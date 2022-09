Examen bestanden: 20 neue Gesundheits- und Krankenpflegekräfte als Verstärkung

Abschluss: Absolventen der Berufsfachschule für Pflege glänzten mit sehr guten Leistungen - Mehrheit bleibt an Wertheimer Rotkreuzklinik

Wertheim 18.09.2022 - 15:53 Uhr 2 Min.

Die Absolventen der Berufsausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegern an der Berufsfachschule für Pflege Wertheim feiern zusammen mit ihren Ausbildern und Vertretern der Rotkreuzklinik Wertheim ihren Abschluss.

Der Tag sei für die Absolventen ein Fest, betonte Edith Dürr, Generaloberin der Schwesternschaft München des Bayrischen Rote Kreuzes. Eine Ausbildung habe immer Höhen und Tiefen - so wie das Leben. Die Absolventen hätten es mit Unterstützung vieler Menschen geschafft, ihre Ausbildung hier in Wertheim zu absolvieren. Sie dankte allen Unterstützern in Schulen und auf den Stationen der Rotkreuzklinik Wertheim. "Man lernt am Vorbild", betonte sie. Die Absolventen seien nun selbst Vorbilder.

Neue Erfahrungen

In den vergangenen drei Jahren hätten sie auch Erfahrungen gemacht, die dazu führen, Dinge anders anzugehen. "Tun Sie das auch!", ermutigte Dürr. Die Ausbildung und der Beruf der Pflege sei komplex und es gebe hohe Ansprüche an die Berufsgruppe. "Lebenslanges Lernen ist Pflicht für die Profession Pflege." Es herrsche massiver Fachkräftemangel. Von jedem Einzelnen werde Höchstleistung verlangt. "Sie sind verantwortlich, dass Menschen, die zu uns kommen bestmöglich versorgt, gepflegt und behandelt werden." Besonders freute sie sich, dass 14 von ihnen an der Wertheimer Klinik bleiben.

Krankenhausdirektorin Cornelia Krause beglückwünschte die Absolventen. Sie würden nun beginnen, in der Praxis vollumfänglich Verantwortung zu übernehmen. Dabei entwickelten sie sich weiter. Alle Führungskräfte unterstützen sie dabei, versprach sie. Danke sagte sie den Absolventen dafür, dass sie in den drei Jahren immer eine Stütze der Stationen waren.

Zukunftsberuf

Alexandra Zottmann, Geschäftsführerin der Rotkreuzklinik Wertheim, sagte, die Frauen und Männer hätten die richtige Entscheidung für einen Zukunftsberuf getroffen. Die Pflege biete viele Entwicklungspotenziale.

Alexandra Weidinger-Sans, freigestellte Praxisanleiterin der Rotkreuzklinik Wertheim, überbrachte die Glückwünsche aller Praxisanleiter und Kollegen aus der Pflege. Die Absolventen seien durch die Herausforderungen der Ausbildung enorm gewachsen. "Jeder und Jede will euch und freut sich auf euch." Sie hoffte, dass auch diejenigen die nicht an der Wertheimer Klinik bleiben, irgendwann dorthin zurückkehren.

Traumnote 1,0

Die beiden Schulleiterinnen Martina Zipf und Monina überreichten die Zeugnisse. Dabei wiesen sie auf die sehr guten Ergebnisse hin. Der Gesamtdurchschnitt im Examen lag bei 2,0, bei den mündlichen Prüfungen sogar bei 1,7. Beste Examensabsolventin mit einem Prüfungsschnitt von 1,0 war Judith Flegler. Das beste Gesamtergebnis nach drei Jahren Ausbildung hatte Karin Heneka. Hervorgehoben wurden auch, dass von den Absolventinnen und Absolventen vier aus dem Ausland für die Ausbildung nach Deutschland kamen. Sie kamen aus Tunesien, dem Kosovo und Madagaskar.

In ihrer Ansprache betonten die Absolventen, sie hätten in ihrer Ausbildung den Umbruch mit der Pandemie erlebt. Man sei mit 24 Leuten gestartet. Nach einigen Zu- und Abgängen hätten 20 das Examen erfolgreich abgeschlossen. Bestanden haben Ellis Akst, Malek Ayadi, Diyar Ayin, Jennifer Becker, Samantha-Timea Diersche, Lea Dippner, Judith Flegler, Fatlinde Gashi, Selina Gora, Karin Heneka, Angelina Höppner, Aymen Jahman, Michelle Matzer, Jessica Miller, Pia-Zoe Pecher, Hasina Ramarokoto, Angelina Ramburger, Emil Schultheiss, Tabea Stahl und Bianca Teutsch. Sie dankten mit Lob und Geschenken allen, die sie dabei unterstützten und blickten auf die gemeinsame Zeit zurück.

Birger-Daniel Grein