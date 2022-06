Experten warnen vor unkontrolliertem Medienkonsum

Arbeitskreis: Sozialverbände sehen schon im Klein- und Schulkindalter negative Auswirkungen

MAIN-TAUBER-KREIS 23.06.2022

Ein 8-jähriger Junge spielt auf dem Bett ein Videospiel auf der Spielekonsole Switch.



Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern brauchten deshalb »eine bessere Entwicklung der medialen Kompetenzen«, war eine Forderung, die Bernhard Bopp von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis aufstellte.

Bopp berief sich auf die Blikk-Studie aus dem Jahr 2017, welche mit Förderung des Bundesgesundheitsministeriums sechs Monate lang 5573 Eltern und Kinder zum Umgang mit digitalen Medien und zum Medienkonsum im Allgemeinen befragte. Die Ergebnisse der Studie, die sich inzwischen angesichts der Corona-Pandemie weiter verstärkt haben dürften, sind alarmierend: So informierten sich Eltern »zu wenig über die Gefahren einer übermäßigen Mediennutzung ihrer Kinder«, zitierte Bopp eine zentrale Erkenntnis aus der Studie. 90 Prozent der Eltern sehen zudem »erst gar keinen Beratungsbedarf bezüglich des Umgangs ihres Kindes mit Medien«.

Nutzung bereits in frühen Jahren

Dramatisch zugenommen hat die Nutzung des Smartphones schon in jungen Jahren. So ist das mobile Telefon inzwischen bereits im Kindergartenalter täglicher Begleiter.

Spürbare Folgen

70 Prozent der Kita-Kinder nutzten das Handy mehr als halbe Stunde am Tag. Im Grundschulalter seien es schon 60 Minuten, zitierte Bopp Ergebnisse aus der Studie. Die Folgen dieses Medienkonsums sind spürbar: Schon im Vorschulalter gebe es einen Zusammenhang zwischen der übermäßigen Mediennutzung motorischer Hyperaktivität und Sprachentwicklungsstörungen. Kinder konnten sich zudem weniger als zwei Stunden selbstständig außerhalb der digitalen Welt beschäftigten, zeigten »große Unruhe und leichte Ablenkbarkeit«.

Melanie Kronast vom Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn fasste die Ergebnisse zahlreicher Studien zusammen, welche sich mit den Folgen des Medienkonsums auf Säuglinge und Kleinkinder befasst haben.

So wurden zum Beispiel im Jahr 2019 insgesamt 100 Kinderärzte nach den Folgen des Medienkonsums von Kleinkindern befragt. Die Mediziner erkannten Probleme mit Übergewicht, Lern- und Sprachentwicklungsverzögerungen, motorische Defizite, soziale Isolation, aber auch sozial auffälliges Verhalten bei den von ihnen untersuchten Kindern. Melanie Kronast zog aus den von ihr herangezogenen Forschungsergebnissen zur Mediennutzung von Kleinkindern die Schlussfolgerung, dass es vor allem für Kinder unter drei Jahren wichtig sei, »die reale Welt mit allen Sinnen zu erfahren«.

Das sei »grundlegend und unersetzlich für die Entwicklung des kindlichen Gehirns«, schlussfolgerte sie.

Früh erlernt

Mediennutzung, davon ist Bernhard Bopp überzeugt, werde bereits »im frühen Alter erlernt«. So seien bereits Fütter- und Einschlafstörungen und Anzeichen von Bindungsstörungen bei Säuglingen beobachtet worden, deren Mütter während der Betreuung ihrer Kinder digitale Medien nutzten. Die Grundlagen, die im Säuglings- und Kindergartenalter gelegt werden, pflanzten sich dann ins Grundschulalter fort, beschrieb Bopp eine Entwicklung, die sich an dramatischen Zahlen festmachen lässt: Wer den sinnvollen Umgang mit dem Smartphone nicht frühzeitig gelernt hat, dessen Handynutzung vervielfache sich in der Grundschule. Experten gehen davon aus, dass Kinder in diesem Alter dann bereits 360 Minuten pro Tag auf den Smartphone- oder Tablet-Monitor blicken.

Kein maßvoller Umgang

Das sei verbunden mit einer erhöhten Aufnahme von Süßgetränken und Süßigkeiten und fehlender Bewegung. »Übergewicht in frühen Jahren ist oftmals eine Folge«, so Bernhard Bopp. In der Altersgruppe bis 14 Jahre falle es dann vielen Jugendlichen, die einen maßvollen Umgang mit den elektronischen Medien nicht gelernt haben, zunehmend schwer, die eigene Internetnutzung zu kontrollieren.

Anita Lurz von der Jugendhilfe Creglingen beschrieb die veränderten Lebenswelten der Jugendlichen durch die Medien. In einer stark medial geprägten Welt wollte sie die Chancen und Risiken von Internet und sozialen Medien gleichermaßen im Auge behalten. Um in dieser veränderten Lebenswelt einen Weg »in ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu finden«, brauchten Jugendliche auch heute »ein tragendes Fundament durch die Liebe ihrer Eltern, durch ein stabiles soziales Umfeld, ernsthaftes Interesse an ihrer Persönlichkeit, gute Unterstützung und Vertrauen.

Und die Medienkompetenz von uns allen«, forderte sie auch eine stärkere Schulung der Erwachsenen im Umgang mit den Medien.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Markt der Möglichkeiten Regelmäßig findet landkreisweit das Netzwerktreffen "Frühe Hilfen - Kinderschutz", organisiert vom Landkreis Main-Tauber statt. Am Mittwoch war es zum neunten Mal der Fall, nach Corona konnten sich die Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Hilfsorganisationen und Sozialverbände erstmals wieder in Präsens im Landratsamt treffen. Neben Fachvorträgen zu den Themen "Medienkonsum" und "Pflegekinderdienst" fand erstmals auch der sogenannte "Markt der Möglichkeiten" statt, der es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisationen ermöglichte, ihre Leistungen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Insgesamt zwölf Institutionen waren diesmal dabei, unter ihnen etwa auch der Weiße Ring und die kommunalen Familienzentren. gufi