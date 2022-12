Erster Bestenheider Weihnachtsmarkt ein Erfolg

Neues Konzept: Biergarten eignet sich offenbar gut für Marktbeschicker

Wertheim 11.12.2022

Die Stände - meist umlagert. Gesungen wurde auch - der Dirgent: Bernd Dorbath. Die Kinder beider Besteneheider Kitas singen. Der Erlös des Marktes ist für sie. Ein Fest - der erste Bestenheider Weihnachtsmarkt im Löwengarten.

Es liegt am Rezept des Erstlings, der eigentlich schon vor drei Jahren hatte Wirklichkeit werden sollen. So lange sind die Wirtsleute Wagner und der Stadtteilbeirat schon miteinander im Gespräch, um etwas ganz Eigenes zu schaffen. Die Wahl des Ortes war dabei Risiko und Chance zugleich.

Hier etwas zu wagen hat sich absolut gelohnt. Ursprünglich gab es "nur" das Bestenheider Adventssingen am Kreisel - schön aber auch verkehrsumtost, somit nicht kindgerecht und auch nicht wirklich heimelig. Der Löwengarten bietet all das, was fehlt: Einen umschlossenen sicheren Raum, Sanitärbereich, Küche, malerische Lage und ausgedehnte Parkflächen, liegt dafür aber nicht im Zentrum. Die Bestenheider nehmen das offenbar gern in Kauf und auch von Außerhalb waren schon viele Gäste da - an jedem der drei Markttage einige Hundert, wobei die meisten Besucher sicher am Samstag dabei waren.

"Ich finde es absolut super, das Ambienten ist toll, der Platz ansprechend hergerichtet und anspruchsvoll geschmückt. Das hier ist genau das, was man braucht, um endlich wieder rauszukommen und reden zu können", sagte Ulrike Schwarz. Die 53-Jährige betrieb einen der gut ein Dutzend Stände und lobte obendrein die professionelle und unkomplizierte Organisation. Die Veranstalter hätten alles genau richtig gemacht.

"Eine hervorragende Idee und ganz tolles Engagement. Super, dass das jemand angepackt hat, das ist heutzutage ja absolut nicht mehr selbstverständlich", lobte Peter Schneider (61). "Eine absolut wundervolle Atmosphäre, auch mit den Feuererstellen und den Lichtern", sagte eine 43-Jährige. "Toll, dass es sowas in Bestenheid gibt", schon am Freitag die Glühweinparty solle sensationell gewesen, sagte die 31-jährige Michelle Spielmann. "Gut auch dass der Erlös für die Kindergärten ist, schön dass die Kinder dabei sind und die Eltern und Großeltern".

"Toll hier", da fühle man sich gleich wohl, sagte Helmut Scheurich (66) aus Urphar. Er war mit einem Stand rund um Bienen, Honig und Co. dabei. "Die Wagners haben uns schon auf dem Eichler Handwerkermarkt angesprochen. Dass es so schön werden würde, dass hätte ich jetzt nicht erwartet". "Alle kommen zusammen, jetzt fängt es erstmals an, sich nach Weihnachten anzufühlen und die Stimmung ist gut", sagte die 17-jährige Lili. "Das hat in Bestenheid lange gefehlt", findet die 64jährige Veronika Wältz. "Die Atmosphäre, die Angebote, da komme ich jetzt tatsächlich so langsam in Weihnachtsstimmung". Als Bestenheiderin muss sie das sagen: "Ich finde es schöner als in Wertheim. Hier ist es viel stimmungsvoller und vor allem können die Kinder hier herumlaufen, ohne dass man sich Sorgen machen muss".

"Super Sache, gemütlich, kein Verkehr, nicht so kommerziell, ganz wunderbar", findet Dietmar Häuser (75). "Doch, es ist schön", sagt die 13jährige Maja Stumpf. Sie verkauft am ökumenischen Stand der Kirchen Kinderpunsch, kann es aber - zumindest anfangs - nicht so wirklich genießen. "Es fällt mir etwas schwer die vielen fremden Menschen anzusprechen", gesteht sie.

Konzept für 2023

"Total happy" ist dabei Ilona Wagner. Sie hat, zusammen mit dem Stadtteilbeiratsvorsitzenden Thomas Förstel das meiste am Markt organsiert: Stände, Sänger, Musiker, den Nikolaus, Zelte, Buden, Bänke Feuerschalen. "Es hat sich total gelohnt, ich freue mich absolut, dass es den Leuten so gut gefällt". "Eine Super-Resonanz", sagte auch der Stadtteilbeiratsvorsitzende. "Ehrlich gesagt, hat das meine Erwartungen weit übertroffen, schließlich ist es ja der erste Weihnachtsmarkt, den wir hier halten". Schon jetzt ist sicher, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird. Auch schon klar, dass es noch einmal mehr Buden geben wird, sagte Ilona Wagner. "Und: ist es nicht absolut schön und so passend, dass wir gerade jetzt auch den ersten Schnee bekommen?"

