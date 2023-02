Erstmals fünffacher Erfolg der Kreuzwertheimer bei "Jugend musiziert"

Vier erste und ein zweiter Preis / Ehrung durch Musizierkreis und Marktgemeinde

Kreuzwertheim 12.02.2023 - 11:37 Uhr 1 Min.

Am Freitag ehrten Bürgermeister Klaus Thoma (rechts) und Silvia Klee (links) die erfolgreichen Teilnehmer des Musizierkreis Kreuzwertheim beim Jugend musiziert Regionalwettbewerb. Großen Dank gab es auch für ihre Lehrkräfte.

Beim Wettbewerb in Schwäbisch Hall trat Jessica Biedermann (Unterrichtet von Jevgenia Skripal) an. Die zwölfjährige erreichte in der Kategorie Klavier Solo (Altersgruppe III) einen zweiten Preis mit 20 Punkten. Die weiteren vier Musikerinnen und Musiker traten beim Wettbewerb in Würzburg an. Moritz Jeßberger (zehn Jahre, Altersgruppe II) erhielt mit 21 Punkten den ersten Preis in der Kategorie Drum-Set-Pop.

In der gleichen Kategorie holte sich Phileas Zerr (acht Jahre, Altersgruppe IA) mit 22 Punkten den ersten Preis. Beide werden von Kurt Sitterli unterrichtet. Zwei weitere Gewinner gab es in der Kategorie Klavier Solo. Sisi Shen (neun Jahre, Altersgruppe I B, Lehrerin Skripal) errang mit 22 Punkten den ersten Preis.

Für den Landeswettbewerb qualifizierte sich der elfjährige Lennard Rumpel (Altersgruppe II, Lehrerin Petra Röhrig). Er erreichte mit 23 Punkten den ersten Platz mit Weiterleitung. Ihre Begeisterung für Musik und den Wettbewerb erklärten zwei der Teilnehmer im Gespräch mit unserem Medienhaus. Phileas Zerr berichtete, er spiele seit einem Jahr Schlagzeug. "Es kling so cool." Sein Lehrer habe ihm den Wettbewerb vorgeschlagen und er wollte sofort mitmache. "Der Wettbewerb war gut und ich war gar nicht aufgeregt." Über den ersten Platz freute er sich sehr.

Sisi Shen spielt seit drei Jahren Klavier. Ihre Mutter spiele Klavier und das Instrument klinge schön, begründete sie ihre Wahl. Auch sie war sofort von der Idee begeistert am Wettbewerb mitzumachen. "Ich war beim Auftritt dort ganz schön aufgeregt und ich freue mich über den Erfolg".

Musikschulleiter Kurt Sitterli sagte, es sei das erste Mal, dass die Kreuzwertheimer Musikschule fünffachen Erfolg bei Jugend musiziert verzeichnete. "Wer in einer Wettbewerbssituation solche Preise einspielt, verdient großen Respekt." Lob hatte er auch für das Engagement der Musiklehrkräfte. Bürgermeister Klaus Thoma sprach von einer ganz tollen Leistung der Wettbewerbsteilnehmer. Die erfolgreichen Teilnehmer seien eine tolle Vertretung für die Marktgemeinde und den Musizierkreis. "Ich bin mächtig stolz auf euch, macht weiter so!"

Silvia Klee, Vorsitzende des Musizierkreis Kreuzwertheim, gratulierte allen Geehrten im Namen des Vorstands. "Wem geht nicht das Herz auf, wenn begabte junge Leute musizieren." Neben Begabung und Ausdauer sei auch Ausdauer ein Teil des Erfolgs. Dankesworte der Redner gab es auch für die Eltern, den Förderern der Musikschule und die Marktgemeinde. Bei der Ehrung lud Sitterli auch zum Frühlingskonzert der Musikschule am Sonntag, den 19. März um 18 Uhr in der Dreschhalle ein. bdg

Birger-Daniel Grein