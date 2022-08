Fachkräftemangel macht Traditionsunternehmen Schreck den Garaus

Wertheimer Sanitär- und Heizungsbauerbetrieb schließt

Wertheim 24.08.2022 - 12:10 Uhr 3 Min.

Die Anfänge vor 123 Jahren, links der Fischer, rechts der Spengler. Foto: Schreck Jürgen und Harald Schreck. Foto: Michael Geringhoff

Über Jahre hinweg haben Harald (60) und Jürgen (55) Schreck versucht, neue Mitarbeiter auszubilden oder ausgebildete Handwerker ans Unternehmen zu binden. Aber der Fachkräftemangel habe ihnen keine Chance gelassen, bedauern die Brüder. Zum Monatsende ist Schluss. Der Reicholzheimer Sanitärunternehmer Simon Prokopp (35) springt ein, übernimmt das Gebäude, drei Mitarbeiter und den Kundenstamm.

Alle drei Unternehmer sprechen unabhängig voneinander vom Win-win, dass für jeden etwas Gutes dabei herauskomme. Harald Schreck sagt: »Ein Handwerksunternehmen in vierter Generation verschmilzt mit einem anderen Handwerksunternehmen in vierter Generation.« So sei es absolut akzeptabel. Gewünscht hatten beide es sich dennoch anders. Seit 1979 sei er im Betrieb, berichtet Harald Schreck, beide Brüder haben beim Vater gelernt.

Ob Vater, Großvater und der Firmengründer, Urgroßvater Noa Schreck, mit der Entwicklung glücklich wären? Man wisse es nicht, sagen die Brüder. »Es ist schwer, eine ziemlich emotionale Sache für uns«, meint Jürgen Schreck. Dass ihr Unternehmen einmal dem Fachkräftemangel zum Opfer fallen könnte, hätte noch vor zehn Jahren keiner der beiden für möglich gehalten. »Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal in einer Innungszeitschrift darüber gelesen habe, habe ich es mir nicht vorstellen können«, sagt Jürgen Schreck.

Er kennt noch den Werbespruch der 1980er-Jahre, wonach Handwerk goldenen Boden hat. »Das ist ja auch so, und jetzt eigentlich erst recht. Wenn du gut bist und was kannst, dann stehen dir alle Türen offen«, erklärt Harald Schreck. Fünf Jahre lang haben die beiden erfolglos zunächst um Auszubildende geworben, später, als die Zeit drängte, dann um gelernte Handwerker, die man sofort beim Kunden einsetzen kann. »Wir haben über Jahre wirklich absolut alles versucht«, sagt Jürgen Schreck.

Da sei Beratung durch die Handwerkskammer dabei gewesen, da seien Medienprofis gewesen, die ganz gezielt in der digitalen Welt und den sozialen Medien nach Mitarbeitern gefischt hätten - und natürlich das Arbeitsamt. »Da herrscht auch totale Ebbe«, sagt Harald Schreck. Man merkt, dass er das Amt nicht mehr als echte Instanz für die Vermittlung von leistungsfähigen Arbeitskräften sieht. »Die haben drei Leute aufgefordert, sich bei uns zu bewerben. Keiner von denen hat sich überhaupt gerührt«, erklärt Jürgen Schreck.

Die Ausbildung sei ebenfalls ein schwieriges Kapitel. Hauptschüler schafften es kaum noch, die Anforderungen zu erfüllen. Die Berufsfelder Gas-Wasser-Installation und Heizungsbau seien vor Jahren zusammengelegt worden, der Beruf damit hochkomplex geworden. »Dann noch die viele Steuer- und Regelelektronik, die heutzutage überall dazugehört, dreieinhalb Jahren Lehrzeit sind da eine sehr kurze Zeit«, sagt Jürgen Schreck.

