitz. Leider mangele es hier an entsprechenden Bewerbern. Die Ausbildung eignet sich eher für Personen ab 17 Jahren, da erst mit 18 Jahren im Rahmen der Berufsausbildung der Bus gefahren werden darf. (bdg)