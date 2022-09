Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu

Der Mangel an Fachkräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt macht sich inzwischen in einer Vielzahl von Wirtschaftssektoren bemerkbar. Im Handwerk, in den Pflegeberufen, aber auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, die in den Kindertagesstätten fehlen, gebe es teilweise schon seit Jahren Engpässe, beschreibt die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Elisabeth Giesen eine Entwicklung, die sich nach den Berechnungen der Agentur in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürfte - wenn es nicht gelinge, neue Arbeitsmarktpotenziale zu heben, wie die Gewinnung neuer Arbeitskräfte in der Fachsprache der Agentur betitelt wird.

Dabei denken die Arbeitsmarktexperten an vier Felder, auf denen es in den kommenden Jahren gilt, mehr Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. Ziel müsse es zum einen sein, so die Leiterin der Agentur für Arbeit im Gespräch mit dieser Redaktion, mehr Frauen in den Arbeitsprozess zu integrieren. Gerade auch nach der Familienphase oder nach einer kürzeren Babypause sollen so mehr Frauen für den (Wieder-) Einstieg in einen Beruf begeistert werden. Auch junge Menschen, die die Region etwa zu Studium verlassen haben, gelte es mit attraktiven Arbeitsplatzangeboten wieder für den Main-Tauber-Platz zu begeistern. Das dies schon bei der Suche nach Auszubildenden beginnen kann, zeigt das Beispiel eines Betriebes, der einem Auszubildenden den Wunsch erfüllt habe, lediglich »70 Prozent zu arbeiten«, berichtet die Agenturleiterin von einer außergewöhnlichen Konstellation.

Helfer qualifizieren

Doch auch innerhalb eines Betriebes sehen die Arbeitsmarktexperten ein hohes Potenzial für die Fachkräftegewinnung. Tobias Wittick, Teamleiter des Arbeitgeberservice bei der Agentur und zuständig für den Main-Tauber-Kreis, setzt auf die Bereitschaft in den Firmen, die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter voranzubringen. Vor allem beim Personal, das heute noch mit Helfertätigkeiten betraut ist sieht er großes Qualifizierungspotenzial. Während sich eine Helfertätigkeit häufig leichter ersetzen lasse, finde sich eine gut ausgebildete Fachkraft deutlich schwieriger, nennt er einen Grund, warum Betriebe diesen Weg gehen sollten. »Eine geeignete Fachkraft von außen zu finden, ist deutlich schwieriger«, sind Witticks Erfahrungen.

Schließlich brauche es die Gewinnung von Fachkräften durch die Zuwanderung von qualifiziertem Personal aus dem Ausland, ist Elisabeth Giesen überzeugt. Nur so könne es auch angesichts der demografischen Entwicklung gelingen, das in den kommenden Jahren prognostizierte hohe Defizit an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen. Dabei werden es laut Giesen vor allem drei wichtige Faktoren sein, die die Zahl der Erwerbstätigen in den kommenden Jahrzehnten spürbar verringern werden. So gehen alle Prognosen derzeit davon aus, dass sich bis ins Jahr 2040 die Zahl der Erwerbspersonen in Baden-Württemberg zwischen 200.000 und 560.000 allein durch den demographischen Wandel verringern werde. Zahlen nur für den Main-Tauber-Kreis hat die Agentur für Arbeit keine. Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Wandel hin zur Elektromobilität werden nach diesen Prognosen den Arbeitsplatzabbau zudem beschleunigen. Nicht alle Arbeitskräfte können durch Maschinen oder die Digitalisierung ersetzt werden, spezialisierte Fachkräfte werde es auch weiter brauchen, sagt die Agenturleiterin.

IHK: Mangel spitzt sich zu

Dabei sind die Prognosen über einen Mangel an Fachkräften für die Region Heilbronn-Franken durchaus besorgniserregend: Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken sprach bereits Ende Juni davon, dass sich »die Lage auf dem regionalen Fachkräftemarkt bereits jetzt stark zugespitzt« habe, obwohl der demografische Wandel erst in einigen Jahren »mit voller Wucht« in Deutschland spürbar werde. In einer aktuellen IHK-Konjunkturumfrage nennen bereits 56 Prozent der regionalen Betriebe den Fachkräftemangel als »eines der drängendsten Probleme für ihre wirtschaftliche Entwicklung«. Noch schlechter schätzen die gastronomischen Betriebe ihre Zukunftschancen ein, wenn ihnen die Fachkräfte fehlen. Fast drei Viertel nennen in der IHK-Umfrage Personallücken als ihr größtes geschäftliches Risiko. Welche Auswirkungen das habe, lasse sich bereits heute vielfach beobachten, weist Giesen darauf hin, dass etwa Gaststätten ihre Schließzeiten auf zwei Tage in der Woche ausgedehnt haben, weil ihnen Personal fehle.

Der von der IHK geschaltete Fachkräftemonitor zeigt für den Kammerbezirk, wohin sich die Zahlen entwickeln könnten. Die Schere zwischen Angebot und die Nachfrage nach qualifiziertem Personal dürfte sich in den kommenden Jahren immer weiter öffnen. Sollten die Prognosen so eintreffen, dann würden im Kammerbezirk 2025 bereits 8000 Fachkräfte fehlen, fünf Jahre später würde ihre Zahl sprunghaft auf 47.000 steigen. Noch einmal fünf Jahr weiter hätte sich der Mangel mit 81.000 fehlenden Fachkräften dann fast schon verdoppelt.

Dass es bei der Suche nach Fachkräften kreative Lösungen braucht, belegt die Wertheimer Firma Meister Automation GmbH auf dem Reinhardshof. Bereits jetzt, so Agentur-Pressesprecherin Petra Fischer, arbeite ein Tunesier in dem Unternehmen. Im September werden zwei Marokkaner mit ihrer Ausbildung bei dem Spezialist für Industrie- und Prozesstechnik beginnen. Die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften in Deutschland sei aber noch immer mit bürokratischen Hürden verbunden, die Zeit kosteten, weist Wittik auf die Abläufe hin, bis etwa eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis ausgestellt sei. Auch gelte es, im Betrieb »ein Willkommensklima« für die neue Mitarbeiter oder den neuen Mitarbeiter zu schaffen. Da helfe es etwa oft schon, eine Tischtennisplatte aufzustellen, um in den Pausen daran zu spielen. »Beim Spiel verstehe man sich gleich, auch ohne die Sprache des anderen zu verstehen«, nennt Wittik eine solche Maßnahme.