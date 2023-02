Es geht wieder los!

Von Gusti Kirchhoff

12.02.2023 - 18:42 Uhr 1 Min.

Die Kreuzwertheimer Faschingszeitung brauchte eine 1948 eine Erlaubnis der amerikanischen Militärregierung. Repro: WZ

Dann wissen die Kreuzemer: Hier wird gebaut und geschafft für den Rosenmontagsumzug. Nach zwei Jahren Entzug soll es wieder einen richtigen Rosenmontagszug geben.

Themen gibt es genug, wahrscheinlich wird es schon über das Thema Corona einen Wagen geben und natürlich wird die Politik einen extra Wagen haben. Auch was so im Dorf passiert ist, haben die Fasnachtsspione längst notiert und das steht auch in der Foasenoachtszeitung, die hoffentlich auch während des Umzugs wieder verkauft wird.

So spannend: Wer oder was steht wieder mit welcher lustigen oder gar peinlichen Story drin? In Kreuz ist es ein geflügeltes Wort: »Pass auf, dass du nicht in die Foasenoachtszeitung kommst!«

Erlaubnis nötig

Überhaupt die Foasenoachtszeitung! Wir haben sie dem Ludwig Enz zu verdanken, der 1948 in einem Schreiben an die US-Militärregierung um Erlaubnis bat, eine solche Zeitung herausgeben zu dürfen. Nach mehreren Schreiben hin und her, die alle erst übersetzt werden mussten, denn englisch war noch nicht so geläufig, konnte die Zeitung unter dem Namen »Die Quätschich« im Januar 1949 erscheinen.

Die Zeitung der ersten Jahre war teils mit der Schreibmaschine, viele Artikel aber auch von Hand geschrieben und mit Zeichnungen ausgeschmückt. Das kann man sich ja im Zeitalter des Computers zwar gar nicht mehr vorstellen, aber für die Kreuzemer Foasenoacht war den Mitgliedern schon damals nichts zu viel.

Unvergessen diese schöne Zeit. Wie auch könnte ich diese wahrhaft tollen Tage und vor allem die langen Nächte vergessen, durchgetanzt bis in den Morgen, müde, kaputt und am nächsten Abend topfit weiter. Aber wie heißt es doch so schön: »Alles hat seine Zeit!«

Vor kurzem traf ich eine Bekannte und fragte sie lachend, welches Kostüm sie wohl an Fasnacht anziehen wird, jetzt, wo wir doch älter werden. Sie meinte;: »Wir werden nicht älter, wir sind es«. Punkt!

Wobei mich das aber nicht abhält, mich Rosenmontag mit einer roten Nase oder ähnlichem auf der Straße an dem närrischen Treiben zu erfreuen! Auf die Kreuzemer Foasenoacht: Helau!

