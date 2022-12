Etwas weniger Steuereinnahmen erwartet

Haushalt: Mehrausgaben bei Feuerwehr in Finanzplanung 2024 - Kreisumlage soll 2024 steigen

Wertheim 06.12.2022 - 15:19 Uhr 3 Min.

Wegen der aktuellen Steuerschätzung des baden-württembergischen Finanzministeriums muss die Große Kreisstadt Stadt Wertheim 2023 mit geringeren Einnahmen bei der Einkommens- und der Umsatzsteuer rechnen. Weil gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen steigen, wird die Lücke im Ergebnishaushalt mit 43.000 Euro allerdings dann eher gering ausfallen. ⋌ Symbol-Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Dies geht aus der Oktober-Steuerschätzung 2022 des Finanzministeriums Baden-Württemberg hervor, die Anfang November, also nach Einbringung des Haushaltsentwurfs Ende Oktober, veröffentlich wurde. Zahlen, die Fachbereichsleiter Helmut Wießner am Montag im Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats vorstellte.

Kleinere Lücke

Gleichzeitig steigen nach dieser Prognose allerdings auch die Schlüsselzuweisungen, sodass die Lücke im Haushalt 2023 mit derzeit kalkulierten 43.000 Euro gering ausfallen dürfte, wie Fachbereichsleiter Wießner in der Sitzung weiter erläuterte. Umgekehrt rechnet Wießner damit, dass es bei der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2026 in der Summe »zu mäßigen Mehreinnahmen« kommen werde.

Der Aussschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 in seiner Jahresabschlusssitzung am 19. Dezember zu beschließen. Zum Abschluss der Haushaltsberatungen werden die Fraktionsvorsitzenden der einzelnen Parteien und Vereinigungen im Gremium noch ihre Haushaltsreden halten. An den eigentlichen Eckdaten des Haushalts 2023 wird sich allerdings dann kaum noch etwas ändern. Die Fraktionen hatten bis 10. November Zeit, noch Anträge zum Haushaltsentwurf zu stellen. Sie machten davon keinen Gebrauch, wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erläuterte. Zuvor waren Fragen zum Haushalt in einer Videokonferenz mit der Finanzverwaltung geklärt worden.

Höhere Kreisumlage

Im Ergebnis bedeuten die jetzt bekannt gewordenen Änderungen: Sollte der Kreistag am 14. Dezember ab 2024 einen Anstieg der Kreisumlage von derzeit 29,5 Prozent auf dann 32,5 Prozent und ein Jahr später sogar auf 33,5 Prozent beschließen, dann kalkuliert die Wertheimer Kämmerei derzeit für das Jahr 2024 anhand von Steuerschätzung und gestiegener Kreisumlage Mindereinnahmen im Ergebnishaushalt von 102.000 Euro. In den Jahren 2025 und 2026 soll es dann wegen erwarteter höherer Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen aber Mehreinnahmen im Ergebnishaushalt von 243.000 Euro beziehungsweise 223.000 Euro geben. Auf die kompletten Jahre 2023 bis 2026 gerechnet, kalkuliert die Kämmerei mit Mehreinnahmen von insgesamt 54.000 Euro.

Außer bei der Steuerschätzung und den Schlüsselzuweisungen kommt es im Haushalt 2023 auch zu Veränderungen beim Mitgliedsbeitrag für die Badische Landesbühne. So teilte die Landesbühne Mitte November der Stadt Wertheim mit, dass sie wegen gestiegener Personalkosten durch geschätzte Tarifsteigerungen und eines Inflationsausgleichs mit Mehrkosten für ihr Programm von 515.000 Euro für die kommende Spielzeit rechnet.

Höherer Mitgliedsbeitrag

Damit erhöhe sich der Mitgliedsbeitrag voraussichtlich um bis zu 15 Prozent, heißt es in dem Schreiben der Landesbühne weiter. Für Wertheim bedeutet dies: Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich um 6000 Euro auf 40.000 Euro jährlich. Deutlich teurer werden die Anschaffungen für die Wertheimer Feuerwehr, die beide für das Jahr 2024 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden. Für die Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Abteilung Wertheim sind Gesamtausgaben von rund 566.000 Euro eingeplant. Eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 106.000 Euro für den Kauf des Fahrzeugs hatte der Gemeinderat bereits am 21. November für das Jahr 2024 beschlossen. Die wurde nun auch in den Finanzplan eingestellt.

Feuerwehr braucht neues Boot

Zudem benötige die Feuerwehr Wertheim ein neues Mehrzweck- beziehungsweise Rettungsboot, wie Wießner weiter erläuterte. Das Boot der Abteilung Stadt stammt von 1979 und erfülle die Anforderungen an solche Boote nicht mehr. Weil alle Feuerwehren mit Booten an Rhein, Neckar und Main von dieser Problematik betroffen seien, gebe es eine Sammelbestellung über das Innenministerium mit einer 50-prozentigen Förderung. Bei kalkulierten Kosten von 150.000 Euro pro Boot und Bootsanhänger kommen auf den städtischen Haushalt Ausgaben von 75.000 Euro im Haushalt 2024 zu.

GUNTER FRITSCH

ZWISCHENRUF Wirkliche Beratungen fehlten Wirkliche Haushaltsberatungen gab es in diesem Jahr im Wertheimer Gemeinderat oder in einem der zahlreichen Finanz- und Verwaltungsausschüsse nicht. Wenn der Haushalt 2023 in der Abschlusssitzung des Gemeinderats am 19. Dezember endgültig beschlossen wird, dann werden die Fraktionen des Gemeinderats nur noch in ihren Haushaltsreden die Chance haben, den Bürgern der Großen Kreisstadt deutlich zu machen, wo sie ihre Schwerpunkte in dem Haushalt für das kommende Jahr und in der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sehen. "Kein Makel" Anträge zum Haushaltsentwurf aus den Fraktionen gab es auch bis 10. November nämlich nicht. Auch, wenn Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Montag in der Finanzausschusssitzung deutlich machte, dass das "kein Makel für die Fraktionen" sei und den Ablauf der Haushaltsberatungen mit Beginn der Klausurtagung im Frühjahr als Zeichen für die große Zustimmung zum Haushalt 2023 mit seiner mittelfristigen Finanzplanung wertete: Der eine oder andere Wähler hätte schon gerne gewusst, welche Projekte den einzelnen Fraktionen in den kommenden Jahren besonders wichtig sind. Dazu hätten auch öffentliche Haushaltsberatungen ein Stück weit beitragen können. Gunter Fritsch