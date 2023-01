Es knistert ein wenig in Dietenhan

Ortschaftsrat: Ries und Oberdorf treten zurück

Wertheim 13.01.2023 - 14:56 Uhr < 1 Min.

Die lokalpolitische Geschichte Dietenhans kennt zähe innere Kämpf und jähe Streitigkeiten. Der zuletzt häufige Wechsel der Ortsvorsteher ist hierfür vielleicht kein Beweis, aber ein starkes Indiz für zermürbende Zerwürfnisse im Hintergrund ist er allemal. Der amtierende Ortsvorsteher Frank Helm ist willens, all das durchzustehen und ruhiges Fahrwasser zu finden. Eine neuerliche ernste Belastungsprobe hat er eben hinter sich gebracht.

Keine Gründe angegeben

In einer neuen Krise, die noch nicht einmal die Öffentlichkeit erreicht hat, hat Helm offenbar Fingerspitzengefühl und gutes Krisenmanagement bewiesen. In der kommenden Ortschaftsratssitzung am 23. Januar werden die Räte Christoph Ries und Marco Oberdorf ihre Sitze niederlegen. Beide wollen sich gegenüber unserem Medienhaus nicht zu ihren Beweggründen äußern, auch nicht in der anstehenden Ortschaftsratssitzung. »Privat«, sagt der Eine, »nur, wenn es sein muss und dann auch nur, um mögliche Unwahrheiten richtigzustellen«, sagt der Andere. Nachrücker sind in Matthias Giese und Klaus Englert gefunden. Er sei sehr froh, dass es gelungen sei, die Positionen neuerlich zu besetzen, betont Helm und sagt auch nicht mehr..

MICHAEL GERINGHOFF