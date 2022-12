Wertheims weihnachtlicher Mittelaltermarkt kam gut an

Stände, Shows, Handwerk und besonderer Trunk am Wertheimer Mainplatz

Wertheim 11.12.2022 - 11:28 Uhr 2 Min.

Manche Mitwirkende des Mittelaltermarkts kamen mit der ganzen Familie, zum Beispiel Schmied Clemens Weidner mit Partnerin Antja Boyks, der großen Tochter Eva und dem Sohn Odo, sowie dem jüngsten Nachwuchs.

Das Angebot war vielfältig. Die Kinder konnten beispielsweise mit einem mit Manneskraft angetriebenen Karussell fahren, selbst Kerzen gestalten oder sich im Armbrustschießen versuchen. Alle Generationen konnte sich selbst ein Siegel herstellen. Gaukler, Showkämpfe und Feuershow begeisterten das Publikum genauso wie die Vorführung des Schmieds. Zu erwerben gab es weiterhin unter anderem Handwerkskunst des Schmieds und naturgegerbte Fälle. Auch bei der Verpflegung wurde es oft mittelalterlich.

Zu den Marktausstellern gehörte der hauptberufliche Schmiedemeister Clemens Weidner aus Kirchheim bei Würzburg. Ihm gefiel es, Leute zu treffen und das Flair des Mittelaltermarkts. Die Stimmung sei auch für Marktbeschicker etwas besonders. Seine ganze Familie ist mittelalterbegeistert, was sich auch an der Kleidung zeigte. Seine Partnerin Antje Boyks erklärte, die vier Kinder des Paars zwischen 1,5 und 14 Jahren seien auf Mittelaltermärkten aufgewachsen. Sohn Odo Weidner (zwölf Jahre) resümierte zum Samstag, es sei ein kalter aber guter Tag gewesen. Vor allem mit Einbruch der Dämmerung seien viele Leute gekommen. Da sei es aber nicht mehr so einfach das eigene Siegel zu machen, denn man sehe es nicht mehr so gut, erklärte er.

Die Familie freute sich, in Wertheim auch einige Kollegen zu treffen, die man auf anderen Mittelaltermärkten treffe. "Das Wetter passte und wir hatten gutzutun", so ihr Resümee. Tochter Eva (14 Jahre), gefiel es ebenso sehr gut auf dem Markt. "Ich mag die Atmosphäre". Zur mittelalterlichen Kleidung der Familie gehörten auch Holzschuhe. Diese seien bequem und isolierten gut nach unten, fand Eva.

Beliebter Anlaufpunkt

Mit ihren Showkämpfen, Feuershows und Erklärungen zu Waffenkunde und Lagerleben war die Hobbygruppe des Vereins Keilerey aus Würzburg ein ebenso beliebter Anlaufpunkt. "Uns gefällt die Mischung aus historischem Schaukampf und der Möglichkeit dem Alltag zu entfliehen. Außerdem machen wir den Menschen eine Freude", erklärte der erste Vorstand Sebastian Roth. Er gehe dem Hobby schon 20 Jahre nach. Vor Corona sei man schon zwei Mal in Wertheim dabei gewesen. Die Gruppe sei extrem froh, dass man wieder auftreten könne. Den Wertheimer Mittelaltermarkt lobte er für seine wunderschöne Stimmung und den heimeligen Platz.

Gaukler Dan Willis aus Schweinfurt unterhielt große und kleine Gäste mit Junglage und seinen Figuren. "Meine Aufgabe ist es Leute zum Lachen zu bringen", sagte er. Steffi Noll aus Würzburg bot Kerzen gestalten an. Der erste Tag des Markts sei noch ruhig gewesen, so ihr Resümee. Die Stimmung sei aber gut. Sie ist schon das vierte Mal in Wertheim dabei. Platz und Angebot des Markts fand sie super.Zu den Besonderheiten bei den Genüssen gehörte "Hypocras" einen mittelalterlichen Glühwein der Taverne nach einem Originalrezept aus dem 14. Jahrhundert. Grundlage ist Weißwein, hinzukommen Zimt, Galgant und Honig. Der Name leitet sich von Hypocrates ab.

Lob für diesen Trunk und den Markt im Allgemeinen hatten Heike und Thomas Fieger aus Schmachtenberg bei Mönchberg. Der Hypocras sei nicht mit normalem Glühwein vergleichbar. Für das Paar war der Geschmack neu und gut. Lob hatten sie auch für den Met. Der Mittelaltermarkt sei sehr schön und ein guter Kontrast zum klassischen Weihnachtsmarkt. Lob hatten sie auch für die Beleuchtung. "Da kommt Weihnachtsstimmung auf." Außerdem freuten sie sich, dass die Standbetreiber über Corona nicht aufgeben hatten. "Mit ihnen steht und fällt es. Auch Familien gefiel der Markt. Diana Büttgenbach aus Wertheim lobten die tollen Feuershows. Lob hatte sie auch dafür, dass die Kinder einbezogen und ihnen alles erklärt wurde. Einen Ausbau des Mittelaltermarkts wünschte sie beim Essensangebot. Ihre Tochter Jasmin Esser (neun Jahre) gefiel das Armbrustschießen und die Vorführung des Schmieds am besten.

Birger-Daniel Grein