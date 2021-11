Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erstmals mehr als 100 Fälle am Tag

Corona: Delta-Variante breitet sich im Kreis aus

Main-Tauber-Kreis 05.11.2021

Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 5 (+3), Assamstadt: 14 (+2), Bad Mergentheim: 92 (+45), Boxberg: 26 (+11), Creglingen: 6 (+4), Freudenberg: 4 (+3), Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 2 (+1), Igersheim: 15 (+10), Königheim: 0, Külsheim: 2 (+2), Lauda-Königshofen: 30 (+12), Niederstetten: 18 (+10), Tauberbischofsheim: 30 (+13), Weikersheim: 43 (+34), Werbach: 13 (+6), Wertheim: 48 (+28) und Wittighausen: 3 (+1).

Die Auswertungen von Laborergebnissen zeigen laut Landratsamt, dass der Anteil der Delta-Variante seit Ende August bundesweit bei mehr als 99,8 Prozent und seit Ende September bei 100 Prozent liegt. Auch im Main-Tauber-Kreis würden derzeit ausschließlich Infektionen mit der Delta-Variante registriert.

Aufgrund der anhaltend hohen Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten hat das Landesgesundheitsamt gemäß der Corona-Verordnung die Warnstufe ausgerufen. Dies bedeutet, dass vor allem für ungeimpfte und nicht genesene Personen seit Mittwoch stärkere Einschränkungen gelten. Sie müssen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test vorlegen, insbesondere in Innenräumen. Das betrifft etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Mit der Warnstufe entfällt auch die Befreiung von der Maskenpflicht beim 2G-Optionsmodell für geimpfte und genesene Besucher sowie Beschäftigte. Ein Haushalt darf sich in der Warnstufe nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen sind auch hier Geimpfte oder Genesene, Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) besteht.

bal