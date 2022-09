Fabian Bayer neuer kommunaler Behindertenbeauftragter im Landratsamt

Nachfolge: Karl Höfling in den Ruhestand verabschiedet

Main-Tauber-Kreis 02.09.2022 - 15:09 Uhr < 1 Min.

Dezernentin Elisabeth Krug verabschiedet Karl Höfling. Sein Nachfolger Fabian Bayer (rechts) freut sich auf seine neuen Aufgaben. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Karl Höfling ist ein Kind der Region. Nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim 1978 absolvierte er den Vorbereitungsdienst im gehobenen Verwaltungsdienst bei Arbeitsamt in Tauberbischofsheim. Ab August 1981 war er dort als Sachbearbeiter für berufliche Fortbildung tätig. Von 1982 bis 2013 agierte er als Vertrauensmann der Schwerbehinderten bei der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim. "Besonders hervorzuheben ist, dass Karl Höfling von 1986 bis 2013 der einzige Sachbearbeiter für berufliche Rehabilitation bei der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim war", erläuterte Elisabeth Krug. Im Mai 2013 wurde Höfling zum Sachbearbeiter für Reha und Leistungsgewährung beim Operativen Service Mannheim der Bundesagentur für Arbeit. Im Mai 2016 wechselte er zum Landratsamt Main-Tauber-Kreis, wo Höfling die Stelle des kommunalen Behindertenbeauftragten innehatte.

Fabian Bayer trat zum 1. September die Stelle des Kommunalen Behindertenbeauftragten und somit die Nachfolge von Karl Höfling an beim Landratsamt. Nach seinem Studium der Sonder- und Musikpädagogik war der 28-Jährige seit März 2019 als AV-Dual-Begleiter beim Amt für Schulen und ÖPNV im Landratsamt tätig. Er ist vielfältig ehrenamtlich in seiner Heimatstadt Lauda-Königshofen engagiert. gufi

