Erweiterung Schuller noch nicht im Rat

Bauausschuss: Produktion soll ausgebaut werden

Wertheim 05.07.2022 - 16:05 Uhr < 1 Min.

Mit diesem Vorhaben beschäftigte sich jüngst der Haslocher Gemeinderat und lehnte das Vorhaben einstimmig ab. Die Stadt Wertheim, so informierte der Leiter der Bauabteilung der Stadtverwaltung, Armin Dattler, am Montag im Bauausschuss, sei zu dem Vorhaben noch nicht gehört worden.

Es handelt sich für die dann vierte Produktionslinie um eine »immissionschutzrechtliche Änderungsgenehmigung«, die die Firma Schuller beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt hat. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens werden neben der Stadt Wertheim, auf deren Gemarkung sich die Firma befindet, auch von den Emissionen betroffene Nachbargemeinden wie Hasloch angehört.

Zusammen mit der neuen Produktionslinie, so hatte es Haslochs Bürgermeister Wolfgang Haarmann (CSU) jüngst erläutert, sollten auch »die Emissionsgrenzen für die Abluft der bestehenden drei Linien angepasst werden«.

Rückblick: Bereits 2015 hatte es ein ähnliches Genehmigungsverfahren für eine dritte Fertigungsstraße für Glasfaserfilter bei Schuller gegeben. Auch damals hatte der Gemeinderat Hasloch diese Erweiterung abgelehnt.

Im Bauausschuss des Gemeinderats Wertheim hatte Armin Dattler damals informiert, dass das Vorhaben sich in einer im Bebauungsplan als »Industriegebiet I« ausgewiesen Zone befinde. Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen seien dort allerdings grundsätzlich zulässig, hieß es bereits 2015 im Bauausschuss.

Dattler informierte am Montag aktuell auf Anfrage aus dem Gremium, dass er noch nicht sagen könne, wann das Beteiligungsverfahren mit der öffentlichen Auslegung der Unterlagen in Wertheim starten werde. Er gehe aber davon aus, dass dies voraussichtlich erst nach der Sommerpause der Fall sein werde. In Hasloch hatte sich Gemeinderat Gerhard Rüster mit dem Vorhaben befasst. Er war nach dem Studium der Antragsunterlagen zu dem Schluss gekommen, dass bereits die bestehenden Anlagen »erhebliche Mengen Feinstaub und andere schädliche Stoffe emittieren.«

gufi