Fachleute sollen zum neuen Windpark informieren

Zwei Veranstaltungen: Bürger können neutrale Experten zu dem Projekt befragen

Wertheim 19.10.2021 - 15:40 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf der Gemarkung Höhefeld sollen die bestehenden 14 Windrotoren durch sechs neue, deutlich höhere ersetzt werden. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2021-08-11 --> Künftig aus noch größerer Entfernung sichtbar als bislang: Auf der Gemarkung Höhefeld sollen die bestehenden 14 Windrotoren durch sechs neue, deutlich höhere Modelle ersetzt werden. Foto: Gunter Fritsch

Der Gemeinderat beschloss deshalb am Montagabend einstimmig, noch in diesem Herbst zwei Informationsveranstaltungen (in Kembach und in Höhefeld) anzubieten, auf denen "unabhängige und kompetente Fachleute" zu dem Repowering-Projekt informieren sollen.

Organisiert werden die Informationsveranstaltungen vom Forum Energiedialog Baden-Württemberg, einer vom Land beauftragten Agentur, die die Ansiedlung von Windenergieanlagen in Baden-Württemberg moderierend begleiten soll. Der Gemeinderat Wertheim hatte sich in seiner Sondersitzung am 9. August, als auch das Vorhaben der Juwi AG zur Erneuerung des bestehenden Windparks Höhefeld erstmals öffentlich vorgestellt worden war, zu einer Zusammenarbeit mit dem Forum Energiedialog entschlossen.

Christoph Ewen vom Forum Energiedialog Baden-Württemberg kündigte nun an, dass es in einem ersten Schritt zwei Informationsveranstaltungen mit "unabhängigen und kompetenten Fachleuten" zur geplanten Erneuerung des Windparks Höhefeld geben werde. In Kembach (auch für die Ortschaften Dietenhan und Lindelbach) ist diese Veranstaltung am 24. November geplant, in Höhefeld (auch für Urphar und Reicholzheim) am 26. November, nannte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez konkrete Termine. Die Veranstaltungen werden bei einer begrenzten Teilnehmerzahl öffentlich sein, zugleich besteht die Möglichkeit, auch online daran teilzunehmen, kündigte Stadtsprecherin Angela Steffan gegenüber dieser Redaktion an.

Ewen hat in den vergangenen Wochen ein Konzept erstellt, wie in den kommenden Monaten und Jahren Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Bürger über den Fortschritt des Projekts informiert werden sollen. Grundlage des Dialogprozesses sei "eine Umfeldanalyse" gewesen, die man im Spätsommer in den betroffenen Ortschaften gemacht habe und bei der "eine Vielzahl von Gesprächen" geführt worden seien. Anhand derer habe man sich dazu entschlossen, in einem ersten Schritt Sachfragen zu klären. Dabei soll vor allem die Frage im Vordergrund stehen, ob das sogenannte Repowering überhaupt notwendig ist.

Wie weit zu sehen?

Neben neutralen Fachleuten sollen an den Veranstaltungen allerdings auch Vertreter von Juwi teilnehmen. Die von vielen Bürgern geforderte Visualisierung der Anlagen soll bis zu den beiden Informationsverstaltungen fertig gestellt sein. Das werde gerade zwischen der Stadt und Juwi abgestimmt. Gezeigt werden soll dann, wie weit die Anlagen, die bis zu 250 Meter hoch sein dürfen, zu sehen sein werden. Bei der Erstvorstellung des Projekts waren die Planer davon ausgegangen, dass auch die bayerischen Nachbargemeinden Böttigheim und Neubrunn die sechs neuen Windrotoren noch sehen werden.

Auch noch in diesem Herbst soll eine sogenannte Strategiegruppe ihre Arbeit aufnehmen, sieht das Konzept des Forums Energiedialog vor. Nach der Klärung von Sachfragen sollen in dieser etwa 20-köpfigen Gruppe, die aus Ortsvorstehern, Vertretern des Gemeinderats, der Verwaltung, von Umwelt- und Naturschutzverbänden und den Stadtwerken bestehen könnte, Einflussmöglichkeiten auf das Projekt "thematisiert und genutzt" werden. Dabei könnte es laut Ewen etwa um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Lärmbegrenzungen, aber auch finanzielle Beteiligungen gehen.

Bei geplanten Exkursionen in bestehende Windparks könnte die Strategiegruppe um weitere Gemeinderäte und Bürger erweitert werden. Auch bei Arbeitstreffen sei eine Erweiterung um Bürger aus den Ortschaften denkbar. Neben der kontinuierlichen Information der Öffentlichkeit steht am Ende des Prozesses schließlich ein Ergebnis, das die Strategiegruppe bei einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen sollte.

Hintergrund: Neuer Windpark Höhefeld Im Teilflächennutzungsplan Windenergie der Stadt Wertheim sind zwei Konzentrationsflächen dargestellt, die in fast gleicher Form auch als Vorranggebiete im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 für Windenergienutzung ausgewiesen sind, in Höhefeld und in Dertingen. In Höhefeld wurden in den Jahren 2001 bis 2004 insgesamt 14 Windkraftanlagen errichtet, die derzeit drei unterschiedliche Betreiber haben. Die Juwi AG plant nun, die 14 alten Anlagen durch bis zu sechs neue zu ersetzen, die bis zu 250 Meter hoch sein könnten. Derzeit befindet sich die Firma in einer frühen Phase ihrer Planung. Christoph Ewen vom Forum Energiedialog geht davon aus, dass erst im kommenden Jahr die Gutachten zum Artenschutz und zu den Windmessungen erstellt werden. Ein Bauantrag könne frühestens Anfang 2023 gestellt werden. Bis zu einer Genehmigung könnten weitere zwei bis drei Jahre vergehen, prognostizierte er. gufi