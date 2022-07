Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Es tut sich was beim DRK-Kreisverband

Gesundheit: Erste Plätze im neuen Pflegezentrum auf dem Reinhardshof ab 1. Oktober belegbar

MAIN-TAUBER-KREIS 28.07.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

In der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim haben Präsident Reinhard Frank und die Geschäftsführung über aktuelle Themen informiert. Foto: Matthias Ernst

Der Bau ist schon so weit fortgeschritten, dass bereits ab 1. Oktober die ersten Plätze für Kurzzeit- und Tagespflege belegt werden können.

»Wir sind stolz auf das neue Pflegezentrum«, freute sich Präsident Reinhard Frank bei einem Pressegespräch am Dienstag in der DRK-Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim. Noch stolzer ist man allerdings, dass es gelungen ist, für das neue Haus auch entsprechendes Personal zu gewinnen.

Probebetrieb ab September

Ab September beginnt der Probebetrieb mit Freiwilligen. Dies sind meist ehrenamtlich Tätige für das Rote Kreuz, die mal eine Nacht oder einen Tag im Pflegeheim verbringen wollen. Dass Reinhard Frank seinen Urlaub auch dort verbringen möchte, ist allerdings nur ein Gerücht, wie er gleich berichtigte. Aber er ist mächtig stolz, dass man es geschafft hat, den Bau so schnell fertigzustellen und vor allem auch bezugsfertig herzurichten.

Warteliste bei Kurzzeitpflege

Die ersten Interessenten haben sich schon für einen Platz in der Tagespflege beworben, und bei der Kurzzeitpflege gibt es schon eine Warteliste, erläuterte Manuela Grau, Kreisgeschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim. Sie ist mächtig aufgeregt, wie der Probebetrieb ablaufen wird. Besonders hervorgehoben wurde der hohe Standard des Hauses mit Kaminlounge, Sinnesgarten und einem Betreuungsdienst durch Ehrenamtliche, neben den Zimmern zum Wohlfühlen.

Für die Rettungswache wird im September Richtfest sein. Hier entsteht ein Gebäude, das alle Anforderungen an eine moderne Rettungswache erfüllt. Man ist damit auch schon für die neuen Herausforderungen durch die Änderung des Rettungsdienstgesetzes in Baden-Württemberg vorbereitet. Hierin wird die »Hilfsfrist«, also die Zeit, bis ein Rettungswagen bei einem Einsatzort sein muss, von 15 auf zwölf Minuten verkürzt.

Das sieht man beim DRK-Kreisverband grundsätzlich positiv, hat aber einige Anmerkungen zur Umsetzung.

Normalerweise, so Grau, müsste das Land nämlich die Kosten für eine neue Rettungswache übernehmen. Doch das Land weigert sich, hat dafür für den Bau in Wertheim aber einen höheren Zuschuss von 400.000 Euro gewährt.

»Wir alle beim DRK- Kreisverband Tauberbischofsheim bekennen uns zu dem neuen Entwurf«, sagte er. Aber man sieht die Problematik, dass bei der anstehenden Änderung neue Fachkräfte angeworben und eventuell neue Standorte für die Rettungswagen oder Umverlegungen vorgenommen werden müssen. Das alles sei nicht aus Mitteln der Mitglieder und Spenden zu finanzieren, meinen Grau und Frank unisono. Hier müsse die Politik dringend nachjustieren.

So eine Nachjustierung erhofft man sich auch beim Katastrophenschutz. Diese Dienstleistung wäre normalerweise Ländersache, wird im Main-Tauber-Kreis aber vom DRK abgedeckt. Kreisbereitschaftsleiter Marco Genise wollte den Blick auf den Bevölkerungsschutz nicht nur im Katastrophenfall lenken.

Drei Krisen bewältigt

Etwa 80.000 bis 100.000 Euro muss der Kreisverband jährlich zuschießen, damit der Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft gewährleistet bleiben. Geld, das natürlich an anderer Stelle fehlt. In den vergangenen zwei Jahren habe man drei Krisen bewältigen müssen, die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal und die Flüchtlingskrise.

Das sei nur dank der gewaltigen Anstrengungen der Ehrenamtlichen gegangen, führte Genise aus und ergänzte: »Der Katastrophenschutz hat auch jenseits des Kalten Krieges seine Berechtigung«. Künftig will man daher auf projektbezogenes Engagement setzen, um die Helfenden nicht ständig zu überfordern.

Hier hakte auch Uwe Rennhofer ein. Der stellvertretende Kreisgeschäftsführer warb für eine Smartphone-App, durch die Helfende von der Leitstelle angefordert werden können, auch wenn sie nicht im Einsatzplan stehen. Solche Freiwilligenhilfe sei vor allem bei Herz-Kreislauferkrankungen sinnvoll.

Um so eine App allerdings zu entwickeln und zu pflegen, wären 60.000 Euro notwendig. »Es gäbe im Flächenlandkreis so viele Einsatzmöglichkeiten«, ist er überzeugt.