Schulabgänger mit höherem Leistungspotenzial suchten nach Ausbildungsplätzen außerhalb des Handwerks. Oft folgten sie dabei den Wünschen ihrer Eltern, die für die Kinder andere, vermeintlich schickere Karrieren vorsähen. Als jetzt im Februar ein langjähriger Profi in Rente ging, wurde es wirklich eng. »Es ist für uns so einfach nicht zu schaffen, alle Kunden zu bedienen«, sagt Harald Schreck.

Von ihm war die Initiative ausgegangen, den jungen Reicholzheimer Kollegen Simon Prokopp ins Gespräch zu ziehen. Dessen Unternehmen hat 17 Mitarbeiter. Prokopp ist überzeugt, dass es bei seinem Personalstamm zu schaffen ist, die Schreck-Kunden mitzubedienen. Das Schreck-Stammgeschäft beschränkt sich fast ausnahmslos auf Wartung und Reparatur von Bestandsanlagen. Neben Harald Schreck wird Prokopp einen weiteren Monteur übernehmen, zudem eine Bürokraft. Auch Jürgen Schreck bleibt in der Branche, wechselt aber in den Großhandel.

»Alles in allem geht es also weiter«, bestätigt Simon Prokopp. Jetzt komme es darauf an, »eine neue Struktur reinzubringen«, die Unternehmen gut miteinander zu verknüpfen, um die angestammten Schreck-Kunden weiter betreuen zu können. Auf Dauer plane er, das Gesamtunternehmen nach Wertheim zu verlagern, sagt Prokopp. In Reicholzheim suche man schon länger nach Erweiterungskapazitäten, stoße auf dem eigenen Gelände aber an Grenzen.

Im Laufe des weiteren Jahres werde man den Kaufvertrag für das Schreck-Gelände in der Bismarckstraße unterzeichnen, dann dort erst einmal das Materiallager ausbauen. Die Badausstellung soll erhalten bleiben, auch Präsenzstunden sind geplant. Das exakte Wie ist noch in der Schwebe, sagt Prokopp. Harald Schreck erklärt: »Für uns ist es die Hauptsache, dass es für unsere Kunden weitergeht, und da muss man sich jetzt keine Sorgen mehr machen.«

Die Brüder sind zufrieden: »Ohne ausreichend Mitarbeiter konnten wir das auf Dauer auf keinen Fall weitermachen.« Das Unternehmen wäre mehr und mehr zur Last geworden. Es fühle sich auch gut an, die Verantwortung abgeben zu können, sagt Harald Schreck. Es sei trotz allem Bedauerns genau der richtige Schritt im richtigen Moment gewesen.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Geschichte der Firma Schreck Im Jahr 1899 gründete Noa Schreck den Handwerksbetrieb in der Wertheimer Hospitalstraße, zwei Jahre später auch das zugehörige Ladengeschäft. Im Jahr 1909 kam die Erlaubnis zur Lehrlingsausbildung hinzu, den modernen Zeiten folgend auch die Erlaubnis zum Vertrieb von sogenannten Gasglühstümpfen. Dabei handelt es sich um filigranes Drahtgeflecht, das die Oberfläche eines Gasfeuers vergrößert und somit die Lichtausbeute verbessert. 1915 genehmigte das Großherzogliche Bezirksamt Noa Schreck auch den Bau von damals modernen Blitzschutzanlagen. Zwei Jahre später begann sein Sohn Heinrich die Lehre im Unternehmen, machte zehn Jahre später den Meister und übernahm das Geschäft 1942. 1946 stieg sein Sohn Karl ins Geschäft ein, machte ebenfalls die Lehre und erwarb zwei Meisterbriefe. Später siedelte er das Unternehmen in die Bismarckstraße um. 1999, im Jahr des 100-jährigen Bestehes, rückten seine Söhne Harald und Jürgen nach und übernahmen den Betrieb. Die beiden waren bei der Gründung des ersten Wertheimer Handwerkerverbundes dabei, auch auf der ersten Wertheimer Wirtschaftswoche. Zuletzt hatten sie 18 Mitarbeiter, erreichten Auszeichnungen und Zertifikate. Ge