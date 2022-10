Bernd Rögelein hat nach einem schweren Autounfall geholfen - und würde es immer wieder tun

Ersthelfe aus Dinkelsbühl ausgezeichnet

Main-Tauber-Kreis 26.10.2022 - 15:43 Uhr 2 Min.

Helfer bei schwerem Unfall auf der B290: Bernd Rögelein (44) aus Dinkelsbühl.

Einer von 13 am Dienstag für ihre Zivilcourage Ausgezeichneten ist Bernd Rögelein. Der 44 Jahre alte Luftwaffen-Offizier aus Dinkelsbühl war am frühen Morgen des 21. November 2021 Ersthelfer bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 290 westlich von Niederstetten.

Über längere Zeit reanimierte er einen eingeklemmten Autofahrer - auch, nachdem schon erste Rettungskräfte eintrafen und sich um einen anderes, lebensgefährlich verletztes Unfallopfer kümmerten. Auch wenn Rögeleins Wiederbelebung am Ende vergeblich war, soll sein Beispiel ermutigen, nicht wegzuschauen, sondern zu helfen. Als er zur Vorbereitung der Ehrung über den Fall gelesen habe, habe er Gänsehaut gehabt, sagte Landrat Christoph Schauder in seiner Laudatio. Für Rögelein ist es nicht die erste Auszeichnung: Die Verteidigungsministerin zeichnete ihn über seinen Verband in Erndtebrück mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für eine herausragende Einzeltat aus. Unssere Redaktion hat mit Rögelein über den Unfall und seine Auszeichnung gesprochen.

Wie war die Situation am Unfallort?

Ich dachte, die Unfallstelle wäre schon längst geräumt, weil der Lasterfahrer vor mir einfach an den Autos vorbeigefahren ist. Erst beim Vorbeifahren habe ich gesehen, dass da noch jemand im Auto sitzt. Ich habe angehalten und mir einen Überblick verschafft. Dann war Chaos im Kopf, wie ich am besten vorgehe. Mein erster Gedanke: Ich habe einen Kindersitz in einem Auto gesehen und erst mal nach einem Kleinkind gesucht. Als mehr Helfer dazukamen, habe ich die Leute eingeteilt, dem weiteren Unfallopfer zu helfen und die Wiederbelebung einzuteilen. Bei der anderen Person haben wir wiederbelebt, bis der Rettungsdienst kam. Andere Leute haben die Unfallstelle abgesichert und den Notruf gewählt. Es war schwierig, am Anfang ruhig zu bleiben und den Überblick zu haben. Aber da hat mir vielleicht meine Ausbildung ein wenig geholfen.

Wie sehr wirkt der Unfall fast ein Jahr später nach?

Den Verunfallten zu sehen, hat schon geprägt, es beschäftigt mich teilweise immer noch. Denn durch den Unfall sind Flüssigkeiten des Fahrzeugs ausgelaufen. Ich habe auf der Motorhaube des Autos versucht, den Eingeklemmten zu reanimieren. Dieser Geruch, den vergisst man nicht. Durch Ereignisse wie diese Verleihung kommt alles wieder zurück. Der Geschmack auf der Zunge ist sofort wieder da.

Sind Sie schon einmal in einer solchen Situation gewesen?

Tatsächlich leider ja, 2021 war da ein prägendes Jahr. Ein halbes Jahr vor dem Unfall habe ich angefangen, ein Haus zu bauen. Bei Baubeginn ist ein Arbeiter in den Keller abgestürzt. Den habe ich rausgeholt und vor dem Haus reanimiert. Leider hat er nicht überlebt. Und an der selben Stelle, wo der Unfall im November war, habe ich einen Mann aus einem Fahrzeug gezogen und versorgt, der mit dem Auto von der Straße abgekommen war.

Wie verhalten Sie sich künftig?

Ich würde das immer wieder tun. Zu dieser Verleihung gehe ich mit etwas gemischten Gefühlen, weil ich für etwas geehrt werde, das für mich selbstverständlich ist. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, einen Preis dafür zu bekommen, dass man hilft. Ich freue mich, aber es fühlt sich komisch an.

